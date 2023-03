Horóscopo do dia (17/03): Confira a previsão de hoje para seu signo

Vênus em Touro

Vênus entra em um de seus signos de regência natural: Touro. Aqui prezamos o conforto material, o cuidado com a vida material e nossas finanças. Uma das motivações principais é se dar prazer e conforto. Cuidado amoroso e prático também nas relações, tratando o ser amado com carinho e cuidado. Energia regenerativa e de reestabelecimento.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Vênus em Touro lhe traz muitas possibilidades de ganhos materiais e de alcançar prazer e valorização. Busque vivenciar o melhor da vida sensorial e prática. Sua segurança aqui vem de se pautar em seus valores e talentos, sendo fiel a si mesmo. Relações precisam dar segurança e solidez com este posicionamento também.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Vênus, sua regente, entra no seu signo (solar ou ascendente), lhe reforçando suas naturais qualidades de prazer, persistência, calma, sensualidade, fidelidade, relaxamento, etc. Este momento lhe facilita muito o se valorizar e viver a vida de acordo com o que acredita (mas também tem sido desafiado por Urano no seu signo a mudar). Viva com prazer e amor.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

O amor e as finanças lhe pedem um olhar mais desapegado, espiritual e incondicional agora. Este será um momento para rever o que de fato é importante nas relações, quais fatores emocionais minam o processo e o que precisa melhorar. Também a necessidade de resignificar a relação com o dinheiro, seus talentos e valores pessoais.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Vênus vem aqui estimular suas boas relações de amizade, com grupos e na vida social. Você preza amizades estáveis e isto é reforçado aqui. A vivência do amor romântico pede mais irreverência, inovação e liberdade, mas sem perder a estabilidade taurina. Bom para compartilhar mais aquilo que tem de valor a oferecer para todos.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Vênus se encontra a pino, lhe fazendo mostrar seu lado mais belo e carismático para o mundo lá fora. Valorização da carreira e imagem pública em alta. Poderá ser visto com bons olhos por autoridades e pessoas com poder. Busque mostrar o que há de melhor agora na sua capacidade de trabalho, mostre seus dons e talentos para o público.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Sua necessidade de vivenciar o amor de maneira mais expansiva e livre se faz alta. Estará buscando novos horizontes em conjunto. Também pode haver maior valorização de sua fé, otimismo e capacidade de expandir. Ótimo para traçar planos futuros, mas sem perder o pragmatismo tão característico seu. Amor pelo divino feminino, viagens e estudos em alta.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Vênus, sua regente, lhe estimula agora a ter confiança e prazer nas experiências compartilhadas, afetivas e/ou sexuais. Esteja mais entregue e enxergará aquilo que há de valor nos outros. Sua apreciação por temas ocultos, profundos e psicológicos se faz alta. Lembre-se de doar um pouco mais daquilo que tem de valor aos outros.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Este será um momento em que estará bem mais motivado a se relacionar. Valorizará muito mais as parcerias, o amor, casamento, sociedades e tudo que envolva o outro. Aprenda a valorizar mais a vivência compartilhada, assim como a vida em sociedade. Momento que pede também mais razão, realismo, ponderação e uma atitude equilibrada.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Este período lhe traz maior valorização de seu trabalho e serviços. Busque fazer com amor e consistência seu ofício, tarefas domésticas e afazeres. Mais beleza e prazer na rotina. Também ótimo para se reconectar com o prazer corporal. Cuidado, porém, com a indulgência na alimentação e saúde. Boas relações com colegas de trabalho.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Este momento lhe pede mais aventura, amor próprio, e segurança em si mesmo. O amor e o prazer tomam o centro do palco. Busque viver os romances com suavidade e amor aterrado. Seu lado artístico pede expressão prática. Viver a espontaneidade lhe fará muito bem também. Busque se valorizar e à sua aparência; tenha uma atitude mais positiva para com a vida.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Este será um período que lhe pede mais valorização das próprias emoções, vida pessoal, lar e/ou família. Valorize suas conquistas pessoais e movimente aquilo que deseja para sua intimidade. Excelente para cuidar da casa, redecorar e melhorar o conforto. Busque demonstrar mais afetividade prática nas relações e deixar sua sensibilidade fluir.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Este é um momento de pacificação mental. Busque trazer o pragmatismo para o nível mental e para como enxerga seu entorno. Busque comunicar sua afetividade, paz e valores pessoais. Boas relações com irmãos, vizinhos e conhecidos. Excelente momento para buscar estudos e conhecimentos, mas no seu ritmo e de acordo com seu senso de prazer.

