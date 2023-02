Horóscopo do dia (23/02): Confira a previsão de hoje para seu signo

Motivações do Eu

Vênus em Áries nos traz energias assertivas no relacionar e se valorizar, aumentando nossos impulsos pessoais na busca do prazer. Júpiter aqui nos pede libertação, assim como Quíron a cura de feridas do “eu”. Lua, Juno e Éris conjuntas no signo do carneiro nos trazem um senso emocional de compromisso para com nossas próprias visões e posicionamentos, mesmo quando haja discórdia ou argumentos diferentes. Estes aspectos em oposição a Ceres em Libra nos lembram que, mesmo sendo intensamente individuais, também devemos cultivar as relações e bom senso no contato humano.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Seu signo (solar ou ascendente) está altamente mobilizado no céu do momento. Também é chamado a expandir e se curar. Suas emoções estão hoje bem subjetivas e lhe pedem que haja compromisso com sua visão pessoal, mas sem deixar de cultivar o melhor junto dos outros. Mesmo quando haja posicionamentos dissonantes, busque ser fiel ao que lhe diz sua essência.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Seu setor subconsciente é altamente mobilizado agora. Pode ter de trabalhar questões nas quais discordou, mas não se expressou. Se permita entender e mobilizar as energias no sentido de um resgate de sua autonomia. Há um chamado para a libertação de feridas subconscientes, emocionais e passadas. Você deve agora permitir esse fluxo emocional saudável.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Há uma forte motivação em seu setor social agora. Mas isso deve levar em conta o colorido ariano que é muito individual. Pode ser que haja pontos de vista discordantes com os outros, mas lembre-se de saber defender seu ponto de vista, mas também usar de diplomacia e escuta. Saiba valorizar a diversidade e se permitir a interação honesta com os semelhantes.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Você é fortemente mobilizado no seu setor da autoridade, realização e profissão agora. A Lua, sua regente, te lembra hoje que deve ser fiel a sua proposta de realização no mundo, mesmo quando isso não esteja de acordo com a visão de terceiros. Lembre-se de ser fiel ao seu propósito de crescimento e realização no mundo, ousando ter mais iniciativa e coragem.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O céu do momento lhe mobiliza intensamente na busca de seus princípios, fé, objetivos futuros e entendimento superior. Busque ser fiel aos seus princípios e se permita a transformação de crenças e objetivos, estando aberto às possibilidades renovadoras. Saiba seguir seu caminho e se mantenha firme, mesmo quando outros não concordem com sua visão.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Este momento lhe traz a necessidade de transformação emocional profunda, saindo da zona de conforto. Será preciso que você escute suas emoções e sensibilidade para entender o que precisa ser mudado. Estados emocionais de discórdia ou raiva podem ter seu papel curativo, caso bem canalizados. Busque entender suas dores e emoções profundas e se liberte.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Seu setor de relacionamentos é altamente mobilizado agora. Busque trazer maior significação nas relações e vida social, se envolvendo, mas com honestidade. Mesmo quando haja dissonâncias, terá capacidade de ponderar e negociar. Vênus, sua regente, se encontra aqui e lhe traz maior ímpeto para abordar o outro, mas lembre-se de ser honesto.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Seu setor material é altamente mobilizado agora. Siga sua consciência e faça seu trabalho do seu jeito, da maneira como você o faz melhor e com sua natural intensidade. Pode ser que queira fazer as coisas à sua maneira e isso pode ser bem interessante, mas evite pisar nos calos alheios quando desnecessário. Busque trabalhar e realizar, sendo útil e eficiente.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Você é altamente mobilizado a ser único, criativo e expressivo. Júpiter, seu regente, lhe traz grande força assertiva, criativa e de afirmação da própria individualidade. Há maior necessidade de se viver o lado criativo, lúdico, artístico e/ou esportivo com intensidade. Romances podem ser intensos. Busque, antes de tudo, confiança em si mesmo.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Há uma forte mobilização de seu setor pessoal, emocional, familiar e subjetivo. Mesmo quando haja discórdias, saiba ponderar, mas sem perder a si mesmo. Escute seu mundo íntimo e suas emoções. Há uma grande liberação de feridas emocionais antigas e você pode e deve ser fiel a si mesmo neste processo, sabendo separar o que é seu e o que é do outro.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Este momento lhe traz fortes motivações intelectuais e comunicativas. As comunicações podem lhe levar a caminhos discordantes, mas saiba exercer a arte da ponderação para expressar isso bem. Há uma forte motivação para estudar, comunicar e buscar novas informações. Seus pontos de vista podem ser bem variados, se permita flexibilidade.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Este é um forte período de intensidade no seu setor financeiro e material. Júpiter, seu regente, lhe faz curar velhas feridas ligadas a falta de autonomia ou iniciativa no campo material. Busque se valorizar e ser um guerreiro conquistador de seu valor próprio. Seus valores podem ser dissonantes dos de outros e você deve aprender a se manter firme e fiel a eles.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com