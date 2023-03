Horóscopo do dia (23/03): Confira a previsão de hoje para seu signo

Plutão em Aquário

Plutão faz sua primeira entrada em Aquário, permanecendo até meados de junho. Aqui temos a possibilidade de profundas transformações que envolvam o coletivo, as comunicações em massa, as organizações, as novidades e mudanças de paradigma. Aprofundamento na necessidade de se viver de forma mais sustentável. Transformação radical nas comunicações, ciências e tecnologia. Mudanças que nos auxiliarão a viver uma sociedade mais justa e fraterna.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Você entra em uma fase na qual sua participação no coletivo se intensifica. Terá maior ânsia e poder para se engajar naquilo que pode auxiliar a todos. Mudanças profundas nas amizades e grupos podem ocorrer. Emoções desafiadoras neste sentido podem lhe pedir mudanças. Seu poder com grupos e na vida virtual se intensifica e deve ser usado de forma a trazer mudanças positivas.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Você entra em uma fase de aprofundamento, transformação radical e aprofundamento no seu setor da carreira e autoridade. Terá maior ímpeto de assumir mais poder profissional, assim como romper com velhas estruturas estagnadas. Se permita o ruir de construções antigas, mas que não tem mais propósito. Assuma seu real poder de realizar e fazer algo significativo.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Você entra em uma fase de destruição e transformação de crenças, visões de mundo, fé e expansão. Se permita mudar de planos totalmente, caso sinta que este é o caminho. Crises de transformação na fé, estudos superiores ou em viagens lhe permitirão enxergar realidades mais profundas e significativas. Intensificação da liberdade e capacidade de crescer.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Você entra em uma fase de transformações emocionais profundas. Pode ter de deixar ir algumas questões emocionais antigas, mas deve fazê-lo com racionalidade e objetividade. Sua energia sexual e afetiva será muitíssimo mobilizada e movimentada. Se permita passar pelos processos de “morte e renascimento”, trazendo à tona uma versão mais fortalecida e verdadeira de si mesmo.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Você entra em uma fase na qual haverá transformações profundas nas relações, parcerias e vida social. Padrões antigos de relacionamento são destruídos para serem reconstruídos sob uma luz mais objetiva, racional, livre e autêntica. Se permita sair das máscaras, já que será chamado a se relacionar com profundidade emocional nos próximos anos.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Você entra em uma fase em que terá de se aprofundar na sua natural capacidade de gerir o mundo material. Mudanças ligadas a trabalho, rotinas, serviço e/ou saúde ocorrem nos próximos anos. Busque sair de rotinas robóticas ou hábitos autômatos nocivos. Recrie um trabalho mais rico e alinhado com sua sensibilidade, assim como deve transformar radicalmente sua relação com saúde e bem estar.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Você entra em uma fase na qual transformará profundamente sua relação para consigo e seu poder pessoal e criativo. Os próximos anos lhe trazem necessidade intensa de estar no comando da própria vida, no centro do palco e criando intensamente. A relação com os filhos pode ser desafiadora, mas trará grandes e importantes transformações. Ouse expressar mais sua profundidade.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Plutão, seu regente, entra em Aquário, lhe trazendo grandes mudanças. Você entra em uma fase de aprofundamento emocional, pessoal, afetivo e familiar. Transformações no lar e nas estruturas familiares podem ocorrer nos próximos anos. Deve usar sua capacidade de transmutação para reciclar suas emoções pessoais, passadas e/ou familiares, mas com racionalidade, frieza e objetividade.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Você entra em uma fase que lhe pede profunda transformação de questões mentais e sociais. Há uma quebra de velhas ideias e conceitos, portanto se permita uma cabeça aberta e flexível. Seu poder mental aumenta drasticamente nos próximos anos. A relação com irmãos, parentes, vizinhos e conhecidos pode passar por grandes transformações também.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Você entra em uma fase de aprofundamento em seus valores pessoais. A saída de Plutão do seu signo (solar ou ascendente) lhe traz um certo alívio e agora o desafio é o de buscar aprofundar e mudar padrões para os da prosperidade, regeneração, prazer material e construtividade. Mas deve ter desapego de velhos valores e bens, reciclando e se permitindo a renovação total da vida material.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Plutão entra no seu signo (solar ou ascendente), lhe trazendo transformações profundas ao longo dos próximos anos. Este é um momento de quebra com velhas visões de mundo e identificações. Deve renascer sob uma luz mais profunda e verdadeira. Se permita mudar radicalmente, caso assim sinta. Você aprofundará em si e sairá renovado do processo.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Você entra em uma fase de profunda transformação de padrões psíquicos, psicológicos e espirituais. Questões subconscientes são transformadas e você deve fluir com o processo. Excelente para buscar processos terapêuticos e que te auxiliem em catarses saudáveis. Seu poder magnético, psíquico, espiritual e/ou mediúnico se intensifica nos próximos anos.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com