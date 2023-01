Horóscopo do dia (27/01): Confira a previsão de hoje para seu signo

Consciência coletiva e pessoal

O Sol em Aquário nos traz consciência de nossa atuação dentro do todo, assim como nossa capacidade de inovar, quebrar padrões e pensar de maneira mais ampla. O trígono a Ceres em Libra traz uma consciência facilitada de como nos nutrimos em termos de material intelectual e relações humanas. O sextil a Juno em Áries nos permite fazer tudo isso tendo um compromisso para com nossa expressão individual.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Este período lhe traz maior consciência de sua atuação dentro do coletivo. Amizades, grupos, vida online e afins podem lhe trazer consciência própria e possibilidades de brilhar. Juno no seu signo (solar ou ascendente) lhe reforça o compromisso para consigo e sua visão pessoal. Todavia, a oposição a Ceres em Libra mostra que pode cultivar mais as relações e se doar sem perder a si mesmo.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

A posição solar lhe traz agora grande audácia e coragem para se projetar no mundo e profissionalmente. Está com clareza de propósito e atento ao que deve ser transformado para ter sucesso. O trígono a Ceres mostra que pode e deve cultivar boas parcerias de trabalho para alcançar o sucesso, mas sem perder a fidelidade a si mesmo e seu propósito pessoal.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Você passa por um período de busca de maior liberdade, fé, expansão e inovações. Busque ter uma visão mais ampla de si mesmo e de sua vida. Seu compromisso para com as questões coletivas e sociais está aumentado, mas não deve esquecer de cultivar sua criatividade e espaço pessoal. Saiba doar de si mesmo dentro da medida justa e seus limites.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Este período lhe traz maior clareza de questões emocionais profundas e/ou partilhadas. Terá necessidade de cultivar e lapidar mais as arestas de suas emoções. Busque processos terapêuticos, artísticos ou outras formas de canalizar estas potenciais. Há também um forte senso de compromisso e expansão no mundo lá fora, mas que deve ser balanceado com seu bem estar emocional e pessoal.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O Sol, seu regente, lhe traz consciência do outro e das relações no signo oposto, Aquário. O trígono a Ceres lhe facilita o cultivar conversas boas, produtivas, diplomáticas e nutritivas. Esse tom mais realista pode lhe facilitar muito o entendimento mútuo. Já Juno entra na configuração celeste lhe lembrando de se manter fiel aos seus princípios e objetivos.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Este período lhe traz grande consciência do mundo material, rotinas, trabalho saúde, terrenos naturais para você. Busque dar o melhor de si mesmo, usando também de uma mentalidade mais aberta e inovadora. Há agora uma facilidade em cuidar também dos bens materiais e finanças com mais harmonia. Questões de bens conjuntos, heranças, casamento e afins podem lhe demandar, mas você está com o pragmatismo necessário para lidar bem com isto.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

A posição solar lhe traz agora grande carisma, coragem, criatividade e audácia. Está ousando ser você mesmo com autenticidade. O aspecto benéfico a Ceres no seu signo (solar ou ascendente) lhe permite cultivar mais a si mesmo e o melhor da vibração libriana. A oposição a Juno mostra que está comprometido com as relações, casamento e parcerias, mas sem deixar de ser você mesmo.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Você está agora bem mais consciente de suas raízes, vida familiar, lar, passado e vida íntima, mas tudo isso com um olhar mais racional e irreverente. Há um aspecto facilitado que lhe permite cultivar mais espiritualidade e entendimento psicológico através destas questões familiares e pessoais. Seu senso de compromisso com trabalho e vida material também está aumentado e serve como um catalisador do processo.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

O momento lhe traz maior clareza mental e social. Você está mais interativo e consciente daquilo que comunica. Há mesmo um aspecto muito facilitado que lhe facilita comunicações maiores em grupos, online e para o coletivo. Todavia, há também um forte movimento celeste no sentido de você ser fiel a si mesmo. Busque o trabalho útil, sendo você mesmo, mas também aberto a dialogar e trocar.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Você está mais ciente de seus valores pessoais, bens, finanças, talentos e prazeres. Tudo isso lhe pede um tom mais irreverente a audacioso. Deve agora cultivar o melhor de sua imagem profissional com carisma e senso de trabalho. Há também um forte compromisso com questões pessoais, emocionais e familiares que ajudam a ancorar o processo.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

O Sol no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz forte consciência de si mesmo, sua personalidade e potenciais. Está brilhando sendo você mesmo com muita audácia e irreverência. Também está cultivando seus princípios e visões de mundo, sua fé e possibilidades expansivas, mas sem perder de vista o compromisso com uma visão mais racional e de questões pessoais.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Este período lhe traz maior clareza e consciência de questões emocionais sutis, psíquicas, psicológicas, energéticas e /ou espirituais. Busque maior meditação e entrega, permitindo purificação para a entrada em breve do Sol em Peixes. Há também um cultivo de afeto partilhado, sexualidade e profundidade que pode facilitar o processo, mas sem que você perca a fidelidade a si mesmo, seus valores e princípios.

