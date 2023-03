Horóscopo do dia (06/03): Confira a previsão de hoje para seu signo

Percepção clara

O sextil do Sol em Peixes com Urano em Touro traz consciência facilitada entre as realidades emocionais / espirituais e as mudanças e inovações no plano material. Capacidade para se lidar com compaixão e também pragmatismo. Visão clara para mudanças, inovações e questões ligadas ao coletivo.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

A posição solar deste período lhe traz maior clareza quanto a questões subconscientes, realidades mais sutis de sua vida e também uma limpeza de processos antigos. Isso hoje lhe facilita uma mudança de percepção em suas realidades mais materiais, finanças e tudo aquilo que está estabelecido e/ou estagnado. Se permita as transformações deste momento com tranquilidade.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

A posição solar deste período lhe traz maior consciência de questões inovadoras, coletivas e universais. Tudo isso lhe facilita enxergar mais claramente as mudanças que precisa fazer em si mesmo e em sua vida pessoal. Você é convidado a sair da zona de conforto e se reinventar de várias maneiras. Busque estar aberto para enxergar as novas possibilidades.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

A posição solar deste período lhe traz maior consciência de seus deveres, necessidade de amadurecer e assumir responsabilidade sobre sua vida. Isso lhe facilita entrar em contato com questões subconscientes, emocionais e/ou espirituais com maior disciplina, propriedade e realismo. Busque entender quais questões emocionais devem ser clareadas e limpas.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

A posição solar deste período lhe traz maior consciência de seus princípios, visões de mundo, ética e crenças. Tudo isso lhe facilita enxergar agora os movimentos coletivos com maior clareza. Busque se relacionar com os semelhantes pautado no senso de ética, justiça e compaixão. Renovações nas vivências humanas.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

A posição solar deste período lhe traz maior consciência emocional. O Sol, seu regente, lhe clareia as emoções profundas e lhe pede transcendência e mudanças. Isto lhe favorece as mudanças no plano material, carreira e mesmo dos seus destinos na vida. Busque em sua jornada interior suas forças e esteja em domínio maduro de si mesmo perante as transformações.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

A posição solar deste período lhe traz maior consciência das relações e parcerias, além da necessidade da boa convivência com os semelhantes. Tudo isso lhe facilita enxergar novas paragens e possibilidades. O crescimento e expansão lhe são propícios e você enxergará nas relações à sua volta apoio e segurança para se aventurar mais.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

A posição solar deste período lhe traz maior senso crítico, analítico e pragmático. Isto lhe facilita muito encaras questões emocionais profundas e complexos no sentido da cura. Busque estar aberto a enxergar com clareza seu lado sombra e aquilo que precisa ser trabalhado para que você se liberte e seja curado. Percepção clara das transformações.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

A posição solar deste período lhe traz maior consciência de si mesmo e de sua expressão criativa. Este centro de poder e consciência lhe facilita a transformação nas relações e parcerias. Terá clareza e honestidade neste sentido. Sua força emocional e sensibilidade serão guias que lhe auxiliarão a ter um posicionamento mais valoroso perante os outros.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

A posição solar deste período lhe traz maior consciência de suas emoções, vida pessoal, familiar e íntima. A percepção de seus anseios pessoais, sonhos e desejos lhe facilita abarcar mais transformações em sua rotina, trabalho e saúde. Seu magnetismo será forte e capaz de mobilizar transformações valorosas em seus esforços materiais e condições físicas.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

A posição solar deste período lhe traz maior clareza de ideias e pensamentos. Busque pensar com sensibilidade, compaixão e se abra para o lado intuitivo. Isto lhe facilitará a expressão mais espontânea e verdadeira de si mesmo. Terá mais ousadia e irreverência para demonstrar o que é verdadeiro. Um pouco mais de leveza, diversão e flexibilidade lhe farão muito bem.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

A posição solar deste período lhe traz maior consciência de seu senso de valor próprio. Isto lhe facilita muito enxergar questões de vida pessoal e/ou familiar que pedem mudanças. Busque se abrir para a sensibilidade, mas ancorado em sua energia pessoal. Questões que envolvam finanças e vida familiar pedem resolução e hoje você terá uma percepção mais objetiva disto.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

A posição solar deste período lhe traz maior consciência de si mesmo e de suas prioridades pessoais. Isso lhe facilita uma comunicação renovada que abarque mais seu senso de valor próprio. Também sua compaixão e sensibilidade lhe pedem expressão de ideias mais humanitárias, progressistas e daquilo que seja justo para todos.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com