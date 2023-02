Horóscopo do dia (07/02): Confira a previsão de hoje para seu signo

Dever e prazer

A Lua em Virgem nos traz grande conexão com o mundo material, rotinas, saúde e pragmatismo. Todavia, ocorre uma oposição a Vênus em Peixes, nos mostrando que também devemos cultivar o prazer do lado emocional, criativo, imaginativo, espiritual e sutil. As relações podem nos fazer sair um pouco da rotina e devemos encontrar um equilíbrio entre o dever e o prazer. Também bom momento para entender as emoções das relações sob um tom mais analítico, mas sem perder a compaixão.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

O dia de hoje lhe traz grande conexão com o mundo material, rotinas e andamento da vida material. Todavia, também há um forte lado imaginativo, sutil e prazeroso que pede vivência. Busque equilibrar as tarefas do dia com doses de reflexão, prazer criativo, espiritualidade ou espaço para refletir sobre suas emoções. Traga mais afetividade e amor para cumprir tarefas.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Vênus, sua regente, faz oposição à Lua. Você está conectado aos afetos, amizades e amor pela coletividade, Todavia, suas emoções também lhe pedem aterramento em si mesmo e centramento. Esteja disponível para auxiliar os outros, mas bem enraizado em si mesmo. Trabalhar o amor pelo coletivo pode lhe auxiliar a lapidar algumas arestas em si mesmo e seu senso de limites.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

O dia de hoje lhe pede busca por equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Suas emoções lhe pedem que se dedique mais à vida familiar, lar e emoções pessoais, tudo isso sob um tom mais crítico, organizado e eficiente. Todavia, há um chamado para viver o lado criativo e social em seu meio de trabalho e carreira. Busque ter esta disponibilidade exterior, mas fiel ao que se passa por dentro e sem boicotar o pessoal.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

A Lua, sua regente, faz oposição a Vênus. Você está hoje mais pragmático, racional e criterioso, buscando atender às demandas do mundo ao seu entorno. Todavia, há também um chamado para se viver o prazer da fé, espiritualidade, aventuras e expansões. Busque equilibrar estas polaridades cumprindo o que precisa, mas se também se permitindo esta alegria expansiva.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O dia de hoje lhe traz forte conexão para com seu senso de valor próprio, finanças e espaço pessoal. Todavia, há também um forte estímulo para a troca, afetividade e/ou sexualidade de forma entregue, fluida e generosa. Busque equilíbrio entre estar focado em si mesmo e se permitir interação. Reflexão de como se valoriza diante do outro.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

A Lua no seu signo (solar ou ascendente) lhe reforça mais a subjetividade. Está centrado em si mesmo e suas emoções pessoais, assim como suas próprias necessidades. Todavia, há também um forte estímulo ao prazer do relacionar, partilhar e viver ávida social. Busque equilibrar suas necessidades e a dos outros. Emoções antigas ligadas ao amor romântico e parcerias pedem um senso de autocrítica, mas também acolhimento.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Vênus, sua regente, faz oposição à Lua. Suas emoções estão ligadas ao campo subconsciente, emocional, psicológico e/ou espiritual. Todavia, há também um chamado para que viva a vida material de forma prazerosa, criativa e entregue. Busque se dar tempo de analisar suas questões emocionais, mas sem perder a conexão com a vida material e seus muitos potenciais.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

O dia de hoje lhe traz necessidade de equilibrar coletivo e pessoal. Suas emoções lhe levam ao trabalho útil pela coletividade, buscando servir, auxiliar grupos, causas e ideias nobres e inovadoras. Todavia, há um forte prazer lúdico em estar consigo mesmo e os mais próximos, jogos, esportes, hobbies, filhos, aventuras e/ou romances. Seja como for, deve encontrar equilíbrio entre estas duas vertentes.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

O dia de hoje lhe pede busca por equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Suas emoções lhe conectam fortemente a um senso de dever bem cumprido, segurança numa imagem profissional eficiente e vivência daquilo que é reto e justo. Todavia, há também um forte estímulo emocional e criativo lhe pedindo algo mais lúdico, criativo, vivências pessoais, familiares ou no lar. Busque viver ambos os lados com equilíbrio.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

O dia de hoje lhe traz um forte senso de segurança em termos de viver seus ideais, fé, crenças e princípios de forma eficiente e correta. Há uma retidão emocional no traçar metas futuras. Todavia, há também um forte estímulo para que haja prazer, alegria e flexibilidade no tempo presente. Seja fiel aos seus princípios, mas se permita mais alegria e adaptabilidade quando preciso. O amor que vem da fé pode ser expresso em algo de valor pela comunicação.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

O dia de hoje lhe traz forte conexão com o senso de valor compartilhado, sexualidade, emoções profundas e transformação. Tudo isso feito com muito critério e objetividade. Todavia, você também é chamado a cultivar de maneira prazerosa seu senso de valor pessoal, sua capacidade de se bancar e ter prazer consigo. Busque equilíbrio entre a partilha e o senso de limites e valorização própria.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Vênus no seu signo (solar ou ascendente) tem lhe estimulado a valorizar mais a si mesmo, viver a vaidade saudável e o prazer de ser você mesmo. Todavia, há também um forte estímulo emocional para que tenha mais rotina e partilha com o outro. Busque doar afetividade, mas sem perder o senso crítico. Esteja aberto a ouvir críticas construtivas, mas não permita desvalorização de si mesmo.

