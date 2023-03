Fabio Jr. reinaugura casa de shows na Avenida Nossa Senhora do Carmo

Ações de renovação do ex-KM de Vantagens incluíram a mudança da cor de sua fachada (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

O espaço é definitivo. O nome, provisório, espera-se. Depois de três anos, e agora sob a alcunha de Arena Hall – o ex-Marista, Skol, Chevrolet, BH e KM de Vantagens, todos com o "sobrenome" Hall – reabre suas portas neste sábado (3/3). O cantor e compositor Fábio Jr. faz o primeiro show da arena, inaugurada há 20 anos na Avenida Nossa Senhora do Carmo, Centro-Sul de Belo Horizonte.









O momento é de comemorar o retorno da casa, a única da região que comporta um show de porte médio – 3,5 mil pessoas com cadeiras e até 5,5 mil em pé. A agenda está começando a ser montada.





Por ora, além da estreia, está confirmado o show da banda Ummagumma, no próximo dia 11, em apresentação que vai celebrar o cinquentenário do álbum “The dark side of the moon”, do Pink Floyd. Os ingressos estão à venda.



Casa tem capacidade para abrigar público de 3,5 mil pessoas sentadas e até 5,5 mil de pé (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)



Abba e Lulu Santos

Também na seara de tributos, em 22 de abril o espaço recebe “ABBA The Show”, produção internacional que mimetiza a histórica banda sueca. Acompanhando a banda principal, o espetáculo, que estará em turnê pelo Brasil, conta com a participação de integrantes da Orquestra Sinfônica Nacional de Londres.





Dos artistas nacionais, o único já com contrato firmado é Lulu Santos, que leva o show “Barítono” para a casa, em 2 de setembro. Produtores ouvidos pela reportagem confirmam conversas adiantadas para levar vários grandes da música brasileira ao longo de 2023.





Em outubro passado, o trio de empresários Rômulo Rocha, Rodrigo Geo e Lucyano Serrano assumiu o espaço, com contrato de gestão para os próximos cinco anos. Vindos de uma bem-sucedida experiência com o Minascentro, que voltou à ativa em abril de 2022 (para este ano, o centro de convenções já está com 65% de sua ocupação confirmada), eles esperam que algo semelhante ocorra com o Arena Hall.





“Nunca é fácil, muita gente tentou e não conseguiu. Nosso desafio é que os produtores mineiros encham a casa. Se acharmos que ela está ociosa, vamos abrir a agenda para produtores de outros lugares do Brasil”, afirma Rocha. De acordo com ele, para que o negócio seja viável, são necessários pelo menos oito shows por mês. “Na nossa conta, se tivermos 3,5 mil pessoas (em cada data), a casa já se viabiliza.”





Mas a procura maior neste momento é por um patrocinador. Tanto por isto, diz Rocha, o nome Arena Hall é provisório. Caso alguma empresa entre, ela poderá nomear o espaço, como ocorreu em diferentes ocasiões no passado. “Há conversas avançadas”, comenta ele, a respeito de um possível patrocinador.





“No passado, a casa teve o privilégio de ter muito evento porque tinha a T4F (empresa de entretenimento realizadora do Lollapalooza Brasil, que administrou a casa durante oito anos, até outubro de 2020) nas costas. Em compensação, nenhum produtor mineiro trabalhava nela”, diz Rocha.





O gestor comenta que, desde que assumiu o espaço, houve conversa com todos os produtores de eventos de BH. “Estamos com reserva para 40 shows neste ano, só com os mineiros.” Ele acredita que, até o fim deste mês, as datas serão confirmadas.





Para trazer o espaço de volta, houve muito trabalho burocrático. Assim que os três empresários assumiram, o Arena, fechado desde a pandemia, teve que ser regularizado, pois toda a documentação estava defasada. Uma dúzia de funcionários, entre novos e antigos, foram contratados para a nova gestão.





A noite deste sábado, acrescenta Rocha, será um teste. Mas o Arena Hall iniciará a nova fase com casa cheia, como costuma ocorrer toda vez que Fábio Jr. vem a Belo Horizonte. Dos três setores de cadeira, dois esgotaram-se no meio desta semana.

FÁBIO JR.

Show neste sábado (4/3), às 21h, no Arena Hall, Avenida Nossa Sra. do Carmo, 230, São Pedro. Ingressos: Arquibancada – R$ 160 e R$ 80 (meia); Setor bronze (cadeira) – R$ 270 e R$ 135 (meia). Demais setores esgotados. À venda na bilheteria (16h às 22h) e no sympla.com.br





“Fã” do cantor estrela espetáculo

Madame Butterfly é casada, tem uma melhor amiga, Vanda, e toma mais remédios do que deveria. Tentou uma vaga no “BBB”, mas não passou nem perto de ser selecionada. O único programa que a contratou foi o “Casa Radar Rock”, transmitido todas as terças-feiras, no YouTube.





Pois a dona de casa e mãe de três filhos conseguiu uma vaga como comentarista de rock. Só que a praia dela é outra: “A banda é ótima, mas se tivesse tocado Fábio Jr...”. Fanática pelo cantor e ator, ela não vai conseguir ir ao show dele neste sábado (4/3), em Belo Horizonte.





A explicação para isto está no espetáculo “Madame Butterfly – De salto alto”, que terá sua estreia neste domingo (5/3), no Teatro de Câmara do Cine Theatro Brasil Vallourec.





A personagem foi criada por Shidarta Fonseca, também idealizador do “Casa Radar”, programa em que ele recebe bandas de BH. Madame Butterfly, interpretada pelo próprio Shidarta, tem um quadro na atração. Depois que a figuraça fez uma aparição em dois eventos na cidade, com franca resposta do público, ele viu seu potencial e escreveu o texto do espetáculo.





O monólogo começa quando Madame, cujo nome verdadeiro ela não entrega para ninguém, sai para comprar um sapato. Na loja, ela vai parar num quartinho, já que não tem coragem de mostrar os pés para ninguém. Com a sobrecarga de remédios, cai no sono. Esquecida pela vendedora, acorda com o estabelecimento fechado. Começa a passar mal e, acreditando que vai morrer, passa a gravar um depoimento para os parentes pela câmera de segurança do local.





“Estou sozinho em cena, mas com muitas ‘escadas’, entre elas um rato que aparece na história”, diz Shidarta. Um pôster de Fábio Jr. e uma interpretação da própria Madame Butterfly para um de seus maiores hits também fazem parte do programa.

“MADAME BUTTERFLY – DE SALTO ALTO”

Domingo (5/3), às 19h, no Teatro de Câmara do Cine Theatro Brasil Vallourec, Praça Sete – Avenida Amazonas, 315, Centro. Ingressos: R$ 50 e R$ 25 (meia). À venda na bilheteria e no eventim.com.br