Horóscopo do dia (22/02): Confira a previsão de hoje para seu signo

Rapidez comunicativa

O trígono de Mercúrio em Aquário com Marte em Gêmeos nos traz intensidade e rapidez nas comunicações e no intelecto. Há uma facilidade em processar informações e na capacidade de resposta. Comunicação facilitada a partir do ponto de vista pessoal. Necessidade de se fazer escolhas com mais racionalidade e ponderação.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Marte, seu regente, faz aspecto facilitado a Mercúrio. Você está se comunicando de forma autêntica, em especial ao falar para grupos, online, com amizades ou em contextos maiores. Flexibilize sua ação e capacidade de escolha buscando uma mentalidade alternativa e objetiva. Intensidade nos estudos com uma boa apreensão e intuição.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

O dia de hoje lhe traz forte capacidade de comunicar seu valor, em especial no campo profissional e na sua autoridade. Há um forte senso de ser você mesmo que lhe pede expressão no mundo lá fora. Inovações no trabalho podem ser boas formas de rentabilizar novos lucros e valores. Flexibilize suas possibilidades de atuação material.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Mercúrio, seu regente, faz aspecto facilitado a Marte. Você está se posicionando de forma assertiva e hoje há uma facilidade de fazer isso alinhado a seus princípios e valores. Busque agir conforme manda sua consciência e ética. Comunicação direta e facilitada de valores, visões de mundo, fé e tudo aquilo que lhe é uma base.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

O dia de hoje lhe traz capacidade de raciocinar e agir de forma eficiente sobre questões emocionais. Sua ação nos bastidores e no campo sutil está potencializada a partir de um entendimento profundo, mas também objetivo, de questões emocionais desafiadoras. Muito da comunicação não verbal pode ser eficiente. Busque trabalhar suas emoções hoje.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Há hoje uma forte energia comunicativa. Está mais assertivo e individual na comunicação com o coletivo, amizades e grupos, mas deve usar também de ponderação e sangue frio para ser efetivo. Ações e ideias inovadoras podem ser benéficas e devem ser ventiladas nas relações. Vivencie as relações e esteja presente, mas sabendo respeitar a si mesmo e os outros.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Mercúrio, seu regente, faz aspecto facilitado a Marte. Há uma forte capacidade de pensar e agir no plano material. Sua forte força aguerrida lhe pede avanços na carreira, disciplina e compromissos, tudo isso agora facilitado por uma mentalidade pragmática, inovadora e realista. Combinação saudável de ação e intelecto em prol das realizações.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

O dia de hoje lhe traz forte força de expressão pessoal. Você está conectado com um senso de retidão e fidelidade aos seus princípios, o que lhe leva a se expressar e comunicar alinhado à própria consciência e quem você é de verdade. Ação expansiva e aventureira, mas também respaldada num senso de alegria e generosidade para com as pessoas.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Marte, seu regente, faz aspecto facilitado a Mercúrio. Há um forte senso de transformação emocional, mas que se alinha a uma racionalidade e flexibilidade no processo. Busca por transformação de padrões do passado, ideias familiares, questões e relações pessoais e emoções. Use de seu forte magnetismo para limpar seu campo emocional.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

O momento lhe traz clareza de ideias e comunicação. Muito em especial nas relações, parcerias e vida social há uma busca por senso de individualidade e respeito aos limites, o que hoje tende a se expressar bem, com racionalidade e objetividade. Está mais forte também para desenvolver questões jurídicas e lutar pelos seus direitos (ou dos outros).

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Há um forte estímulo agora para alinhar mente e ação no plano material. Sua mente sonda seu senso de valor próprio, recursos e talentos e tudo isso tende a se expressar como ação útil, pragmática e de serviço. Racionalizar melhor sobre seus valores lhe auxilia a melhorar e potencializar sua ação no mundo material. Pensamento e ação realistas e objetivos.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Mercúrio no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz necessidade de verbalizar e comunicar a partir de seu ponto de vista pessoal. O bom aspecto a Marte lhe impele a se expressar com muita autenticidade, sendo genuinamente fiel à essência. Busque espontaneidade na fala e se expresse com alegria, individualidade e consciência.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

O dia de hoje lhe traz capacidade de raciocinar e agir de forma eficiente sobre questões emocionais. Você é chamado a ter mais individualidade e independência emocional, do meio familiar e de questões passadas. Sua mente está conectada ao seu lado mais subconsciente e/ou espiritual, lhe permitindo enxergar tudo de forma mais ampla e holística.

