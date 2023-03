Horóscopo do dia (03/03): Confira a previsão de hoje para seu signo

Mercúrio em Peixes

A entrada de Mercúrio em Peixes leva nossas mentes para o lado mais imaginativo, lúdico, poético, artístico e espiritual. Há uma busca por entender o que se passa além do mundo da matéria. A atenção às minúcias e detalhes não é o forte aqui, portanto tenha atenção. Também nos pede comunicação sutil e interna, assim como saber quando se calar.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Sua mente tende agora a se voltar para o sutil, o espiritual, artístico, psíquico e tudo aquilo que transcenda a vida material. Use deste potencial para canalizar ideias e conceitos importantes do inconsciente coletivo. Período bom para fazer silêncio e se escutar internamente. Também excelente para práticas terapêuticas, artísticas e espirituais.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Sua mente se volta agora para os grupos, amizades e para o social. Busque comunicar aquilo que lhe pede a sensibilidade. Conversas com amigos serão benéficas, contanto que o lado emocional esteja presente de verdade. Busque comunicar pela internet, redes sociais e mídias. Sua contribuição para o coletivo deve ser divulgada.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Mercúrio, seu regente, lhe aflora mais a sensibilidade no aquático Peixes. Essa sensibilidade será canalizada, em especial, na carreira, nos compromissos e no uso da autoridade. Busque comunicação profissional, divulgue mais o seu trabalho e aprimore suas técnicas. Estará mais entregue àquilo que deve fazer e cumprir.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Sua mente se volta mais para o quadro geral da vida, para as grandes possibilidades, para a expansão, para o raciocínio sobre a fé e o significado da vida. Deixe sua curiosidade ganhar asas. Estará mais comunicativo e divulgando mais aquilo que sente, crê e ama. Momento para pensar grande e expandir suas ideias.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Sua mente se volta para as profundezas emocionais e para questões mais ocultas. Busque entender com racionalidade suas emoções mais difíceis, mas também sendo amável para consigo mesmo. A sexualidade também lhe permeia mais o campo mental. Esta mente investigativa lhe levará a brilhantes intuições e conclusões, mas é preciso fluir e sentir.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Mercúrio, seu regente, lhe aflora mais a sensibilidade no aquático Peixes. Esta sensibilidade se expressa, em especial, nas relações, no romance, parcerias e vida social. A necessidade de se expressar mais afetivamente ao outro será alta. Busque falar e também busque ouvir. Menos crítica, mas acolhimento e empatia. As vivências com outra pessoa serão importantes.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Sua mente se volta para o lado pragmático e objetivo da vida. Sua sensibilidade e entrega se canalizam em tarefas rotineiras, cuidados com o lar, a saúde e o corpo físico. Também sua comunicação no trabalho é estimulada. Faça tudo isso, mas sem perder a sensibilidade e a intuição. Escute as intuições que lhe facilitarão a vida material.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

A necessidade de comunicar e expressar quem você é será alta neste posicionamento. Você é, possivelmente, muito mais flexível, adaptável e divertido do que muitas vezes demonstra. Busque expressar sua sensibilidade. Sua capacidade de liderança pelo discurso amoroso também se faz maior. Romances pedem brincadeira, leveza e um tom romântico.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Sua mente se volta para dentro agora, lhe pedindo contato com suas raízes, lar e senso de nutrição interna. Busque falar mais sobre seus sentimentos e emoções. Também busque comunicação no âmbito familiar e pessoal. Bom momento para reorganizar o lar. Bom também para momentos de meditação e conexão com a própria sensibilidade.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Sua mente estará bem mais ativa neste período. Busque vivenciar sua curiosidade e força intelectual. Sua mente estará aberta às novas informações e linhas de estudo. Comunique-se mais com seus irmãos, vizinhos, conhecidos e pessoas à sua volta, mas sem esquecer da sensibilidade. Enxergue o amor na vida social e intelectual.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Sua mente se volta para o lado mais pragmático da vida. Pensamentos concretos. As finanças serão um ponto importante aqui, busque refletir e mobilizar esta área. Comunique mais seus talentos e divulgue o que tem de melhor a oferecer. Busque alternativas e novas possibilidades também. A mente também pede momentos de descanso aqui.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Mercúrio no seu signo (solar ou ascendente) lhe aumenta sua capacidade comunicativa. Estará mais divertido e expressivo. Busque trazer a leveza deste planeta para sua vida. Seja adaptável, leve e busque rir mais das situações, não levando tudo tão seriamente. Momento de enxergar possibilidades e também novas facetas de si mesmo.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com