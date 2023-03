Horóscopo do dia (23/03): Confira a previsão de hoje para Capricórnio

Horóscopo do dia (23/03): Confira a previsão de hoje para seu signo

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)



Você entra em uma fase de aprofundamento em seus valores pessoais. A saída de Plutão do seu signo (solar ou ascendente) lhe traz um certo alívio e agora o desafio é o de buscar aprofundar e mudar padrões para os da prosperidade, regeneração, prazer material e construtividade. Mas deve ter desapego de velhos valores e bens, reciclando e se permitindo a renovação total da vida material.

Leia também o horóscopo para os outros signos

Plutão em Aquário

Plutão faz sua primeira entrada em Aquário, permanecendo até meados de junho. Aqui temos a possibilidade de profundas transformações que envolvam o coletivo, as comunicações em massa, as organizações, as novidades e mudanças de paradigma. Aprofundamento na necessidade de se viver de forma mais sustentável. Transformação radical nas comunicações, ciências e tecnologia. Mudanças que nos auxiliarão a viver uma sociedade mais justa e fraterna.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com