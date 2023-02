Horóscopo do dia (30/01): Confira a previsão de hoje para seu signo

Ação facilitada

O trígono do Sol em Aquário com Marte em Gêmeos nos traz hoje uma clareza e facilidade entre ser e agir, mas dentro dos contextos intelectuais e sociais (signos do elemento ar). Ação flexível, irreverente e alegre que vem a partir da consciência de questões sociais e contextos mais amplos.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Marte, seu regente, recebe aspecto facilitado do Sol. Você é motivado a expressar suas opiniões com assertividade e garra, mas também flexibilidade, alegria e bom humor. Você está ciente de contextos coletivos, sociais, ideais, amizades e vida online que lhe facilitam essa verbalização e também tomada de decisões, que deve abarcar um tom de racionalidade.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

O dia de hoje lhe traz grande clareza para agir nos contextos materiais. A posição solar lhe traz brilho e consciência profissional. Isso lhe facilita mobilizar recursos financeiros, talentos e bens com flexibilidade e senso de propósito e comunicação. Bom momento para divulgar seus talentos e brilhar na carreira, compromissos e uso da autoridade alinhados aos seus valores pessoais.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Marte no seu signo (solar ou ascendente), já faz tempo, vem lhe trabalhando sua força individual e assertividade. Hoje há um alinhamento disso com uma consciência de seus princípios, valores, metas, fé e visões de mundo. Isto lhe facilita agir com grandeza, consciência e senso de propósito. Mas deve se lembrar de usar sua natural flexibilidade e racionalidade no processo.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

O dia de hoje lhe traz grande força e assertividade para lidar com questões emocionais. Você é convidado a agir nos bastidores, correr atrás de complexos, traumas e questões subconscientes e usar de fé afirmativa. Sua consciência das emoções profundas lhe traz clareza para fazer isto, mas deve usar de racionalidade e fluidez no processo.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O Sol, seu regente, se encontra em aspecto facilitado a Marte. Há uma forte consciência de parcerias e vida social lhe chamando a conviver com os semelhantes, mas deve fazê-lo sendo autêntico e respeitando sua individualidade. Ações irreverentes e inovadoras podem beneficiar as parcerias e o amor. Busque contato humano, mas sem máscaras.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

O dia de hoje lhe traz grande capacidade de servir, se conectar com o mundo material e progredir a partir do uso de sua autoridade. A consciência de demandas da vida rotineira, trabalho e/ou saúde lhe levam a agir com maturidade e autoridade, mas deve se lembrar também de ser flexível, comunicativo e racionalizar bem antes de agir.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

O dia de hoje lhe traz grande força em ser você meso e agir de acordo com seus princípios, leis, ética, fé e visões de mundo. Está mais confiante, alegre, radiante e assertivo, mas sem perder sua natural capacidade de ser sociável, ponderado e intelectual. Excelente momento para ter mais fé em si mesmo e acreditar mais em seus potenciais.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Marte, seu regente, recebe aspecto facilitado do Sol. Há grande clareza para curar e transmutar padrões emocionais. Você passa por mudanças intensas, mas hoje terá grande clareza de propósito e emocional, lhe levando a abarcar as mudanças com coragem, fé, mas também flexibilidade e um senso de racionalidade. Sensibilidade aguerrida e inteira.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

O dia de hoje lhe traz grande clareza comunicativa com os outros e também no casamento, parcerias e vida social. Você está mais consciente e direto sobre o que e como comunicar. Há a necessidade de se estabelecer certo senso de individualidade nas relações e você está apto a se comunicar a partir de sua consciência. Mas lembre-se de usar também de racionalidade, leveza e bom humor quando necessário.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

O dia de hoje lhe traz grande clareza e assertividade para lidar com questões materiais, financeiras e de trabalho e/ou saúde. Você está com maior clareza e consciência de seu valor pessoal e isto lhe leva a agir de forma pragmática e resolutiva, mas sem perder a flexibilidade e senso de ponderação. Clareza para fazer a vida material funcionar e solucionar demandas.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

O dia de hoje lhe traz grande clareza pessoal e de expressão. Você está mais alinhado consigo mesmo e disposto a agir conforme manda sua essência. Busque refletir naquilo que realmente é essencial e aja de acordo, sendo corajoso e ambicioso, mas também flexível quando preciso.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

O dia de hoje lhe traz grande clareza emocional, espiritual e subconsciente para se lidar de forma mais objetiva com questões pessoais, familiares, emocionais e/ou passadas. Busque estabelecer sua individualidade neste setor, mas também sendo flexível, comunicativo e adaptável. Força para se ter assertividade emocional e trazer clareza e cura.

