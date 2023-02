Horóscopo do dia (02/02): Confira a previsão de hoje para seu signo

Afetividade

A Lua entra em Câncer, seu signo de regência natural, nos trazendo uma vibração de maior acolhimento, maternidade, nutrição, intimidade e afetividade. O trígono a Vênus em Peixes facilita o alinhamento de nossos valores e afetos, assim como a busca por vivências prazerosas a partir da afetividade. A conjunção da Lua a Pallas Atena traz um uso sábio das emoções e uma maior visão de inteligência emocional para as trocas afetivas.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Suas emoções vibram hoje no campo pessoal, familiar e íntimo. Busque viver a troca afetiva e proximidade, mas com inteligência. Há um forte senso de amor mais universal e abnegado lhe facilitando o processo. Busque maior indulgência para consigo mesmo e suas questões emocionais, trazendo um senso de amor universal e fluidez para o processo.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Vênus, sua regente, faz bom aspecto à Lua hoje. Sua afetividade é bem mais acionada. Muito em especial nas relações humanas e comunicações, tenderá a um senso de acolhimento e ternura. Busque palavras amorosas e acolhedoras, em especial ao se lidar com amigos, grupos e relações mais amplas. Acolha também um senso de ser uma fonte afetiva para muitos.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Suas emoções vibram intensamente, muito em especial no campo material. Busque demonstrar seu afeto fazendo coisas boas para si mesmo e para os semelhantes. Um senso de valorização de sua carreira, estruturas materiais e de seu trabalho podem lhe ser muito reconfortantes e trazer maior segurança e paz. Fluidez emocional e material combinadas.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

A Lua, sua regente, entra no seu signo (solar ou ascendente), lhe aumentando muito suas qualidades afetivas, familiares e de acolhimento, mas tudo isso feito com muita sabedoria e inteligência. Há um forte senso de valorizar a fé, a conexão com o divino e as possibilidades futuras lhe facilitando expressar a si mesmo e suas emoções com autenticidade.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O dia de hoje lhe traz emoções subconscientes à tona, mas de maneira inteligente e sábia. Busque entender e compreender as nuances de suas questões psicológicas, emocionais e espirituais, se acolhendo no processo e nas suas fragilidades e questões. Há um forte senso de partilha, afetividade e/ou sexualidade que lhe facilita viver esse lado amoroso.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Suas emoções vibram intensamente, muito em especial no que se refere a grupos, amizades e questões coletivas. Busque viver essa sensibilidade, mas com inteligência e sabedoria. Aprenda a doar o que há de melhor e mais belo em si mesmo. As relações, vida social, casamento e parcerias podem lhe trazer boas vibrações e auxiliar nesta partilha para com todos.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Há hoje um forte chamado a usar sua sensibilidade em prol de seu trabalho, autoridade, carreira e/ou compromissos. Esse misto de acolhimento e racionalidade pode lhe ser muito útil para tomar decisões sábias e lidar com pessoas no trabalho. Cumpra suas tarefas e rotinas com amor e um senso de devoção para colher bons frutos agora.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

O dia de hoje lhe traz uma forte conexão afetiva para com o lado espiritual e sua faceta feminina. Também lhe traz amor por seus ideais, metas e possibilidades futuras, que devem ser nutridos com amor, mas também inteligência e sabedoria. Há uma forte motivação para doar mais amor e acolhimento, sendo você mesmo uma intensa fonte de amor universal.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Suas emoções profundas vibram intensamente. Busque partilhar e doar mais de si mesmo, mas também com inteligência e sabedoria. Algumas questões emocionais antigas são recicladas e transformadas. Há um senso de afetividade que parte do seu íntimo que lhe facilita o processo. Questões familiares pedem reciclagem, mas com amor e sensibilidade.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

O dia de hoje lhe traz emoções intensas, em especial no campo do casamento, parcerias e vida social. Busque deixar fluir as emoções, mas com sabedoria e discernimento. Um pouco mais de acolher e ser acolhido lhe farão bem. Suas palavras tendem agora a um tom mais amoroso e conciliatório. Busque expressar o que sente, mas usando também de ponderação no processo.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Suas emoções vibram com intensidade, em especial no campo do trabalho, rotina e vida material. Busque viver essas emoções, mas também com uso de ponderação, sabedoria e inteligência. Questões passadas de trabalho carecem de um olhar mais espiritual e transcendente. Esteja firme no seu senso de valor próprio e atue com amor.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

O dia de hoje lhe traz maior expressividade quanto às suas emoções, mas lembre-se de fazer isso com sabedoria e discernimento. A relação com os filhos e criações lhe trará um senso de acolhimento e ternura. Vênus no seu signo (solar ou ascendente) lhe aumenta muito sua necessidade de doar amor e ter trocas afetivas saudáveis agora.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com