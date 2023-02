Horóscopo do dia (01/02): Confira a previsão de hoje para seu signo

Cura pela Essência

O sextil do Sol em Aquário com Quíron em Áries nos traz cura de nosso senso de sermos únicos, curadores e, ao mesmo tempo, múltiplos e diversos. Algumas dores são enxergadas hoje com maior clareza, racionalidade e entendimento. Muito em especial as dores nas quais deixamos de ser nós mesmos em prol de situações sociais e coletivas, mas que não condizem com a verdade de nossas essências.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Quíron no seu signo (solar ou ascendente) tem lhe trazido a necessidade de reequilibrar e reavaliar o uso de sua força ariana de ação, assertividade e individualidade. O dia de hoje lhe traz maior consciência quanto a tais temas. Questões ligadas a grupos, assim como uma consciência que vem das ideias renovadoras, podem ser muito úteis neste movimento curativo.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

O dia de hoje lhe traz cura através de um reconhecimento de sua própria autoridade e capacidade de ser e realizar na vida material, carreira e uso da autoridade. Dores subconscientes são mobilizadas, mas num sentido de resgate de sua autonomia e liberdade. Dores ligadas a figura paterna/materna também pedem entendimento e clareza.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

O dia de hoje lhe traz cura que vem de contextos maiores. Está mais consciente de seus princípios, fé e objetivos. Tudo isso lhe facilita curar sua relação com grupos e em contextos de amizade, online, vida social e projetos, se permitindo ser você mesmo e fiel ao seu eixo ético e de crenças. Reconhecimento de um senso de liberdade e capacidade de expandir.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

O dia de hoje lhe traz cura emocional e material profunda. Seu senso de autonomia, realização no mundo e autoridade passa por um processo de cura, que vem hoje muito especialmente da clareza de suas emoções profundas. Algumas vezes é preciso uma boa dose de raiva para que se estabeleçam limites justos, mas terá clareza para usar isso como assertividade consciente.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O Sol, seu regente, faz aspecto benéfico a Quíron. Este período lhe traz consciência das relações, amor romântico e parcerias. Todavia, está com maior clareza quanto Às questões éticas e de princípios que envolvem as relações. Também pode haver um resgate de objetivos em comum ou então uma visão filosófica superior sobre a qualidade do relacionar.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

O dia de hoje lhe traz cura quanto a contextos materiais e emocionais profundos. Terá maior clareza quanto a questões ligadas às rotinas, trabalho, relação com colegas, saúde e relação com o corpo físico. Traumas e emoções difíceis ligadas a tais temas tendem a ser clareadas e curadas. Busque se permitir aprofundamento para melhorar a qualidade de sua vida material.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

O dia de hoje lhe traz cura quanto a ser você mesmo e se relacionar com o(s) outro(s). Está neste período muito consciente de si mesmo e daquilo que é essencial. Isto lhe permite se abrir mais honestamente para o outro, buscando relações reais e sem máscaras, mas muito curativas. Entendimento de que pode e deve conciliar autenticidade e reciprocidade.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

O dia de hoje lhe traz cura de sua vida material e emocional. Está consciente de padrões emocionais pessoais, familiares e/ou passados. Tudo isso lhe permite renovar sua relação com trabalho, saúde, corpo físico e rotinas. Sua intensa força emocional facilita a busca por serviço útil e se sentir mais independente no campo pragmático da vida.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

O dia de hoje lhe traz cura nos contextos comunicativos e de expressão. Seu campo mental está mais claro e objetivo, lhe permitindo enxergar a si mesmo com mais veracidade e honestidade. Comunicações importantes lhe facilitam o ser fiel a si mesmo e lhe levam a este caminho. Escute os outros e seja flexível, mas sendo fiel à sua essência.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

O dia de hoje lhe traz cura nos contextos emocional e material. Está muito consciente das questões materiais e financeiras neste período. Todavia, hoje sua sensibilidade também PE tocada para que use tais recursos de forma mais compassiva e humana. Também os contextos emocional e familiar podem se curar pela clareza e definição de seus valores pessoais.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

O Sol no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz grande foco em si mesmo agora. Você está se percebendo com maior autenticidade e honestidade, o que por sua vez lhe facilita comunicar a verdade, a honestidade e ser mais direto nas comunicações no geral. Palavras mal usadas e comunicações com desentendimentos podem ser curadas ou retratadas também. Busque falar de forma sábia, curativa e sendo fiel à sua essência.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

O dia de hoje lhe traz cura de seu contexto material e financeiro. Há uma forte conexão com seu lado subconsciente, psíquico e/ou espiritual que lhe motiva a encarar as dores do se bancar, vida financeira, bens, valor próprio e talentos. Hoje você é chamado a meditar e usar a criatividade para trazer esta cura para o plano material através de seu potente magnetismo.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com