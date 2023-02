Horóscopo do dia (24/02): Confira a previsão de hoje para seu signo

Nutrindo potenciais

A Lua faz conjunção ao Nodo Norte em Touro. Somos chamados a nutrir mais nossos valores e potenciais, assim como materializá-los. Aterramento emocional naquilo que traz real alimento para o corpo e a alma. Busque ser essa mãe generosa e farta para si mesmo, podendo assim ter conteúdo para doar também aos outros.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

O dia de hoje lhe pede que cultive mais seu senso de valor próprio. Seu caminho de vida neste momento é o de se valorizar, buscar os prazeres materiais, lucrar e se firmar em seus talentos e posses. Busque hoje vibrar emocionalmente neste sentido, lembrando-se de quem você é e do quanto tem de bom e de valor em si mesmo. Se aprecie no seu melhor.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

A Lua passa pelo seu signo (solar ou ascendente) e lhe traz maior conexão para consigo mesmo. Busque nutrir a si mesmo, viva o prazer de ser autêntico e único. Seu caminho de vida agora é se firmar pelos seus próprios pés com muito aterramento, realismo, prazer e segurança. Vibre emocionalmente em ser fiel a si mesmo e estar seguro de suas iniciativas.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

O dia de hoje lhe pede que cultive mais seu senso de entrega, espiritualidade, fluidez e vibração emocional. Seu caminho de vida neste momento é o de cultivar mais as verdades maiores e sutis da vida, se entregando com segurança às novas possibilidades e deixando ir a pequenez. Vibre emocionalmente na segurança que sente no divino e/ou na vida.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

A Lua, sua regente, lhe traz hoje maior necessidade de cultivar e nutrir as amizades, vivências coletivas e auxiliar o coletivo. Mas tudo isso feito sob a aterrada qualidade taurina. Seu caminho de vida agora é o de se abrir mais para a convivência humana, as contribuições coletivas e novidades. Vibre emocionalmente no seu amor pelo coletivo e um mundo melhor.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O dia de hoje lhe pede que cultive mais sua independência, carreira e autoridade. Seu caminho de vida agora é o de sair de carências, apegos e situações familiares, buscando fortaleza e originalidade em seu caminho no mundo, imagem profissional e tomando as rédeas da própria vida. Vibre emocionalmente em ser sua própria base emocional e realizar a partir disto.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

O dia de hoje lhe pede que cultive mais fé, alegria, expansão e otimismo. Você deve sentir mais segurança em se arriscar e buscar novas possibilidades. Seu caminho de vida agora é o de ir para além do conhecido, se aventurando e se permitindo expandir horizontes, ideias e possibilidades. Vibre hoje no abrir sua cabeça ao novo e se entusiasmar com o novo.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

O dia de hoje lhe pede que cultive mais sua profundidade emocional, mas com aterramento e segurança. Seu caminho de vida agora é o de se permitir mais troca, afetividade, sexualidade e aprofundamento de qualidade nas relações. Vibre agora em transformar suas emoções e se permitir o prazer e o melhor de estar junto do outro e ter ações conjuntas valorosas.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

O dia de hoje lhe pede que cultive mais a entrega emocional junto do outro. Busque se nutrir de boas relações e companhias. Seu caminho de vida agora é o de estar junto do outro e valorizar isso. Também a ponderação, equilíbrio e bom senso são importantes aqui. Vibre agora na alegria e prazer de socializar, interagir e ter trocas valorosas com o outro.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

O dia de hoje lhe pede que cultive mais rotinas, cuidados materiais e de saúde e trabalho valoroso. Seu caminho de vida agora é o de valorizar seu trabalho, ser útil, trabalhar e cuidar muito bem de sua saúde. Vibre agora num senso de realismo, escutando seus sonhos, mas sem idealizações excessivas. Momento fértil em relação às possibilidades materiais.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

O dia de hoje lhe pede que cultive mais sua criatividade, poder pessoal e senso de segurança pessoal. Seu caminho de vida agora é o de ser fiel à própria essência, buscar expressão criativa, alegre, criativa e se desafiar. Vibre agora num aterrado senso de espaço e poder pessoal, assim como no de se abrir para as pessoas à sua volta de maneira generosa, mas sem perder a si mesmo.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

O dia de hoje lhe pede que cultive mais suas emoções pessoais, sonhos, subjetividade e vida pessoal e/ou familiar. Seu caminho de vida agora é o de viver mais a vida pessoal, deixando para trás estruturas ou compromissos que não cabem mais em sua vida. Cultive e vibre no mais positivo de suas emoções, seu lar e o que deseja construir na felicidade pessoal.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

O dia de hoje lhe pede que cultive mais suas ideias, comunicação e estudos de forma concreta e firme. Seu caminho de vida agora é o de buscar consistência intelectual, estudar, comunicar e ser flexível e adaptável. Busque vibrar no amor que está à sua volta, nas relações e no seu entorno. Permita que sua intuição lhe traga insights valorosos e importantes para sua vida.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com