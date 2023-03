Horóscopo do dia (09/03): Confira a previsão de hoje para seu signo

Lua em Libra

A Lua Cheia entra em Libra. O colorido do signo da balança traz mais ponderação e racionalidade para as intensas emoções da fase lunar cheia. A segurança emocional vem aqui do compartilhar e estar junto de outras pessoas na convivência social e troca equilibrada.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Sua conexão afetiva com os outros está aumentada, lhe motivando na busca por troca afetiva e social. Use de equilíbrio e diplomacia para viver as emoções no campo dos relacionamentos. Suas emoções quanto ao amor romântico podem estar intensas, mas também lhe pedem equilíbrio e diplomacia no trato para com o outro.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Sua conexão emocional com seu trabalho e mundo físico está plena, lhe pedindo espírito de serviço e trabalho. Também bom momento para cuidar a saúde e alimentação com busca de equilíbrio. Sua força de trabalho será aumentada e lhe trará segurança emocional. Busque ser útil e trabalhar da melhor forma possível. Parcerias no trabalho em alta.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Sua expressão emocional está aumentada e plena, mas sem perder sua natural leveza e racionalidade. Saiba expressar o que sente com propriedade, equilíbrio, sabedoria e calma. Expressão mais verdadeira de si próprio. A relação com crianças também está intensa e acolhedora. Enraizamento em si próprio e na sua criatividade. Energia de romance em alta.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

A Lua, sua regente, lhe traz conexão com suas próprias emoções, raízes, família e sensibilidade. Serão emoções intensas, mas que também pedem equilíbrio para que possa viver tal esfera com tranquilidade. Busque maior interatividade, acolhimento e empatia para com as pessoas mais próximas, doando o melhor do seu amor e empatia.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Estará com mais sensibilidade no reino mental e das ideias, além de uma intuição aguçada. Busque ter um olhar equilibrado para seu entorno, sendo menos reativo e mais objetivo. Ao falar, use de sua empatia, amor e ponderação. Tenha um olhar mais afetuoso, acolhedor e amoroso para o seu entorno e busque falar e comunicar com sensibilidade.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

A vida lhe traz potencial pleno com valores e bens materiais. Viva a vida material com prazer e entrega. Busque o sensorial e o prazeroso, já que a energia da Lua Cheia lhe amplifica os sentidos. Tenha a sabedoria de usar seus recursos com equilíbrio e justiça. Busque a sabedoria e força do prazer e da sensualidade. Prazeres compartilhados.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

A Lua Cheia no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz pleno potencial emocional, subjetivo e afetivo Estará mais receptivo a acolher as pessoas, doando de si generosamente. Há também uma forte conexão para consigo mesmo, um senso de nostalgia e de subjetividade. Aproveite esta Lua para se permitir vivenciar seu lado mais afetivo e entregue.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Questões subconscientes são mobilizadas agora e de forma intensa, porém o tom libriano pede ponderação, equilíbrio e racionalidade. Entenda melhor suas motivações sutis para curá-las. Sua necessidade de recolhimento e espiritualidade está muito aumentada, tire algum tempo para si mesmo, buscando meditação e fluidez.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Sua conexão emocional com grupos e causas coletivas está alta, além de um alto tom de subjetividade nesta esfera da vida. Muitas vezes, pelo seu otimismo, você costuma se engajar e relacionar e agora isto se faz ainda mais forte. Busque ser gregário e acolha os grupos e causas, mas use de racionalidade e diplomacia no processo.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Sua conexão emocional com seu trabalho está alta e plena, lhe trazendo segurança no cumprimento de suas obrigações. Seu magnetismo vibra popularidade perante o público e figuras de autoridade. Sua força para trabalhar e buscar suas ambições está altíssima, portanto aproveite este momento para se entregar ao seu caminho no mundo.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Sua conexão emocional com seus princípios, crenças e vontades está alta, emocional e intensa. Todavia, lembre-se da imparcialidade, equilíbrio e senso de justiça da vibração libriana. Saiba ter mais imparcialidade na sua visão de mundo. Sua necessidade emocional de liberdade também está alta. Permita-se, dentro do possível, algo novo e expansivo.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Sua conexão emocional com a troca afetiva profunda está em alta. Terá muita necessidade emocional de troca afetiva e/ou sexual com profundidade, mas não se esqueça do equilíbrio da vibração libriana. Entender o que dá prazer ao outro lhe trará segurança emocional também. Enxergue suas emoções profundas com ponderação e racionalidade.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com