Luan Santana promete experiência futurista para gravação de DVD em BH

O cantor Luan Santana levará uma experiência futurista ao Mineirão, no dia 18 de março (sábado), na gravação de seu DVD, o “LUAN CITY 2.0”. Nesta quinta-feira (9/3), ele prometeu levar uma experiência imersiva para o público mineiro nos nove palcos que serão montados dentro do estádio para sua apresentação, com músicas que marcaram seus 16 anos de carreira e outras inéditas.









O diretor artístico do projeto, Kley Tarcitano, detalha: “Ao ver o show do Luan, olhei e pensei como ele é amado. Luan é o artista da família brasileira, que o pai, a mãe e crianças de todas as idades gostam. Por isso, eu gostaria que ele estivesse perto das pessoas. Então fizemos nove palcos diferentes, mesmo quem estiver no fundo do estádio vai poder ver o Luan de perto”.

Luan Santana e diretor artístico do projeto, Kley Tarcitano (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press)





“Acho que seja o show mais interativo de todos porque a gente está preocupado com o bem-estar e a experiência das pessoas que vão estar aqui. Não é só fazer um show legal e a galera que se vire, ache um lugar. A gente pensa na comodidade e na experiência que as pessoas vão ter do momento que se chega até a hora que vão embora”, completou Luan.





Ele ainda deu alguns spoilers: “Haverá interações tanto virtuais quanto pessoais. Mas todo mundo que chegar aqui desde o momento que entrar até a hora de ir embora vai viver uma experiência futurista”.





Repertório

Em suas plataformas digitais, Luan soltou uma versão “guia” gravada em formato de selfie onde aparece cantando as músicas inéditas que terão neste DVD, como “Solteira enrustida”, “Deus é muito bom”, “Vai chorar no carro” e “Tímida”. Para ele, ter aprovação do público antes da gravação dá uma segurança ainda maior de subir no palco.





“É a coisa mais linda você ter a aprovação do público antes de gravar. O que eu mais estou ouvindo e lendo na internet é algo do tipo: ‘Estou viciado nas músicas e nem foram lançadas ainda’. Ou ‘eu não sei qual é minha preferida’, ‘é música boa demais’... Então a gente chega com uma segurança aqui em BH para subir no palco, que é descomunal. Quando o repertório está certo, todo o resto anda. A gente é movido por música”, comemorou.

Luan Santana, em coletiva de imprensa no Mineirão, nesta quinta-feira (9/3) (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press)





Segundo ele, a aposta para esta gravação está nas músicas românticas. “Acho que o DVD tem um potencial de músicas românticas muito grande. Apesar de ter, em sua maioria, músicas agitadas, acho que as românticas são muito pontuais e têm uma mensagem específica. Acho que vai ser um DVD em que as mais românticas vão se destacar mais do que as agitadas”, ressaltou.





E para abrilhantar ainda mais a festa, o artista anuncia os shows de abertura do grupo Raça Negra, a dupla Marcos & Belutti e MC Don Juan. Além dos shows de abertura, um aparato tecnológico e visual será montado no Gigante da Pampulha, com telões de LED, drones, hologramas e efeitos pirotécnicos. O posicionamento das câmeras vai cobrir todo o estádio e fazer com que a energia e o espetáculo do show sejam transmitidos na tela do futuro DVD.





Por que BH?

Para o cantor, gravar o DVD em terras mineiras tem um significado especial após todo apoio que recebeu do público mineiro ao longo dos anos. “'Conquistar' Minas Gerais significou que meu trabalho estava indo muito certo. É muita cidade que tem aqui, então é também muita possibilidade, muito terreno para se trabalhar. O estado é imenso, muito importante para nosso país. Eu estava só esperando este momento para trazer um projeto da minha carreira para vocês (mineiros)”, ressaltou Luan.





Para ele, ter o Mineirão como palco será a realização de um sonho: “Sempre imaginei gravar alguma coisa em um estádio, e este é o momento certo de estar fazendo isso porque estou completando 16 anos de carreira desde que saí lá de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. As emoções de todos os anos vão vir à flor da minha pele quando eu subir no palco. Vou dividir essa energia com as pessoas, e vai ser uma noite que a gente nunca mais vai esquecer”.





“Acho que a gente está no lugar certo, na hora certa, no momento certo, o repertório certo. O repertório está lindo, está todo mundo recebendo de uma forma incrível porque a gente soltou as guias antes para a galera aprender a letra e chegar aqui cantando tudo, vai ser incrível”, completou.





Serviço

LUAN CITY 2.0 - Show de gravação do novo DVD de Luan Santana

Shows de abertura: Raça Negra, Marcos & Belutti e MC Don Juan

Data: 18 de março, sábado

Horário: 17h

Local: Gramado do Mineirão - Av. Antônio Abrahão Caram, 1001 - Belo Horizonte – MG

Mais informações e vendas de ingressos: www.nenety.com.br

Realização: LS Music e Nenety Eventos