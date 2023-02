Diretor de balé ataca jornalista com fezes de cachorro na Alemanha

Bailarino em cena do espetáuculo "Glaube - Liebe - Hoffnung" (Fé - Amor - Esperança), durante o qual crítica foi atacada por diretor (foto: Opera de Hanover/Reprodução)

O diretor de balé da Ópera de Hanover foi suspenso depois de atacar uma crítica de um jornal alemão com fezes de cachorro, informaram o jornal, a polícia e a instituição cultural nesta segunda-feira (13/2).Em comunicado divulgado hoje, a Ópera de Hanover anunciou que "suspende imediatamente" Marco Goecke das suas funções e "lhe proíbe o acesso" à instituição "para proteger o balé e o teatro de qualquer dano posterior".Goecke foi instado a "pedir desculpas completas nos próximos dias", acrescentou. A Ópera de Hanover declarou anteriormente que "lamenta profundamente" o incidente e "pediu desculpas à jornalista"."Na noite de sábado (11/2), na estreia do balé "Glaube - Liebe - Hoffnung" (Fé - Amor - Esperança) na Ópera de Hanover, ocorreu um incidente repugnante", informou o jornal Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ)."Durante o intervalo, o diretor de balé de Hanover, Marco Goecke, primeiro agrediu verbalmente e depois fisicamente a nossa crítica de dança, Wiebke Hüster", denunciou o veículo.O jornal relatou que Goecke ficou de frente para a jornalista, que não o conhecia pessoalmente, para questionar o que estava fazendo na estreia. O diretor, supostamente irritado com críticas anteriores, "primeiro ameaçou proibir sua entrada e depois a acusou de ser responsável pelos cancelamentos de ingressos na temporada", noticiou o "FAZ".Posteriormente, "pegou um saco cheio de excremento animal e passou o conteúdo no rosto de nossa crítica". Um porta-voz da polícia de Hanover confirmou que uma mulher de 57 anos abriu um processo pelo ocorrido.O caso será apurado com base nos depoimentos das testemunhas. A Ópera de Hanover declarou que "lamenta profundamente a crise e pediu desculpas à jornalista".