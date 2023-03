Horóscopo do dia (23/03): Confira a previsão de hoje para Escorpião

Horóscopo do dia (23/03): Confira a previsão de hoje para seu signo

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)



Plutão, seu regente, entra em Aquário, lhe trazendo grandes mudanças. Você entra em uma fase de aprofundamento emocional, pessoal, afetivo e familiar. Transformações no lar e nas estruturas familiares podem ocorrer nos próximos anos. Deve usar sua capacidade de transmutação para reciclar suas emoções pessoais, passadas e/ou familiares, mas com racionalidade, frieza e objetividade.

Plutão em Aquário

Plutão faz sua primeira entrada em Aquário, permanecendo até meados de junho. Aqui temos a possibilidade de profundas transformações que envolvam o coletivo, as comunicações em massa, as organizações, as novidades e mudanças de paradigma. Aprofundamento na necessidade de se viver de forma mais sustentável. Transformação radical nas comunicações, ciências e tecnologia. Mudanças que nos auxiliarão a viver uma sociedade mais justa e fraterna.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com