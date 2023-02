Saiba qual porcentagem da herança Jô Soares deixou a cada um dos funcionários

Jô Soares morreu em agosto do ano passado (foto: Zé Paulo Cardeal/TV Globo)

Jô Soares, morto em agosto do ano passado, deixou parte de sua herança para quatro funcionários que trabalharam durante anos em seu apartamento duplex, na avenida Higienópolis, região central de São Paulo, afirma uma reportagem do site Notícias da TV, que teve acesso ao testamento do humorista e apresentador.

De acordo com o documento, 10% de sua fortuna seria compartilhada por Antonio Roberto Colossi (3,6%), Marlucy de Oliveira Costa (3,2%), Marycleidy de Oliveira Costa (1,6%) e Sebastião Kassen Moreira dos Santos (1,6%). Jô deixou objetos pessoais e uma biblioteca de mais de 5 mil livros.

Flavia Maria Junqueira Pedras, ex-mulher do humorista, tem direito a 80% da herança, e os outros 10% são destinados a Claudia Colossi, amiga do apresentador. A biblioteca deve ser doada para um instituição escolhida por Pedras, a curadora dos bens, segundo o testamento.

Sem herdeiros, solteiro e filho único, Jô alterou o testamento um mês antes de morrer. Na cláusula final, ele expressou o desejo de ser cremado. O imóvel, que agora pertence a Pedras, é avaliado em R$ 7,2 milhões, tendo um acervo de obras de arte, uma capela e um elevador.