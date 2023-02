Horóscopo do dia (14/02): Confira a previsão de hoje para seu signo

Entendimento das repressões

A oposição de Mercúrio em Aquário com Lilith em Leão nos estimula a dialogar sobre questões reprimidas, muito em especial quando tenha havido falta de expressão legítima de uma ou ambas as partes. Devemos utilizar a frieza e objetividade do signo de Aquário para que tais conversas sejam produtivas. Também diálogos internos com nosso próprio lado sombra e repressões pessoais. Busque entender mais e julgar menos.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Sua mente sonda questões coletivas, de amizades, grupos e globais. Todavia, deve estar atento a sua expressão pessoal também. Busque entender se não reprimiu a si mesmo e sua expressão pessoal em prol de questões coletivas e massificadas, ou simplesmente para se encaixar em grupos e contextos maiores. Sua visão pessoal pode ser bem inovadora agora.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Sua mente passa por questões de realização no mundo e carreira. Todavia, podem haver crenças familiares ou questões emocionais que precisam ser liberadas para o bom andamento no mundo exterior. Busque escutar sua sensibilidade para que possa integrar isso melhor na sua vivência profissional e uso da autoridade. Tente ouvir mais as necessidades pessoais.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Mercúrio, seu regente, lhe traz grande amplitude de visão, fé, crenças e possibilidades. Todavia, essa mente expansiva deve encarar as questões mais objetivas e presentes que devem alicerçar toda essa amplitude. Questões práticas não resolvidas pedem reconhecimento. Também aquilo que não foi dito em termos de posicionamento precisa ser entendido e processado para que se expresse da forma correta.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Sua mente lhe conecta a questões emocionais profundas e temas ligados à partilha, bens conjuntos, heranças, sexualidade, transformação emocional, morte e renascimento. Todavia, frustrações ligadas ao senso de valor próprio e realização precisam ser reconhecidas e integradas. Busque se pautar naquilo que é importante para si mesmo, reconhecendo seu valor, para aí sim conseguir um diálogo mais profundo e justo com os outros.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Lilith no seu signo (solar ou ascendente) lhe pede que encare em si mesmo frustrações da não expressão verdadeira de si mesmo. A oposição a Mercúrio no setor dos relacionamentos mostra que pode haver discussões, em especial caso sinta que houve restrições vindas deste setor. Busque ter ponderação nas conversas, sem perder a fidelidade a si mesmo, mas com objetividade e razão.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Mercúrio, seu regente, lhe traz grande conexão com suas rotinas, hábitos, saúde, trabalho e a forma de gerir a vida material. Todavia, questões emocionais mais sutis, subconscientes e reprimidas também se expressam. Busque dar espaço para ouvir tais questões, depreendendo e lapidando as arestas. Necessidade de equilíbrio entre matéria e espírito, entre o lado prático e o lado da inspiração e sensibilidade.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Sua mente lhe traz grande centramento em si mesmo, seus pontos de vista, criatividade e poder pessoal. Todavia, precisa também escutar as questões das outras pessoas e do coletivo. Questões ligadas a amizade e grupos pedem reconhecimento, ao mesmo tempo que você se posicione com veracidade, mas sem perder sua natural capacidade de relacionar e ponderar.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Sua mente passa agora por questões emocionais, pessoais, familiares e de base. Tudo isso deve ser analisado com objetividade, já que deve encarar frustrações ligadas à carreira, uso do poder e autoridade e capacidade de se bancar. Necessidade de se curar questões emocionais e padrões familiares e /ou passados para que possa assumir seu poder independente pleno.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Sua mente está altamente ativa neste período pela posição de Mercúrio. Todavia, é preciso cuidado para não ficar somente no mental, já que há frustrações ligadas aos grandes objetivos, princípios, crenças, fé e visões de mundo que devem ser entendidas e integradas. Busque raciocinar e entender os padrões mais profundos dentro do seu eixo ético.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Sua mente se encontra voltada para as questões práticas, vida material, finanças e senso de valor próprio. Tudo isso deve ser vivido com racionalidade e objetividade. Todavia, há também possíveis frustrações emocionais e ligadas à partilha. Busque se dar tempo e espaço para escutar suas profundezas emocionais, assim como suas necessidades de partilha e faça integração com sua racionalidade e pragmatismo.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Mercúrio no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz grande capacidade de raciocínio e lógica, muito em especial quanto a si mesmo. Frustrações ligadas às relações e parcerias podem vir à tona, mas para que haja cura. Busque reconhecer seus limites e os do outro de forma justa. Expresse a si mesmo, mas não seja obstinado. Busque o equilíbrio entre se expressar e ouvir.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Sua mente sonda agora seu lado mais subconsciente, emocional, psíquico e espiritual. Este é um terreno natural para sua energia e lhe pede agora racionalidade e objetividade. Todavia, algumas frustrações ligadas ao plano físico, saúde, trabalho e/ou rotina podem vir à tona. Busque acolher tais frustrações, entendendo os padrões energéticos que deve mudar para realizar seus objetivos materiais.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com