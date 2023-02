Horóscopo do dia (19/02): Confira a previsão de hoje para seu signo

Relações transformadoras

O sextil de Vênus em Peixes com Plutão em Capricórnio nos auxilia a transformar nossos padrões amorosos e de parceria, assim como nossa relação com valores pessoais. A abnegação desta Vênus vem junto com a transformação realista deste Plutão. Reciclagem de velhos padrões de relacionamento e financeiros, pedindo desapego e uma visão mais abrangente.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Este momento lhe traz sabedoria e discernimento que vem do sutil, do contato emocional, psíquico e espiritual. Busque na meditação, oração, arte ou terapia suas motivações mais profundas. Isto lhe facilitará a passar pelas transformações de trabalho e carreira que lhe são demandadas agora. Cultive seus sonhos e busque transformar a vida material de acordo.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Este é um momento de usar de sabedoria ao se entrar em contato com o coletivo. Lembre-se de alinhar o que comunica com as profundas transformações que se processam em suas crenças e princípios. Mesmo para auxiliar deve haver um senso de limites. Forte fé que lhe permite divulgar talentos para a coletividade de forma proveitosa.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Você é chamado a transformar e aprofundar na forma como se relaciona, em especial no trabalho, na sua autoridade e nos compromissos mais sérios. Não tente agradar a qualquer custo, em especial à custa do seu bem estar psicológico. Busque transformar acordos e relações a partir de uma conexão real com suas profundezas emocionais.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Seu olhar estará muito mais ponderado e sábio, levando em consideração suas muitas possibilidades na vida. As relações precisam ser resignificadas e transformadas, assim como sua capacidade de gerar valor. Busque enxergar se há amor verdadeiro e reciprocidade justa em qualquer relação / parceria. Transformar para renovar e expandir.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Você está mais propício a enxergar as emoções profundas com razão, justiça e maior sabedoria. Busque usar o lado mais inteligente para transformar questões arraigadas no subconsciente. Vênus lhe aumenta a necessidade de troca afetiva e sexual, lhe pede mais abertura e Plutão vem junto, trazendo senso crítico e menos idealizações.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Momento para busca de equilíbrio, paz, justiça e harmonia. Se permita escutar mais o outro e com inteligência emocional, compaixão e de peito aberto. Vênus aqui lhe incita no seu lado mais romântico e na necessidade de estar junto do outro. Plutão lhe auxilia a se empoderar através de seu lado mais aventureiro e corajoso. Seja você mesmo, mas se relacionando.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Sua sabedoria para lidar com questões práticas e rotineiras se faz alta. Terá um olhar muito mais analítico. Use de sua intuição para encontrar soluções brilhantes no trabalho e na saúde. Cuide do corpo com equilíbrio. Seu amor pelo trabalho é enfatizado por Vênus. Plutão lhe transforma as motivações íntimas e lhe impele a fazer mais e com mais eficiência no mundo.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

O céu lhe impele a ser mais criativo, espontâneo, romântico e aventureiro. A expressão de sua sensualidade e amor é enfatizada por Vênus, mas sem perder a profundidade e agudeza intelectual pelo seu regente, Plutão. Justamente por estar mais conectado à sua essência, está se permitindo comunicar o necessário e as questões mais profundas e transformadoras.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Vênus lhe incentiva a buscar mais paz e amor nas relações familiares e pessoais. Plutão lhe fortalece seu senso de valor pessoal, lhe permitindo se doar com mais generosidade e presença. Há uma forte capacidade de transformar a maneira como se relaciona em suas relações mais próximas por um forte senso de transformação de valores pessoais.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Plutão no seu signo (solar ou ascendente) tem lhe aprofundado nas verdades emocionais e lhe transformado profundamente ao longo dos anos. O contato com Vênus agora mostra nesse momento um equilíbrio entre expressar sua verdade profunda e se relacionar com os semelhantes. Capacidade de dizer mesmo o mais difícil, mas com empatia.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Este momento lhe faz processar sua autonomia no nível subconsciente e isto será benéfico na sua emancipação. Busque uma relação mais saudável com o mundo material e aquilo que ele pode lhe oferecer. Questões antigas relacionadas a bens e vida material são recicladas para que você liberte todo seu enorme potencial de prosperar e viver seus valores pessoais.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Vênus no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz maior valorização de si mesmo, charme, reciprocidade e busca por prazer e alegria. Todavia, o aspecto a Plutão lhe pede que transforme a maneira como faz isso. Em especial no contato com o coletivo, amizades, grupos e online, busque ter senso de limites justo e não permita abusos.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com