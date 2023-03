Horóscopo do dia (23/03): Confira a previsão de hoje para Libra

Horóscopo do dia (23/03): Confira a previsão de hoje para seu signo

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)



Você entra em uma fase na qual transformará profundamente sua relação para consigo e seu poder pessoal e criativo. Os próximos anos lhe trazem necessidade intensa de estar no comando da própria vida, no centro do palco e criando intensamente. A relação com os filhos pode ser desafiadora, mas trará grandes e importantes transformações. Ouse expressar mais sua profundidade.

Plutão em Aquário

Plutão faz sua primeira entrada em Aquário, permanecendo até meados de junho. Aqui temos a possibilidade de profundas transformações que envolvam o coletivo, as comunicações em massa, as organizações, as novidades e mudanças de paradigma. Aprofundamento na necessidade de se viver de forma mais sustentável. Transformação radical nas comunicações, ciências e tecnologia. Mudanças que nos auxiliarão a viver uma sociedade mais justa e fraterna.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com