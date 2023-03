Horóscopo do dia (16/03): Confira a previsão de hoje para seu signo

Um dia intenso

A conjunção de Mercúrio e Netuno em Peixes nos traz uma mentalidade mais espiritualizada, sutil, imaginativa e fluida. A quadratura de Plutão em Capricórnio e Vênus em Áries nos traz desafios quanto ao senso de poder dentro das relações e nas finanças. Já a quadratura do Sol em Peixes com Marte em Gêmeos nos desafia no uso de nossa ação alinhada à consciência.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Vênus no seu signo (solar ou ascendente) lhe faz conectado aos próprios valores e disposto a se relacionar com mais liberdade, impulso e independência. Todavia, Plutão lhe relembra que certos limites e compromissos também devem ser respeitados. Marte, seu regente, lhe propõe agora que escute e aja mais ligado à sua consciência e senso de espiritualidade, evitando embates que não sejam necessários e se posicionando como deve.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Por mais que seu lado romântico esteja intenso agora, será preciso reavaliar o amor pelas lentes de seus objetivos, princípios e metas. Se pergunte honestamente se as relações em sua vida lhe agregam e estão alinhadas com seu propósito e mudanças que vislumbra para o futuro. Uma mentalidade inovadora e intuitiva lhe auxiliará a enxergar o quadro maior das situações.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Seu regente, Mercúrio, se encontra com Netuno, o que lhe deixa numa vibração pisciana de sonhos, devaneios, espiritualização e entrega, muito em especial no que se refere a sonhos de carreira, realização e compromissos. Todavia, a quadratura a Marte no seu signo (solar ou ascendente) lhe relembra que junto de imaginar e sonhar deve também agir e executar.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Sua mente se encontra num plano devocional ao divino, aos seus princípios, causas ou visões de mundo. Sua fé será intensa, fluida e dinâmica. Possíveis conflitos entre carreira e relações podem emergir (ou desafios nas parcerias de trabalho), mas deve usar desta fé e senso de propósito maior para a resolução de tais questões.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Sua mente se volta muito agora para os desejos de transformação, de vivência afetiva e sexual. O Sol, seu regente, também se encontra aqui, lhe trazendo clareza emocional. Todavia, relações com grupos, amizades, causas ou na vida online podem lhe desafiar nesta expressão emocional. Busque ter fluidez e interiorização antes de dar qualquer resposta.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Mercúrio, seu regente, se encontra com Netuno no seu signo oposto, Peixes. Será preciso sair da zona de conforto, aprendendo a demonstrar mais sua vulnerabilidade, em especial nas relações afetivas. Pessoas com autoridade ou o trabalho podem lhe desafiar com atitudes enérgicas, mas saiba ter equilíbrio. Busque observar antes de agir.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Sua necessidade do outro se faz alta pela posição de Vênus, sua regente. Todavia, será desafiado a rever as relações a partir do aprofundamento emocional em si mesmo. Não ignore o que sente para ser agradável aos olhos do outro. Busque uma mentalidade que leve em conta sua espiritualidade e emoções, mas também um senso crítico e realista.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

O amor ganha um tom mais material, corporal e realista neste momento. Todavia, você é convidado a ser mais flexível, adaptável e quebrar padrões neste sentido. Busque amor com demonstração afetiva, mas também com leveza e honestidade. Marte, seu regente, traz mudanças profundas, mas que devem ser embasadas em sua consciência essencial e espiritual.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Sua mente se volta muito para dentro e em direção a suas questões pessoais. Use deste tempo para sanar questões emocionais através da entrega e entendimento racional. As relações podem lhe desafiar, em especial no quesito individualidade. Defenderá seus valores com intensidade, mas saiba também a hora de ceder e deixar fluir.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Sua mente se encontra hoje num estado mais fluido e receptivo. Sua capacidade de ter insights e ideias brilhantes se faz intensa. Todavia, não deve se esquecer das demandas do mundo material. Plutão no seu signo (solar ou ascendente) lhe faz intenso e profundo, lhe desafiando nos valores e relações familiares. Busque ser você mesmo, mas seja flexível quando preciso.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Sua mente se volta agora para a vida material. Estará buscando novas formas de alcançar segurança material através de seus dons e talentos. Será desafiado a usar mais de sua criatividade nesse quesito. Questões subconscientes podem desafiar sua comunicação com os mais próximos, em especial irmãos, parentes, conhecidos e vizinhos. Tenha calma e saiba se comunicar honestamente, mas também diplomaticamente.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

A conjunção de Mercúrio com Netuno, seu regente, no seu signo (solar os ascendente) lhe traz maior necessidade de verbalizar e expressar sua sensibilidade. Comunique seu amor, sua compaixão e crença divinas que lhe são tão peculiares. Entenda seus sentimentos com leveza e alegria. Mesmo com desafios no setor familiar e de relações, estará amoroso e leve.

