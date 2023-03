Horóscopo do dia (12/03): Confira a previsão de hoje para seu signo

Equilíbrio

O sextil de Vênus em Áries com Marte em Gêmeos nos traz equilíbrio entre dar e receber, entre relacionar e ser independente. Há forte ímpeto na atratividade e sexualidade, mas também com flexibilidade e razão. Também nas finanças há um misto entre impulso e ponderação. O dia de hoje traz energias criativas, mas com equilíbrio.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Vênus no seu signo (solar ou ascendente) lhe aumenta o senso de valor próprio e isto lhe leva a agir em prol disto com Marte em Gêmeos. Defenderá aquilo em que acredita com mais firmeza, mas sem perder o lado comunicativo e aberto à escuta. Estará bem mais criativo, romântico, leve, brincalhão e disposto a se relacionar com os semelhantes.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

A valorização se seu lado emocional e/ou spiritual está em alta pela posição de Vênus, sua regente. Isto lhe impele para a ação material pelo posicionamento de Marte. Conciliação e equilíbrio entre vida emocional e material. A resolução de questões emocionais, psíquicas e/ou espirituais lhe facilita os avanços no campo material e financeiro com equilíbrio.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Você está num momento que lhe traz boas relações com amigos, grupos e sociedades pela posição de Vênus, mas também buscando ser uma individualidade independente com Marte no seu signo (solar ou ascendente). Estas forças estão em equilíbrio. Relações que lhe incentivam sua independência ganham força, mas de forma equilibrada.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Marte tem lhe impelido a uma busca de espiritualidade e entendimento de questões subconscientes. Isto lhe facilita hoje o progresso na carreira, autovalorização profissional e fazer aquilo que ama. Resgatar seu senso de autonomia no campo psíquico e subconsciente lhe facilita agora o abrir caminhos no mundo e vibrar mais prosperidade.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Sua ação social e grupal está em alta e isto hoje se faz facilitado pelo amor aos seus princípios, sua ética e sua fé. Estará mais disposto a partilhar de suas visões de um futuro melhor e daquilo que lhe faz vibrar. Auxílio de amigos e grupos para alcançar objetivos maiores. As relações lhe trazem um tanto de inovação e expansão, mas de forma equilibrada.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

A valorização de suas emoções profundas lhe auxilia a desbravar caminhos na carreira e no mundo material. A vivência de valores conjuntos, afetividade e sexualidade serão fatores que impulsionam a realização no mundo. Você está reciclando seu senso de valor próprio para que tenha melhores possibilidades de concretização. Heranças e partilhas podem ser benéficas.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

A necessidade de se relacionar se faz alta pelo posicionamento de Vênus, sua regente. Isso hoje lhe facilita a descoberta de novos horizontes e possibilidades. Relacionar para agregar à própria visão. Lembrar que o outro não é posse nossa, mas outro ser livre e individual. Busca por transformação emocional e liberdade verdadeira. Relações alinhadas com princípios.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

A posição de Marte, seu regente, lhe pede mais ação a nível emocional. Transformar emoções e viver a sexualidade. Vênus agrega com um senso de abertura e disponibilidade ao outro. Busque expressar seu amor de forma prática. Magnetismo emocional que auxilia no progresso material e na valorização do trabalho, serviço e saúde de forma equilibrada.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Está sendo impulsionado agora a se relacionar, buscar mais o outro, mas sem deixar de ser você mesmo. Um equilíbrio de polaridades lhe facilita viver o amor e os romances. Use mais de sua autoimagem para acessar mais pessoas. Disposição para a troca e relações, mas com muita autenticidade e de forma equilibrada.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

O senso de valorização das próprias emoções, do lar, da família e da vida pessoal lhe impele à força de realização de seu trabalho e tarefas. Busca equilibrada por melhorias na vida pessoal a partir da própria força de trabalho. Ação leve, flexível, racional e crítica que facilita uma melhoria na autenticidade e ação nas relações familiares e pessoais de forma equilibrada.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Um senso de autoafirmação lhe é trazido pela posição de Marte, mas em equilíbrio com a posição de Vênus, que lhe pede boa convivência com os outros. Estará num equilíbrio entre ser líder e ouvir as demandas alheias. Seja autêntico e expresse seus valores. Também o equilíbrio entre se expressar e estar aberto a escutar os outros se faz presente.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Sua necessidade de se bancar se faz alta por um senso de independência emocional e/ou familiar. Equilíbrio entre força emocional e realização material. Busque dentro de si a força para alavancar as finanças e se bancar. Excelente para afirmações e uso do magnetismo e imaginação para alavancar a prosperidade e finanças de forma equilibrada.

