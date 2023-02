Horóscopo do dia (17/02): Confira a previsão de hoje para seu signo

Expansão de ideias

O sextil de Mercúrio em Aquário com Júpiter em Áries nos traz capacidade de expandir a mente e ideias de forma alternativa, inovadora e muito fiel a si mesmo. Novas ideias que facilitam a renovação e expansão pessoal. Capacidade de conciliar razão e fé de forma equilibrada e harmônica.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

O dia de hoje lhe traz novas ideias e possibilidades para que você tenha mais fé em si mesmo e na sua capacidade de crescer, se posicionar e por fé no seu potencial. Busque ouvir ideias que vão para além do seu círculo pessoal e esteja aberto a enxergar pontos de vista alternativos. Libertação dos próprios potenciais e da expressão pessoal com multiplicidade.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Hoje você se conecta a um senso de libertação, inspiração e expansão que lhe facilita mudar, escolher e comunicar no âmbito da carreira. Busque entender seus padrões psicológicos e emocionais e como afetam a visão que tem de si mesmo como profissional. Momento para buscar ideias e possibilidades alternativas na realização material.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Mercúrio, seu regente, faz aspecto auxiliar a Júpiter. Há um forte senso de conexão com seus princípios e visões de mundo. Isso lhe facilita a expansão no meio social, amizades, grupos, causas e vida online. Busque ventilar suas ideias e se abrir para os diversos pontos de vista, mas sempre dentro do seu próprio eixo ético e princípios.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

O dia de hoje lhe é propício a escutar suas emoções profundas e expandir carreira, autoridade e possibilidades materiais. Há uma forte reciclagem de conteúdos mentais e emocionais para que você assuma seu real potencial, autoridade e cresça na vida material e realizações. Busque escutar suas questões profundas e liberte sua mente e possibilidades de crescimento.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O dia de hoje lhe facilita a expansão em conjunto. Está enxergando potenciais das relações e de como crescer em conjunto. A comunicação tende a um tom mais otimista, impulsivo e expansivo. Bom momento para enxergar as realidades das relações, mas tendo fé nas melhorias e possibilidades. Comunicações ponderadas de fé e crenças em alta.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Mercúrio, seu regente, faz aspecto auxiliar a Júpiter. Sua mente se conecta ao mundo material e seu funcionamento. Todavia, há um forte senso de mobilização energética e emocional que o leva a agir com ímpeto e grandiosidade. Busque esta inspiração emocional e instintiva para agir com inovação e possibilidades na vida material.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

O dia de hoje lhe traz possibilidade de expandir a visão que tem de si mesmo através do contato com os outros, no amor romântico e na vida social. Está num equilíbrio benéfico entre expressar a si mesmo e se aventurar junto do outro. Expansões nas relações podem lhe ensinar muito sobre si mesmo e como pode ter novas ideias acerca de sua própria vida.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Hoje você tende a ter um foco em sua vida pessoal e emocional, mas também rica em vivências no campo material. Questões ligadas a trabalho, rotina e/ou saúde podem lhe fazer expandir os horizontes emocionais e se curar de velhas feridas e dores. Busque aliar um senso expansivo de servir com uma mentalidade mais acolhedora e subjetiva.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Júpiter, seu regente, faz aspecto auxiliar a Mercúrio. O dia de hoje lhe é muito propício a expressar a si mesmo com autenticidade, irreverência, alegria e otimismo. A força de ser você mesmo lhe permite ter uma fala mais objetiva, direta e alinhada com sua identidade e essência. Dê seu toque pessoal e criativo nos estudos e nas comunicações.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

O dia de hoje lhe permite ter um olhar mais racional e pragmático para questões emocionais, pessoais e familiares intensas. Está alinhando pragmatismo e sensibilidade de forma harmoniosa. Questões familiares e financeiras tendem a ter boa possibilidade de resolução, mas devem ser analisadas sem exaltações. Busca por valorização pessoal e emocional.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Mercúrio no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz maior necessidade de comunicar suas ideias próprias e pontos de vista. O aspecto a Júpiter potencializa muitíssimo esse ponto, lhe aumentando a fala e comunicação na quantidade, mas esteja atento também à qualidade. Há uma forte necessidade de argumentar, mas busque um equilíbrio entre a assertividade e a racionalidade objetiva.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Júpiter, seu regente, faz aspecto auxiliar a Mercúrio. Há um chamado agora para que você expanda seus recursos, senso de valor próprio, talentos e vida financeira e hoje isso tudo é respaldado pela sua conexão com seu campo emocional, psíquico e sutil. Busque se inspirar, escutar suas emoções e processá-las, trazendo toda essa inspiração como forte senso de ação material.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com