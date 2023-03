Horóscopo do dia (19/03): Confira a previsão de hoje para seu signo

Mercúrio em Áries

Mercúrio entra no signo de Áries. A mente passa por um filtro de intensidade, honestidade e assertividade. Este posicionamento traz comunicação franca, direta e impulsiva. A Lua Minguante nos lembra, porém, de buscar interiorização antes de soltar o verbo.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Mercúrio entra no seu signo (solar ou ascendente) e lhe estimula a se expressar e se comunicar mais. Estará mais intenso ao expressar as próprias ideias e ao falar sobre si mesmo. Lembre-se da interiorização pedida pela Lua agora para que você comunique com transparência, mas também com maturidade.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Sua mente se volta agora para o subconsciente. Questões não trabalhadas tendem a superficializar para que você as entenda melhor e faça integração. Busque entender suas motivações emocionais e espirituais. Cuidado com o uso inconsciente da comunicação. A linguagem dos sonhos trará mensagens importantes agora.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Mercúrio, seu regente, entra no impulsivo e autêntico signo de Áries, o que lhe confere um tanto destas qualidades neste momento. Busque se comunicar e expressar o que realmente é. Em especial nos convívios em grupo, amizades e situações virtuais, seja fiel a si mesmo. Sua mente buscará padrões inovadores e pensar diferente será um trunfo.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Sua mente se volta agora para a carreira, status, autoridade e capacidade de gestão da vida lá fora. Busque expressar com firmeza seus limites e aprenda a se colocar em posição de autoridade quando necessário. Possibilidades novas de trabalho através de contatos ou meios de comunicação. Também a possibilidade de conciliar mais de uma linha de trabalho.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Sua mente se volta agora para os padrões mais amplos da vida e do conhecimento. Aqui não basta apenas coletar informações, mas raciocinar em padrões maiores que interconectem as informações. Sua necessidade de verbalizar sua fé, princípios ou crenças será alta. Busque raciocinar mais sobre o sentido da vida.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Mercúrio, seu regente, entra no impulsivo e autêntico signo de Áries, o que lhe confere um tanto destas qualidades neste momento. Isto se dará em especial ao se lidar com as emoções profundas. Busque entender e expressar o que sente. A necessidade de troca afetiva e sexual se faz alta, carecendo verbalização e comunicação mais direta e honesta.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Sua mente se volta agora para a área dos relacionamentos. Terá mais iniciativa para se comunicar com o outro, mas lembre-se de também se colocar na posição de escuta. Sua mente estará fortemente conectada ao bem estar seu e do outro, buscando justiça verdadeira. Possibilidade de diversidade e comunicação nas relações.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Sua mente se volta muito para o terreno pragmático da vida. Estará mais atento às rotinas, mesmo que possa ter certa impaciência neste sentido. Momento para organização, revisão de hábitos e força para fazer seu trabalho funcionar. Canalize essa energia focando sua mente no trabalho e serviços. Também o cuidado com o corpo e saúde pede foco.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Este período lhe pede expressão e verbalização de si mesmo e sua criatividade. Sua mente se volta para o lado lúdico, para a expressão do que é divertido, alegre e autêntico em si mesmo. Romances diversos, necessidade de se aventurar e descobrir novas possibilidades. Comunique-se por inteiro e a partir de sua consciência.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Sua mente se volta para o pessoal e subjetivo. Memórias passadas podem vir à tona para que haja uma análise mais objetiva. Questões familiares, pessoais e ligadas ao lar também lhe ocuparão mais a cabeça neste período. Busque reconhecer suas emoções, sejam quais forem, raciocinando para dar mais leveza a este lado da vida.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Este é um período em que sua mente estará muito ativa. Aproveite para buscar novos estudos, ferramentas comunicativas e para escutar os diversos pontos de vista. Sua comunicação será intensa, mas cuidado para não ter um tom agressivo. A relação com irmãos, tios, primos, vizinhos e conhecidos também ganha este tom de irreverência e honestidade.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Sua mente se volta agora para o lado mais pragmático e objetivo da vida. Em especial, as questões financeiras e relacionadas aos bens materiais lhe demandará atenção. Busque organizar estar esfera da vida e também raciocinar em como pode utilizar a comunicação para melhorar seus ganhos. Expresse e comunique seus talentos.

