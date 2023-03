Horóscopo do dia (04/03): Confira a previsão de hoje para seu signo

Curando os valores

A conjunção de Vênus e Quíron em Áries traz à tona feridas ligadas ao amor e aos valores que devem ser curadas. A impulsividade ao se relacionar ou no uso das finanças deve ser trabalhada. Potencial para se recuperar uma energia de autoestima e senso de valorização pessoal, assim como de honestidade e retidão nas relações.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

A conjunção de Vênus e Quíron no seu signo (solar ou ascendente) lhe pede que reflita melhor sobre o senso de autovalorização. Algumas dores dos impulsos feitos sem pensar em seu senso de valor podem vir à tona, lhe pedindo que se ame e se valorize em seus esforços e em ser quem você é. Busque regularizar como vivencia seus valores pessoais e os divide.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Vênus, sua regente, se encontra com Quíron em Áries. Questões subconscientes são mobilizadas para a cura. Pode haver questões do passado que lhe fizeram se desvalorizar e que agora pedem transformação. Se permita viver e expressar seus valores. Também idealizações amorosas pedem reflexão, aceitação das dores e integração para que haja cura.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Este momento lhe pede cura em relação à sua capacidade de socializar e viver em grupo. Algumas destas vivências podem ter sido sofridas ou desafiadoras e agora você deve curar esta faceta. Lembre-se de se permitir ser você mesmo na vida social. Também busque dar o que tem de melhor a contribuir para com as causas e questões coletivas de forma curativa.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Este é um momento propício para a cura de seu valor profissional. Se for desafiado por situações ou pessoas que não auxiliam, busque afirmar você mesmo sua capacidade e valor profissional. Parcerias de trabalho podem trazer desafios e pedem honestidade no relacionar. Nas parcerias e relações, busque entender as motivações do compromisso, se são verdadeiras neste momento.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Este momento lhe pede uma reavaliação honesta de seus valores superiores. Algumas crenças precisam ser reavaliadas e você deve buscar entender se não se deixou levar por visões ou crenças alheias e/ou limitantes. Também precisa reavaliar se não tem sido impulsivo no amor romântico, buscando a cura para que haja autenticidade e reciprocidade.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

O momento lhe pede que reavalie seus bens partilhados, heranças, bens conjuntos e a maneira como partilha o lado afetivo e sexual. Algumas dores antigas destes aspectos podem emergir e pedem entendimento e cura. Saiba expressar melhor quem você é na intimidade com o outro. Busque ser fiel aos seus valores e se permita uma partilha verdadeira e profunda, mas que respeite a si mesmo antes de tudo.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Vênus, sua regente, se encontra com Quíron em Áries. Feridas ligadas ao amor romântico, parcerias, casamento, vida social ou ainda questões jurídicas podem emergir, mas como algo que deve ser integrado, entendido e curado. Busque entender se faltou honestidade nestes setores ou se foi muito impulsivo. Há um forte potencial para a cura da relação com os outros através de um senso de respeito às individualidades.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

O momento lhe traz necessidade de cura de seu valor no serviço, rotina, tarefas, trabalho e /ou saúde. Busque reavaliar quanto cobra por seus serviços e trabalho, ou se tem expresso um senso de valor do seu ofício. As relações de trabalho e com prestadores de serviço também carecem de objetividade e honestidade. Na saúde, busque evitar indulgências desnecessárias.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Este momento lhe pede reavaliação de como expressa sua vaidade, criatividade, romances, arte e senso de aventura. Podem ter havidos impulsos que levaram a exageros. Ou então o oposto, deixou de esse expressar como deveria. Seja como for, este é o momento para curar a expressão de seu lado amoroso, prazeroso e da fidelidade e veracidade para com sua essência.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

O momento pode trazer à tona feridas ligadas às relações familiares e/ou íntimas, assim como questões financeiras do passado ou relações passadas. Busque integrar um senso de veracidade ao se relacionar, mas sem perder a amorosidade. Saiba bem quais são os seus valores e aqueles da sua família, sabendo contrapor quando preciso. Cura pela reorganização e decoração do lar.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Este período pode trazer à tona feridas ligadas à fala e comunicação. Em especial se houve maledicência, fofoca e afins, busque ter veracidade e honestidade, corrigindo possíveis erros. Necessidade de se estabelecer melhor um senso de valor próprio nas relações, assim como verbalizar suas dores de forma curativa, sem hostilidade. Cura por afirmações amorosas.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

O momento lhe traz a possibilidade de curar feridas ligadas ao senso de valor próprio, prazer e materialização. Há necessidade de que você reconheça seus talentos e valores, assim como se valorize ao invés de esperar que isso venha dos outros. Forte capacidade de se curar vivendo prazeres materiais, ganhando dinheiro, se valorizando e tendo uma vida mais prazerosa.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com