Horóscopo do dia (22/03): Confira a previsão de hoje para Aquário

Horóscopo do dia (22/03): Confira a previsão de hoje para seu signo

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)



Este momento lhe pede maior compromisso e valorização de sua vida pessoal, emocional e/ou familiar. Busque cultivar as boas relações e o que há de melhor neste sentido. Também cultivar um senso de ser sua própria raiz fértil e forte. Busque ter firmeza emocional e nas relações, mas de forma pragmática, harmoniosa e realista.

Compromisso com o valor

A conjunção de Vênus, Juno e Nodo Norte em Touro nos traz grande potencial de realização, materialização e fortalecimento da vibração taurina. Devemos buscar nosso senso de valor próprio e nos comprometer neste sentido. Vibração de prosperidade e realização. Comprometimento com valores pessoais, assim como com a vibração do lado construtivo, prazeroso e valoroso.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com