Horóscopo do dia (13/03): Confira a previsão de hoje para seu signo

Ação e sutileza

A quadratura entre Marte em Gêmeos e Netuno em Peixes nos traz o desafio entre ação direta deixar ir. Aqui é preciso que se racionalize a ação, buscando a sensibilidade como uma aliada. Cuidado com ações impensadas, assim como impulsos ilusórios. Busque ter um senso de propósito maior, entendendo as motivações psicológicas e/ou espirituais profundas. Ação com forte magnetismo, mas que deve ter um real propósito.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Marte, seu regente, recebe aspecto desafiador de Netuno. Você deve agir agora de maneira ponderada, levando em conta sua sensibilidade, espiritualidade e senso de desapego. Questões subconscientes podem afetar sua ação, portanto medite primeiro antes de tomar qualquer atitude. Deixe também algumas atitudes e amarras mentais serem diluídas pela ação netuniana, abrindo a mente para realidades maiores.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

O dia de hoje lhe pede cautela quanto a ações financeiras, materiais e também as que envolvam grupos, amizades e questões coletivas. Seu impulso na vida material precisa ser racionalizado para que não use recursos por mero impulso emocional. Esteja aberto a auxiliar, mas sabendo de seus limites. Busque entender suas reais motivações quanto aos seus recursos antes de agir.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Marte no seu signo lhe tem instigado a ser mais assertivo e individual. Todavia, apesar de todo esse impulso, há questões de obrigação, carreira, autoridade, maternidade / paternidade ou compromissos que lhe pedem mais entrega ou mesmo sacrifício pessoal. Busque encontrar um equilíbrio, também evitando exaurir suas forças nos compromissos. Tenha discernimento e pondere para achar a melhor solução do pessoal versus compromissos.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Você passa agora por um processo que lhe demanda dissolução de velhas crenças egóicas. Está sendo demandado de você um tanto de abnegação e sacrifício pessoal. O ego precisa ser lapidado para que seja realmente saudável, mas agora é o momento de revisar e sacrificar as velhas facetas de si mesmo. Use de sua fé e poder magnético, além de ação de bastidores, trazendo cura e auxílio verdadeiro.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Questões ligadas a amizades, grupos, internet ou coletividade lhe desafiam agora. Há uma forte conexão com suas profundezas emocionais que lhe mostra que nem tudo é tão belo ou idealizado, mas você deve evitar brigas e discussões vãs com os outros. Busque deixar ir ideias e ações massificadas ou a necessidade de aprovação pelo público, sendo fiel à sua consciência.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Velhas identificações de carreira, status, autoridade e obrigações devem ser sacrificadas agora. Você passa por uma reavaliação de tudo aquilo que construiu, buscando aquilo que for essencial. As relações e parcerias podem ser fonte dessa inspiração, mas também de incômodos em outros casos, mas tudo isso para que você saia da estagnação e rigidez.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Você passa agora por uma reavaliação de sua fé, objetivos futuros, crenças e a maneira como age por impulso. Tudo isso está sendo transformado. Em especial os detalhes, a vivência do tempo presente e real pode lhe mostrar que certas realidades materiais levam tempo para mudar. Evite agir de maneira exagerada, buscando mais senso crítico e intuição.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Marte, seu regente, recebe aspecto desafiador de Netuno. Você está ligado à sua natural necessidade de ser um agente de mudanças profundas. Todavia, será preciso se conectar com sua essência para enxergar quais são as reais mudanças e o que é somente obstinação de sua parte. Busque agir com ponderação e senso de espiritualidade, potencializando sua força transformadora real.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Questões relacionadas aos outros, parcerias, vizinhos ou judiciais devem ser revisadas com cautela. Suas emoções estão intensas e lhe levam a agir, todavia é preciso reflexão para não ser impulsivo. Você enxerga neste período a necessidade de se ter mais individualidade real nas relações, mas saiba estabelecer esse espaço de maneira justa, sem impulsos exagerados.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Este momento lhe pede mais reflexão e cautela quanto às suas ações materiais, de rotina, trabalho, saúde e práticas no geral. Busque um pouco mais de reflexão para não ter ações repetitivas e mecânicas. Cautela nas disputas com colegas de trabalho e servidores. Busque abrir sua mente e sensibilidade para buscar alternativas quanto à vida material.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Este momento lhe traz necessidade de refletir quanto à maneira que delimita seu espaço e exerce poder. Questões de valores pessoais, finanças e afins podem lhe trazer questionamentos. Também os romances, aventuras e relação com filhos e criações pede cautela nos impulsos. Busque quem você é internamente e alinhado ao seu senso de valor próprio, mas evitando ações dramáticas em excesso.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Netuno, seu regente, se encontra em aspecto desafiador com Marte. Você deve se acautelar, em especial no campo emocional e pessoal. Você passa por um período em que está buscando maior individualidade e autonomia, em especial de questões familiares, passadas e afetivas. Mas evite ser uma maré explosiva. Busque meditação e se nutrir, entendendo quais restas devem ser aparadas para que você tenha real autonomia, mas sem perder a afetividade.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com