Horóscopo do dia (11/03): Confira a previsão de hoje para seu signo

Mente inovadora

O sextil de Mercúrio em Peixes com Urano em Touro traz para o dia de hoje uma mentalidade fértil, imaginativa, alternativa e progressista. Há facilidade para a abstração e aprendizado de novos conceitos. Busca por visualizar e realizar de forma inovadora. Capacidade de se encarar questões materiais e rotineiras com grande espírito de revolução e inovação.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

O dia de hoje lhe traz bons insights, em especial para que você enxergue o mundo material e finanças sob um olhar inovador. Sua mente está cheia de criatividade e possibilidades, lhe favorecendo o uso da imaginação criativa e das possibilidades. Busque meditar, interiorizar e distrair um pouco, dando espaço para que estes insights cheguem até você.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

O dia de hoje lhe traz uma sensibilidade progressista que lhe permite se reinventar e revolucionar a maneira como se apresenta, age e conquista. Boas ideias vindas de amigos, grupos ou fontes inovadoras lhe facilitam se enxergar sob uma nova luz. Este é um momento para se ter a cabeça aberta para a renovação e diversidade.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Mercúrio, seu regente, faz aspecto harmônico com Urano. Sua mente está entregue a questões de carreira, poder, realização e autoridade. Todavia, há também um forte aspecto subconsciente sendo trabalhado lhe possibilitando mudanças saudáveis. Busque entender quais as suas possibilidades de atuação no mundo e se visualize fazendo o que ama.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

O dia de hoje lhe traz grande capacidade de abstração e visão ampla. Sua mente está mais abstrata, expansiva, fluida e lhe permite vislumbrar novas paragens e possibilidades com mais fé e otimismo. Contatos com grupos, amigos, causas ou com visões diferentes da sua podem lhe facilitar essa expansão de seu próprio mundo e possibilidades de renovação.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O dia de hoje lhe faz aprofundar em questões emocionais de forma resolutiva. Em especial no que tange sua liberdade profissional e possibilidades de atuação no mundo, há um forte instinto decodificado pela sua mente lhe pedindo que cure questões emocionais de dependência e busque sua autonomia verdadeira para revolucionar sua vida.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Mercúrio, seu regente, faz aspecto harmônico com Urano. Você está mais aberto ao diálogo inovador com o outro. Busque dialogar sobre possibilidades e novos objetivos em conjunto. Este é um momento que lhe pede que se arrisque mais, busque novas possibilidades e cresça. E hoje em especial há um convite para que o outro esteja ao seu lado neste propósito.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

O dia de hoje lhe traz um refinamento de entendimento de questões emocionais e materiais. Você tem se conectado à necessidade de mudança emocional profunda e isso hoje se reflete no seu propósito de trabalho, serviço e cuidados com saúde. Busque ouvir seus instintos e emoções, saindo de hábitos aprisionantes e buscando uma real renovação.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

O dia de hoje lhe traz a possibilidade de falar mais sobre si mesmo e suas emoções nas relações, mas sem perder a objetividade. Busque autenticidade aliada à sensibilidade e valorização das relações. Conversas sobre possíveis mudanças e novidades beneficiadas. Se permita também escutar os insights valiosos que chegam pelo outro.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

O dia de hoje lhe traz capacidade de entender, decodificar e mudar seu campo emocional, pessoal e/ou familiar. Mudanças em rotinas, trabalho, saúde e hábitos também podem facilitar esse entendimento de como lidar melhor com as emoções. Escute sua sensibilidade e aplique como possível dentro de sua realidade material e objetiva.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

O dia de hoje lhe traz maior facilidade em verbalizar e expressar sua real personalidade e criatividade. Você está revolucionando a si mesmo e como usa de sua expressividade. Hoje terá clareza mental para comunicar a partir de um lugar muito verdadeiro e autêntico. Busque usar da sensibilidade na fala, mas sendo muito fiel a si mesmo.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Urano, seu regente, faz aspecto harmônico com Mercúrio. Mudanças tem ocorrido em seu meio pessoal, emocional e/ou familiar. Hoje tais temas podem permear sua mente e também aqueles que envolvam questões financeiras. Estará com mais propriedade para se expressar na vida pessoal a partir de seus próprios valores e senso de valorização pessoal.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Mercúrio no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz maior capacidade comunicativa, intelectual e flexibilidade. Sua mente está inovadora e não linear. Tudo isso lhe facilita estar alinhado consigo mesmo e expressando seus valores de forma alternativa, inovadora e futurista. Busque se abrir mais para as boas trocas intelectuais e esteja atento ao entorno.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com