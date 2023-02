Horóscopo do dia (15/02): Confira a previsão de hoje para seu signo

Amor sublime

A conjunção de Vênus com Netuno em Peixes nos abre para uma profunda sensibilidade e amor para com as pessoas e o todo. Sendo Netuno a oitava acima de Vênus, leva o amor para níveis sublimes, universais e mesmo angelicais. Fluidez no amor, generosidade material, afetiva e espiritual.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Você passa agora por um processo de reciclagem de seus amores e valores. Sentirá essa energia fluindo amorosamente, lhe compelindo a amar sem distinção, de maneira sublime e sem apegos egóicos. Relação de amor e parceria com o lado invisível da vida. Permita que esta criatividade e fluidez lhe facilite a renovação material e afetiva.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Vênus, sua regente, se encontra com Netuno no sublime signo de Peixes. Você é sensibilizado para a vivência do amor fraterno e com equidade para todos, Seus ideais de compaixão e amor devem ser distribuídos generosamente. Amor fraterno, amor para todos, amor sublime nas amizades. Sua sensibilidade será de grande contribuição nos contextos coletivos.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Este trânsito lhe desperta o que tem de melhor para oferecer ao mundo, em sua carreira, projeção e obrigações. Projetará intensamente seu valor profissional e terá senso de cooperação. Seu brilho será forte. Relação mais afetuosa com figuras de autoridade. Também amor sublime na vivência da maternidade/paternidade. Cumpra suas obrigações com devoção e amor.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Sua conexão com a fé e com o divino ganha um tom sublime e transcendental. Sua fé será um tanto mística e enxergará o lado belo e harmonioso do divino. Também ótimo para vivenciar seus princípios e visões de mundo com harmonia. Busca pelo amor como algo livre, leve e espiritual. Se permita a expansão conjunta, mas sob um tom leve e universal.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Sua necessidade de vivência afetiva e/ou sexual se faz intensa agora, porém com um tom muito emocional. Há mesmo uma busca por um encontro de almas. Sua generosidade para partilhar e dar mais de si mesmo terá fluidez e relevância. Também buscará mais o prazer de todo tipo de partilha e troca. Transformação relacionada a bens conjuntos.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Este momento lhe pede entrega sublime e amorosa para os outros. Busque enxergar e amar seu parceiro de maneira incondicional. Valores partilhados trarão prazer e senso de propósito espiritual. Se permita deixar o outro ser ele mesmo e de maneira livre, assim como você desejaria para si mesmo. Se abra mais para a troca afetiva e equilibrada.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Vênus, sua regente, se encontra com Netuno no sublime signo de Peixes. Há grande sensibilização para que você cumpra suas tarefas com muito amor, doando de si mesmo e de sua força de trabalho generosamente. Acolhimento das pessoas na rotina. Excelente para trazer mais amor, beleza e prazer para a rotina e trabalho. Amor sublime com propósitos úteis e práticos.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Este período lhe propicia a vivência de seus potenciais de alma, em especial aqueles ligados ao seu feminino e sensibilidade. Estará muitíssimo generoso, lúdico, espontâneo e belo. Os romances ganham um tom muito amoroso e sublime. A relação com os filhos será intensa e cheia de amor para dar. Criatividade e senso artístico em alta.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Sua sensibilidade está muito intensa neste período. Sua vontade de amar e acolher as pessoas será alta. Seu senso de compaixão e acolhimento está belo e sublime. Busque vibrar toda essa amorosidade, acolhendo quem precisa. Seu amor pelo lar, sonhos pessoais, família e raízes se faz mais evidente. Se rodeie de amor e prazer na vida pessoal.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Este período lhe faz a mente se voltar mais para o amor sublime, a caridade, o prazer e alegria. Mentalidade mais amorosa e otimista. Pode expressar aqui o amor pelo conhecimento, que será um tanto intuitivo. Palavras gentis e afetivas lhe farão muito bem. Haverá capacidade de enxergar o amor à sua volta e nas relações como um todo.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Este período lhe facilita muito a potencialização de seu valor pessoal. O uso do magnetismo lhe permite aumentar muito seus ganhos e atrair recursos. Mas também haverá um tanto de generosidade e vontade de contribuir materialmente para com todos. A vivência dos prazeres ganha um tom de entrega, fluidez e transcendência. Se encha de amor e cuidados.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

A conjunção de Netuno e Vênus no seu signo (solar ou ascendente) lhe desperta seu lado mais afetivo, amoroso e sublime. Estará exalando magnetismo de amor, doação, valor próprio e partilhado. Sua beleza e sensibilidade transparecerão com facilidade. Busque valorizar o que há de melhor em si mesmo e irradie tais qualidades generosamente.

