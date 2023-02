Horóscopo do dia (26/02): Confira a previsão de hoje para seu signo

Transformando valores

A conjunção de Vênus e Vesta em Áries nos pede depuração de nosso senso de valor próprio, assim como nossos parâmetros de relacionamento. Reavaliação e transformação daquilo que é importante, prioritário, valoroso, prazeroso e belo. Energia afetiva e sexual intensa, que se expressa de forma mais aberta, assertiva e direta. Busca por usar talentos e bens de forma direta e honesta.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Com a conjunção de Vênus e Vesta no seu signo (solar ou ascendente) você é chamado a transformar seus valores pessoais, se alinhando mais com sua própria vontade e senso de merecimento. Busca por melhoria na sua qualidade atrativa, assim como na expressão desta faceta. Mudança honesta, buscando enxergar seus valores mais profundos e verdadeiros.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Seu setor subconsciente passa pela alquimia da união de Vênus e Vesta. Sua regente lhe pede aqui transformações quanto ao seu senso de valor pessoal, mas muito em especial num sentido emocional e sutil. Busque entender onde se desvalorizou num nível pessoal e/ou de trabalho, resgatando seu senso de merecimento e prazer em sua individualidade.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

O céu do momento lhe pede busca por renovação de relações, amizades e senso de pertencimento com grupos. Aqui é preciso reavaliar honestamente se está sendo verdadeiro com as pessoas e na vida social, assim como buscar amizades e contatos que tenham mais honestidade. Força de mudança e auxílio ativo nas questões do coletivo e humanitárias.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

O dia de hoje lhe pede que busque transformar seu valor profissional, se entregando profundamente a seu senso de destino e realização material. Há grande força e foco para transformar seus caminhos e realizações profissionais, assim como o uso da autoridade e o papel de pai/mãe. Há um forte senso de valor e compromisso que lhe trará energia e sociabilidade, mas com foco no seu próprio crescimento.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O céu do momento lhe pede depuração de valores, metas, crenças e visões de mundo. Há um forte senso de amor em suas crenças, mas é preciso avaliar com honestidade se isso está alinhado à sua essência. A energia sexual e/ou de relações está mais intensa, expansiva, direta e honesta. Busque expandir seus horizontes e ter uma visão mais ampla da vida agora.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Ocorre agora uma profunda transformação. Muito em especial objetivos futuros e vida financeira passam por esse fogo transformador, lhe convidando a buscar melhores paragens e possibilidades. Sua energia sexual será muito intensa, lhe pedindo que a canalize em algo produtivo e de ação. Reavaliação de como vivencia os valores conjuntos, heranças e partilhas.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Vênus, sua regente, passa aqui por uma transformação profunda, lhe instigando a viver as relações com mais honestidade e intensidade. Seu senso de partilha, amor romântico, parceria e vida social lhe pede transformações profundas e verdadeiras, que demandam assertividade e clareza perante o outro. Sua energia de relacionamentos está altíssima, use bem.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Neste momento você é motivado a transformar sua relação com o trabalho, vida material e saúde. Busque reconhecer o real valor de seu trabalho e serviços. Busque um equilíbrio entre prazer e dever no campo da saúde. Há uma forte motivação para demonstrar o seu valor no campo material, trabalhando com afinco, mas também prazer e senso de realização.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

O dia de hoje lhe traz forte motivação para depurar seu senso de valor próprio a partir de sua consciência. Está mais focado naquilo que é essencial, nos valores da alma. Há também uma intensidade criativa, artística e expressiva. Os romances tendem a ser intensos, mas rápidos. Forte relação com crianças, filhos, lado lúdico, artes, esportes e expressão mais ousada.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

O céu do momento lhe faz depurar a maneira como se relaciona com os mais íntimos e/ou no meio familiar. Isso deve levar em conta sua real identidade e posicionamento honesto, mas sem perder a empatia. Questões que envolvam finanças familiares pedem resolução, ação e objetividade. Bom momento para redecorar e mudar aspectos do seu lar.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

O momento lhe faz depurar e resignificar ideias e conceitos. O valor das relações é transformado, lhe pedindo mais flexibilidade, mas também veracidade. Sua fala será honesta e direta, mas também levando um senso de empatia em consideração. Relação com irmãos, vizinhos e parentes pede transformações a partir de um relacionar mais objetivo e claro.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Você está agora depurando seu senso de valor próprio. Este é um excelente momento para focar no desenvolvimento e melhoria de seus talentos, assim como sua rentabilidade. Força intensa para atrair recursos e ganhar dinheiro. Ótimo momento também para reciclar, reutilizar e doar bens que não usa, abrindo caminho para a forte energia de abundância que quer se expressar.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com