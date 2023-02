Horóscopo do dia (20/02): Confira a previsão de hoje para seu signo

Lua Nova em Peixes e Vênus em Áries

A Lua Nova em Peixes nos traz novos começos e um clima mais espiritual, sublime e conectado ao sutil. Necessidade de recolhimento para encontrar raízes espirituais e força emocional para iniciar este novo ciclo. Vênus em Áries, havendo maior impulso e ímpeto para viver o amor e as finanças. Necessidade de autenticidade nas relações e no amor, sem máscaras. Reconhecimento do valor próprio e ação para o prazer e troca.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Hoje é um dia de inícios de sensibilidade e espiritualização, devendo criar espaço para a análise psíquica, para as artes, para a fé mística, práticas de meditação, oração e afins. Novos começos nos planos mais sutis. Vênus entra no seu signo (solar ou ascendente) e lhe faz mais sociável, vaidoso, charmoso e disposto a interagir. Busque entender agora o que há de mais valor em si mesmo. Seu impulso de relacionar será mais intenso, assim como o de viver seu valor próprio.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Novos começos ligados ao coletivo. Use da sua sensibilidade para acolher e amar seus amigos, semelhantes e pessoas necessitadas. Seu amor pela ecologia e pela preservação do planeta também te pede mais atenção. Vênus, sua regente, entra no intenso e impulsivo signo de Áries. Momento para se reciclar e transformar intensamente seu senso de valor próprio e partilha. Valorização de processos terapêuticos e da vivência do seu lado espiritual / psíquico.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Novos começos ligados à carreira, autoridade, papel de pai ou mãe, profissionalismo e caminhos no mundo. Busca pela sensibilidade aplicada ao mundo material. Autoridade que vem da sensibilidade e percepção espiritual e sutil. Vênus entra agora no seu setor social, de grupos e amizades. Necessidade de interagir com pessoas e ideias diversas em alta. Também pode buscar maior visibilidade através da beleza e atratividade.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Novos começos hoje ligados à fé sublime, fluida e magnética. O êxtase da entrega ao divino te fará muito bem. Se entregue a algo novo, que te permita expandir seus horizontes e resignificar a vida. Vênus passa agora pelo seu setor profissional, lhe pedindo que valorize mais sua carreira, imagem profissional e talentos. Parcerias com figuras de autoridade. Valorização do poder de comando e da autoridade e compromissos que possui.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Novos começos ligados ao emocional profundo e partilhado. Sua necessidade afetiva e sexual pede hoje também troca espiritual. Deve buscar a ação de transcendência de padrões emocionais adoecidos, se libertando de mágoas, ódios e ressentimentos que somente te prendem. Vênus lhe traz agora a necessidade de valorizar mais sua fé, liberdade e princípios. Busque expressar com veracidade sua visão de mundo, aquilo que lhe é seu norte.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Novos começos ligados ao amor, parcerias e vida social. A relação com o outro te leva para além de seus padrões. Aprenda a olhar para as pessoas com mais compaixão e menos julgamentos. Vênus entra agora no seu setor emocional profundo, lhe impelindo a viver mais a partilha, troca afetiva, sexualidade e transformações. Necessidade de se valorizar mais o que se passa no campo íntimo. Transformações financeiras e amorosas estão se processando.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Novos começos no plano material. O mundo te chama ao serviço amoroso, portanto ótimo período para trabalhar. Use de mais sensibilidade no ambiente de trabalho. Sensibilidade também para ouvir seu próprio corpo, entender o que faz bem para sua própria saúde. Vênus, sua regente, entra em Áries. Proatividade na busca por relações e interação com os outros. Necessidade de estar dentro de uma relação, mas respeitando as individualidades.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Novos começos ligados à criatividade e expressão. A sensibilidade toma o centro do palco. Isso te fortalecerá. A expressão de seu lado mais amoroso traz carisma, magnetismo e iniciativa em ser a potência emocional que você é. Vênus entra no seu campo material. Será preciso valorizar talentos e recursos. Necessidade de cooperação no trabalho, mas sem perder a individualidade. Busque melhorias de forma intensa para sua rotina, trabalho e saúde.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Novos começos na vida pessoal. Sua sensibilidade te pede introspecção e um olhar honesto para com suas emoções pessoais e vivências familiares. Busca por raízes, segurança e afetividade. Vênus lhe pede agora mais amor pela sua expressão criativa. Busque produzir a beleza e alegria que deseja para sua vida agora. Bom momento para interagir com jogos, diversões e esportes. Senso de comprometimento com a própria essência.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Novos começos no campo mental e comunicativo. Se permita o fluxo natural de ideias. Bons insights podem te indicar o melhor caminho. Enxergue o mundo com mais amor, expresse sua compaixão. Mente aliada à sensibilidade. Vênus passa agora pelo seu setor pessoal e familiar. Necessidade de se valorizar mais o lar, as emoções pessoais e intimidade. Busca por melhorias no lar, mas beleza, estética e conforto. Interatividade, mas sem perder a individualidade.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Novos começos no plano material e financeiro. Viva hoje os prazeres da vida material: isto também é espiritualização. Cuide com muito amor e carinho do seu entorno, da sua casa, de seus bens, sua alimentação e seu corpo. Magnetismo aplicado ao material. Vênus entra agora no seu setor mental e intelectual. Terá maior disposição para interagir com o seu meio, mas sem perder sua individualidade. Intensidade comunicativa e na troca de informações.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Seu signo está mobilizado pela Lua Nova de hoje. Novos começos na vida pessoal e na individualidade. Sua natural sensibilidade é potencializada e te pede ação em forma de amor. Sua natural sensibilidade artística e/ou mediúnica está em alta e deve ser canalizada. Vênus entra em seu setor material e financeiro. Momento muito benéfico e propício para se valorizar com intensidade e usar sua força de vontade para mobilizar lucros, recursos e ganhos.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com