BBB23: internet pede revisão de prova após brothers dormirem em dinâmica

Perfis criaram memes com os brothers dormindo durante a prova (foto: Reprodução Gshow e Twitter)

O estilo da prova foi ‘resistência’. Os participantes ficaram dentro de carrinhos de supermercados em uma plataforma giratória e recebiam jatos de vapor.





O brother que dormisse seria eliminado, como foi o caso do MC Guimê. Mas, segundo os espectadores, essa regra não foi cumprida para todos os confinados. Fotos do brother Cezar Black com os olhos fechados durante a prova circulam nas redes sociais e ele segue na disputa pela liderança.









A frase 'Revisão da prova' ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter, ao lado de 'manipulação', 'prova roubada', 'injusto' e 'revisem a prova'. Memes também surgiram com a situação. Após cerca de 12 horas de prova, Fred Nicácio foi eliminado. Ele também foi acusado de cochilar durante a dinâmica e não ser penalizado. Somente Aline e Cezar continuam no jogo.

Perfis também reclamaram do patrocinador da dinâmica e afirmaram que, em boicote, vão consumir somente marcas correntes.

estarei falando pra minha minha mãe não comprar seara, nossas respostas será nos marcados



REVISÃO DA PROVA

SEARA APOIA MANIPULAÇÃO

NICÁCIO E CÉZAR DORMIRAM NA PROVApic.twitter.com/V7YabxgSKR %u2014 ana %uD83E%uDEA9 (@anynotadevoz) February 17, 2023 #SearanoBBB23

seara prvr fala aí com a produção se não aq em casa tu n entra mais



SEARA APOIA MANIPULAÇÃO

SEARA APROVA MANIPULAÇÃO

REVISÃO DA PROVA pic.twitter.com/a049IGwr2X %u2014 vittinnn%uD83D%uDC0F #Laried (@VITOR01182610) February 17, 2023



