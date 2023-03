Horóscopo do dia (22/03): Confira a previsão de hoje para seu signo

Compromisso com o valor

A conjunção de Vênus, Juno e Nodo Norte em Touro nos traz grande potencial de realização, materialização e fortalecimento da vibração taurina. Devemos buscar nosso senso de valor próprio e nos comprometer neste sentido. Vibração de prosperidade e realização. Comprometimento com valores pessoais, assim como com a vibração do lado construtivo, prazeroso e valoroso.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Este momento lhe traz a necessidade de ser muitíssimo fiel aos seus valores pessoais, fazendo aquilo que acredita ser o correto. Cultive seus talentos, se ame e se cuide. Também importante ter clareza nos valores que vem das parcerias e/ou casamento. Compromisso e fidelidade para construir, viver o prazer e trazer energia de estabilidade para a vida.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Vênus, sua regente, se encontra com Juno e Nodo Norte no seu signo (solar ou ascendente). Você deve agora ser muitíssimo fiel a si mesmo e seus valores pessoais. Busque cultivar quem você é de verdade. Também importante usar mais da vaidade e beleza no sentido de se amar mais. Se comprometa com a sua visão e foque naquilo que é o melhor para você.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Este momento lhe pede que seja muito fiel aos seus valores espirituais, que busque segurança e apoio no contato com o divino, em especial sua faceta feminina. Também deve ter fidelidade nos processos terapêuticos, encarando mesmo o lado mais difícil com responsabilidade e consciência de que tem muito poder de se transformar e regenerar.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Este momento lhe traz a necessidade de se comprometer com trabalhos em grupo, amizades e divulgação do seu valor ao coletivo. Busque o que tem de melhor para partilhar com todos e seja generoso. Foco e fidelidade naquilo que é o melhor para todos e que pode ser partilhado. Busque valorizar a convivência com amigos e cultive os bons contatos.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Este momento lhe pede que se comprometa mais com seus valores no campo profissional. Busque divulgar o melhor que tem a oferecer ao mundo. Sua energia de amor e beleza podem lhe ser muito úteis para propósitos de crescimento. Deve se comprometer também com os valores de uma vida adulta e independente de forma saudável e construtiva.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Este momento lhe reforça a necessidade de se comprometer firmemente com seus valores superiores, fé, princípios e eixo ético. Busque ter foco e se comprometer com suas metas, objetivos futuros e princípios de conduta. A fé voltada ao prático ou ao feminino lhe fortalece. Busque também divulgar seu otimismo e visões aos semelhantes com alegria.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Vênus, sua regente, se encontra com Juno e Nodo Norte em Touro. Você deve se comprometer agora com a transformação emocional profunda e das relações. Busque reciclar sua visão de relação, sexualidade e partilha e se permita a vivência saudável destes aspectos. Busque entender o valor positivo que as transformações podem ter em sua vida.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Este momento lhe reforça a necessidade de se ter amor e fidelidade na relação com o outro. Busque aquilo que há de melhor e de mais valor na sua parceria, se nutrindo e dando nutrição. Excelente para expressar mais amor e prover sentimentos de mais aterramento e estabilidade a dois. Sair um pouco das exigências do ego e se comprometer com o bem partilhado.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Este momento lhe pede grande fidelidade ao seu trabalho no mundo feito de forma valorosa. Há grande valor nas suas rotinas, tarefas domésticas, cuidados com saúde e como é útil e serve no seu trabalho. Tudo isso agora deve ser exaltado e vivido com prazer, alegria e prosperidade. Valorize e se comprometa em realizar seu papel na vida material, colhendo frutos.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Este momento lhe pede que se comprometa em ser genuinamente autêntico e fiel a si mesmo, sua essência e expressão criativa. Busque se valorizar, se amar e cuidar de si mesmo de forma muito construtiva. Deve cultivar um senso de vibrar mais na prosperidade pessoal. Também comprometimento maior em cuidar dos filhos, projetos e tudo o que gera de si mesmo.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Este momento lhe pede maior compromisso e valorização de sua vida pessoal, emocional e/ou familiar. Busque cultivar as boas relações e o que há de melhor neste sentido. Também cultivar um senso de ser sua própria raiz fértil e forte. Busque ter firmeza emocional e nas relações, mas de forma pragmática, harmoniosa e realista.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Este momento lhe traz necessidade de se comprometer com o valor de suas ideias, assim como ter mais compromisso com aquilo que escolhe. Busque irradiar mais amor, prosperidade, abundância e boas vibrações em seu campo mental. Divulgue mais seus talentos e se comprometa com o auxílio aos semelhantes e com seu entorno e/ou comunidade.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com