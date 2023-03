Horóscopo do dia (10/03): Confira a previsão de hoje para seu signo

Curando e transmutando feridas

Júpiter faz conjunção a Quíron e Vesta no signo de Áries. Somos chamados a entender nossas feridas em relação à expansão, fé, princípios e crenças, mas também transmutar tudo isso sob a chama do fogo interno. Não é um momento para estagnação, mas para ter voz ativa nos próprios processos de cura da individualidade.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Você passa por um intenso processo de transformação pessoal e hoje isso será mais acentuado. Seu senso de confiança e fé em si mesmo pode ser testado, mas você não deve estagnar nisso, mas ter voz ativa nessa cura. Tenha mais fé em seus potenciais; reconheça seus erros e exageros, mas a partir disso se permita liberdade, expandir seus horizontes e ter mais fé na sua capacidade de se regenerar.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Questões subconscientes podem emergir hoje. Há algumas feridas ligadas a crenças e visões de mundo, muito em especial a que se expressam pela sexualidade e também senso de comunidade. Reconheça tais dores emocionais (em especial caso sinta sua personalidade ferida), mas depois de fazê-lo, busque a transformação pelo fogo interno da vontade pessoal, orações ou outras formas que utilize para transformação energética.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

O dia de hoje pode trazer à tona questões e feridas ligadas ao comunitário, amizades, grupos, causas, planos futuros e sua relação com outras pessoas no geral. Mesmo se enxergar diferenças de ideal, propósito ou posicionamento, busque um senso de equidade, mas sendo fiel aos seus princípios também. Transformação de rumos futuros, você é capaz de se recriar e buscar novas formas de interação e de servir à comunidade.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Existe um forte senso de expansão e ambição atuante na sua vida agora. Todavia, algumas feridas podem ser mobilizadas neste sentido, como por exemplo uma sensação de não ser capaz ou autônomo o suficiente. Reconheça tais questões, mas não fique estagnado; use sua força de vontade para afirmar sua autoridade, responsabilidade sobre si mesmo e energia do sucesso e prosperidade.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O dia de hoje lhe traz uma profunda reavaliação de objetivos futuros, crenças, fé, posicionamentos e filosofias de vida. Ou ainda, pode enxergar exageros e expansões mal feitas. Todavia, não fique estagnado ou se lamentando. Reconheça que mudar de opinião ou crença pode ser algo muito positivo e transformador. Estará recalibrando seu senso de fé, expansão e a maneira como se pauta na vida, trazendo cura profunda.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Você passa agora por uma profunda resignificação emocional. Será preciso entender no campo emocional onde exagerou ou se prendeu em demasia. Questões de valores partilhados, heranças, sexualidade e emoções no geral podem ser pontos desafiadores, mas não deve se estagnar, já que o potencial de transmutação de hoje é alto e possibilita resoluções ou pelo menos intenções mais claras neste sentido.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Algumas questões nos relacionamentos podem vir à tona neste momento. Em especial questões de visão de mundo, crenças, fé e objetivos conjuntos. Pode reconhecer hoje que existem divergências, mas deve saber transformar isso através de um aprofundamento no diálogo mais aprofundado. Saiba reconhecer a individualidade, escutando e sendo escutado, mas sem perder as individualidades de vista.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

O dia de hoje lhe traz questões ligadas ao mundo material. Pode estar se questionando o sentido de seu trabalho no mundo ou então repensando exageros ligados à saúde e lida com o mundo material. Seja como for, reconheça tais feridas, mas não fique estagnado; busque seu forte magnetismo para transmutar isso sob o fogo interno. Saiba reconhecer que o trabalho honesto é digno, seja grande ou pequeno, assim como redirecione seus esforços de saúde para o melhor possível.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Júpiter, seu regente, lhe pede uma profunda transformação agora. Deve reconhecer feridas ligadas à baixa estima ou de não ter sido fiel a si mesmo. Mas não fique estagnado nisso. Use de seu forte magnetismo e do fogo interno para se fortalecer e reconhecer toda sua luz e esplendor. Resgate um senso de fidelidade à própria essência e expresse sua rica criatividade, se colocando no centro do palco de sua vida.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Algumas questões ligadas à vida pessoal, emocional e/ou familiar podem vir à tona agora. Feridas ligadas a situações passadas, princípios familiares, mudança de lar, hereditariedade ou emoções no geral pedem cura. Reconheça tais feridas e também seu lado mais sensível; tudo isso lhe fortalecerá a individualidade saudável. Permita que tais conteúdos emocionais fluam e sejam curados com suavidade, trazendo libertação e leveza.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

O dia de hoje lhe pede revisão na maneira como se comunica. Busque rever se tem usado seus ideais e princípios da melhor forma ao se expressar e partilhar ideias com os semelhantes. Feridas ligadas à fala exagerada ou hostil devem ser reconhecidas, integradas e transformadas. Resgate um senso de comunicação com propósito, ética, assertividade e força moral, ganhando confiança no processo.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Júpiter, seu regente, lhe pede uma profunda transformação agora. Pode haver um reconhecimento de feridas ligadas à materialidade, finanças e senso de valor próprio. O processo aqui é reconhecer tais dores, mas usar de seu intenso magnetismo para curar isso com seu fogo interno. Está muitíssimo apto a expandir seus valores a partir disto. Busque fortalecer seus talentos, valores e senso de merecimento, fazendo da vida algo rico, abundante, próspero na individualidade saudável.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com