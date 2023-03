Horóscopo do dia (05/03): Confira a previsão de hoje para seu signo

Amadurecimento emocional

A Lua em Leão nos traz mais segurança em nós próprios, coragem e determinação. Todavia, ela hoje recebe uma oposição de Saturno e quadratura a Urano. Somos colocados frente a frente com a necessidade de amadurecer e encarar limites, em especial frente aos outros, tendo ainda de lidar com inovações e mudanças. Mas lembre-se que tudo isso é um chamado ao amadurecimento emocional e apropriação de si mesmo de forma mais consciente.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Seu lado emocional lhe traz grande segurança e enraizamento em si mesmo e no seu poder pessoal. Todavia, questões desafiadoras ligadas a grupos, amizades, redes sociais ou a coletividade devem ser trabalhadas. Também inovações no seu senso de valor lhe mediam essa dinâmica do “eu versus coletivo”. Busque amadurecer a si mesmo e respeitar seu senso de valor próprio no processo.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Suas emoções estão intensas e fortes. Sua ligação com a vida familiar e pessoal se faz grande, todavia deverá também encarar os desafios do amadurecimento, carreira e limites. Saiba de seus limites quanto à carreira e vida pessoal. Ouse amar e ao mesmo tempo ser fiel à própria consciência. As revoluções em si mesmo e personalidade servem de mediador entre a polaridade “carreira versus vida pessoal”.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

A posição lunar lhe traz grande desenvoltura intelectual e comunicativa. Está expressando suas ideias e interagindo com força e senso pessoal (mas atenção a Mercúrio retrógrado). Todavia, também será preciso encarar a responsabilidade com os princípios éticos e com uma visão mais espiritual da vida. Seu subconsciente lhe manda importantes mensagens e você está equipado para receber.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

A Lua em Leão lhe aumenta sua coragem, vivacidade e senso de individualidade. Isto se aplica muito em especial na vida material, financeira e na vivência dos prazeres materiais. Todavia, também deverá encarar algumas limitações, reajustes e amadurecimentos emocionais. Frente a possíveis rejeições dos outros, busque entender se não precisa fortalecer seu senso de valor próprio, assim como ter uma atitude mais inovadora e de cabeça aberta.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

A Lua no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz maior segurança emocional para ser autêntico e expressar suas emoções. Todavia é provável que se depare com o olhar mais frio do outro. Busque expressar sua afetividade, mas também esteja aberto ao olhar amadurecido dos outros. Lembre-se de que é você quem deve se dar segurança e se acolher antes de tudo.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Suas emoções se fazem fortes, mesmo que no nível subconsciente. O que não deve ser feito é ignorá-las. Este momento é muito propício para enxergar as emoções, traumas, carências e afins e lapidar arestas (o que é muito diferente de repressão). Ouse mudar sua visão de mundo para que tenha a mente mais aberta às possibilidades emocionais e materiais.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Sua receptividade para o coletivo está alta pela posição lunar. Está buscando mais o grupo e cuidar das pessoas. Todavia, não deve ceder a caprichos alheios. Busque trazer amadurecimento e saiba dizer não quando preciso (o que também é uma forma de demonstrar amor verdadeiro). Confie nos seus instintos e relacione com veracidade e maturidade.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Sua segurança emocional vem agora do cumprimento de suas obrigações, tarefas e carreira, além da projeção de uma imagem pública criativa. Todavia, há que amadurecer emoções pessoais. Trabalhar na qualidade do que oferece antes do aparecer. Também necessidade de cuidar com mais seriedade da vida pessoal e/ou familiar. Saiba equilibrar vida pública e privada. A forte inovação nas relações pode lhe dar uma visão diferente e facilitar o processo.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Sua necessidade emocional de expandir e buscar novas possibilidades se faz alta com a posição lunar. Estará ainda mais externalizado e otimista. Todavia, deve se lembrar do compromisso com a racionalidade e o tempo presente. Sonhos são ótimos, mas carecem de organização e planejamento. Mudanças e transformações materiais lhe desafiam a fazer seu melhor no presente, sem deixar de sonhar com o futuro.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

A posição lunar lhe aumenta a necessidade de partilha afetiva e/ou sexual. Estará mais generoso e aberto. Todavia, Saturno, seu regente, lhe relembra de que tenha boas doses de valor próprio e realismo para ter sucesso nestas vivências. Saiba a hora de dizer não também. Ouse ser você mesmo e viva aquilo que realmente deseja, mas sem abrir mão das relações.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Sua sensibilidade lhe gravita na direção das relações e parcerias. Haverá maior acolhimento e afetividade. Todavia, deve também estabelecer seus limites, já que Saturno se encontra no seu signo (solar ou ascendente). Saiba lapidar as arestas e confie na sua intuição. Mudanças emocionais mediam o processo, lhe abrindo mais a sensibilidade com segurança.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

As questões de funcionamento do mundo material lhe demandam, havendo segurança em fazer isto. Todavia, não deve ignorar as questões mais subjetivas, emocionais e/ou espirituais. Lembre-se de ter compromisso com seu amadurecimento emocional. Encare dificuldades materiais como desafios que o fazem crescer. Tenha também a mente aberta ao processo evolutivo e confie.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com