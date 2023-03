Internet recupera 'rolês aleatórios' de famosos; relembre cada um

Presidente Lula já se encontrou com a banda mexicana RBD, em 2007 (foto: Reprodução/redes sociais) Todos os músicos que se apresentam no Brasil ressaltam como o público brasileiro é diferente do resto do mundo. E parece que a empolgação não fica só na plateia. São diversos momentos super inusitados de artistas internacionais no Brasil que marcam a memória.





Os “rolês aleatórios” dos famosos viraram uma thread no Twitter com milhões de visualizações e reúne amizades inusitadas, momentos engraçados e muito mais. O Estado de Minas recuperou a história de cada um desses rolês. Confira a seguir:

Alcione e Axl Rose

Em 2015, houve mais uma interação entre as lendas musicais. Após o Guns N’ Roses ficar fora do line-up do Rock In Rio, Alcione homenageou o vocalista do grupo com um item que viralizou nas redes sociais: uma camiseta com uma grande estampa do rosto do vocalista do grupo. O roqueiro usou o Twitter para responder à homenagem: “Ótimo ver a sua foto. Muito honrado e é bom ver que você está bem! Obrigado”.

Dilma e Madonna

A teoria da amizade entre a cantora e o vocalista do Guns N’ Roses surgiu em 2014, quando Alcione encontrou Axl no aeroporto de Recife (PE). Ela registrou o momento nas redes sociais com a legenda: “Hoje ganhei meu dia! Encontrei meu ídolo AXL ROSE! Abracei, beijei, cheirei, fiz tudo que tinha direito! Sou muito fã do Guns N' Roses e especialmente dele!”. O músico também publicou a imagem e elogiou a brasileira: “Com a incrível Alcione Nazareth”.

Em 2010, a então ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, acompanhou no Sambódromo o primeiro dia de desfiles do carnaval do Grupo Especial do Rio. No camarote do governo, Madonna, que na época namorava com o modelo brasileiro Jesus Luz, encontrou-se com Dilma, que até segurou no colo a filha adotiva da cantora, Mercy.

Keanu Reeves e João Doria

Millie Bobby Brown e Maisa

Em 2019, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), publicou fotos de seu encontro com o ator Keanu Reeves. Na visita, o ator e sua equipe conheceram locais de São Paulo e buscaram locações para a gravação de uma série produzida por ele. O astro também se encontrou com Bruno Covas, então prefeito de São Paulo.

Neymar, Justin Bieber e David Brazil

Em 2019, a atriz e apresentadora Maísa foi para Londres a convite de uma marca de celulares para conhecer Millie Bobby Brown, a Eleven de Stranger Things. As duas estavam no topo de adolescentes mais seguidas do mundo. A brasileira disse que conversou muito com a inglesa e se tornaram “melhores amigas”. Do encontro, rendeu uma entrevista no canal do YouTube de Maísa.

Lana Del Rey em carrinho de supermercado

Em uma passagem por Barcelona em 2016, Justin Bieber invadiu o treino do time espanhol. Quem também estava no local era o apresentador David Brazil. Então atacante do Barcelona, Neymar recebeu os visitantes e tirou fotos com os amigos. O trio brincou junto de chute a gol - e David foi o grande vencedor.

Antes de se apresentar no Lollapalooza de 2018, em São Paulo, Lana del Rey curtiu uns dias de folga no Rio de Janeiro. Ela frequentou diversos pontos cariocas e posou para fotos com fãs.

Mas a foto no carrinho de supermercado não passou de uma brincadeira entre a cantora e o empresário Diógenes Queiroz. Ele levou Lana num carrinho de supermercado para um passeio no Leblon.

RBD e presidente Lula

Durante uma turnê em 2007, o grupo RBD se encontrou com o então presidente Lula (PT) e a primeira-dama Marisa Letícia no Palácio da Alvorada, em Brasília.

O encontro teve direito a churrasco, partida de futebol entre Brasil e México e doação de uma guitarra com autógrafos do grupo para o programa Fome Zero. Além de entregar o instrumento musical a Lula, que simulou tocar a guitarra, o sexteto colheu as marcas das mãos do petista em uma bandeja para colocá-las junto das de outras celebridades em uma espécie de "calçada da fama", que ainda seria inaugurada pelo RBD.

Muhammad Ali e o churrasco em Porto Alegre

Futebol com Bob Marley e Chico Buarque

Em 1987, a lenda do boxe Muhammad Ali esteve em Porto Alegre (RS) para fazer investimentos em uma fábrica de automóveis e revendê-los no exterior. Ele passeou pela cidade em um carro conversível e aproveitou para comer o tradicional churrasco gaúcho.

Em sua passagem pelo Brasil em 1980, para apresentações que não puderam acontecer, Bob Marley aproveitou para jogar bola com um dos maiores nomes da MPB: Chico Buarque. A partida aconteceu no Rio de Janeiro.

Em campo, também estavam Carlinhos Vergueiro, Toquinho, Moraes Moreira, Alceu Valença e Paulo Cézar Caju – único profissional na partida.

The Cure no Maracanã

Pela primeira vez no Brasil, em 1987, o grupo inglês The Cure aproveitou uma folguinha na agenda de shows para assistir ao jogo entre Vasco e Bangu, no Maracanã, pela Taça Guanabara.

A goleada de 3x0 no Bangu levou os torcedores à loucura e encantou os ingleses. “Nunca vi ninguém torcer desta forma. O espetáculo se torna muito alegre”, disse Robert Smith.

Ao chegarem no estádio e se sentarem no camarote da diretoria, os músicos ficaram chocados quando a frase “o Brasil dá boas vindas ao The Cure” apareceu no placar eletrônico.