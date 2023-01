Horóscopo do dia (24/01): Confira a previsão de hoje para seu signo

Expansão e movimento

O sextil do Sol em Aquário com Júpiter em Áries traz para o dia de hoje muita consciência de questões e movimentos coletivos, mas também de nosso poder pessoal, como atuamos em prol das mudanças e da maneira como expandimos. Momento de fé, expansão e crescimento tanto pessoal quanto naquilo que se pode fazer pelos outros. A conjunção de Júpiter e Juno traz uma energia extremamente criativa e a possibilidade de unir espírito e matéria em um esforço integrado.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

A conjunção de Júpiter e Juno no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz um tanto de energia, fé e possibilidades, mas também com respaldo prático e realista. O sextil ao Sol em Aquário lhe traz perspectivas maiores, amplas, conjuntas e/ou coletivas. Momento para ser você mesmo, expandindo com flexibilidade. O momento é seu, mas não deve se isolar.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Este é um momento muito propício para seu crescimento profissional. Há forças psicológicas, emocionais e/ou espirituais muito criativas e expansivas lhe auxiliando em seu crescimento como profissional, autônomo, autoridade ou quaisquer outras responsabilidades que sejam pertinentes. Seja mais audacioso em sua expressão, quebrando barreiras e valorizando a si mesmo e sua atuação no mundo.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Este é um período que lhe traz expansões ligadas aos estudos superiores, fé, viagens ou quaisquer tipos de expansões ou aventuras. As amizades, grupos ou ideias inovadoras podem lhe ser grandes apoiadores e expandir sua visão, tanto nas possibilidades quanto no como realizar estes propósitos. Sua fé e visão podem auxiliar a muitos neste momento também.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Há agora fortes forças psicológicas e emocionais lhe impelindo rumo a expansões e concretizações no campo da carreira e realização no mundo. Busque ouvir sua intuição e instintos, pois estão lhe indicando caminhos de crescimento. A vivência da partilha, sexualidade e emoções profundas também lhe serve como combustível para crescer e assumir mais seu lugar no mundo.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Este é um momento muito propício para as expansões conjuntas. O Sol, seu regente, lhe pede que se abra mais para o outro e a diversidade. O bom aspecto a Júpiter/Juno traz um misto de expansão e realismo que devem ser aplicados nas relações e parcerias agora. Esteja junto do outro e expanda, mas sem projetar carências ou dependências, vivendo relações realmente maduras e crescendo a partir disto.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

O dia de hoje lhe traz maior consciência de sua vida material e dos padrões emocionais que a afetam. Busque expandir, buscar novas formas de realizar as tarefas rotineiras, cuidar da saúde, trabalhar, interagir com colegas e a vida material. Suas emoções estão intensas e expansivas, mas também com uma energia realista. Use do combustível da raiva como forma de ser assertivo e realizar as demandas pragmáticas.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

O dia de hoje lhe traz forte criatividade e energia, muito em especial nas relações. Está mais centrado e disposto a doar de si mesmo aos outros. Forte senso de parceria, casamento e/ou vida social que lhe permite um misto de comprometimento com visão ampla e liberdade. Seja você mesmo, mas se permitindo expandir sua visão através das relações.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Você está em contato mais profundo com suas emoções, sonhos e motivações de vida pessoal. Tudo isso lhe traz forte energia criativa para trabalhar, ser útil e realizar na vida material. Seu forte magnetismo pessoal lhe traz forças para mobilizar mudanças e melhorias na vida prática. Esteja disposto a servir, ser útil de maneira expansiva e assertiva, mas também alinhado com sua sensibilidade.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Júpiter, seu regente, está numa conjunção criativa com Juno em Áries. Seu setor criativo está muitíssimo ativo e lhe pede alegria e expansão, mas com respaldo prático. O aspecto benéfico ao Sol traz clareza comunicativa nesta expressão de si mesmo. Busque criar sua própria felicidade através de afirmações e também sendo você mesmo fielmente.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Este período lhe traz consciência de questões materiais, financeiras e de valor próprio. Há uma forte conexão com emoções expansivas que vem da intimidade, do lar, casamento, família ou de seus sonhos pessoais. Tudo isso lhe aumenta a força para buscar melhorias e inovações no campo material. A conexão com a própria sensibilidade pode lhe ajudar muito nesta fase.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

O Sol no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz maior centramento e consciência pessoal. Hoje isso se une a uma energia criativa no setor da comunicação e ideias, facilitando a expressão e comunicação de si mesmo. Está expansivo, mas também pragmático quanto à necessidade de buscar estudo, informações e troca intelectual com os semelhantes.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Júpiter, seu regente, está numa conjunção criativa com Juno em Áries. Seu setor material e financeiro é muitíssimo mobilizado por forças criativas que lhe impelem a buscar mais recursos e possibilidades. O aspecto benéfico ao Sol lhe traz conexão com questões emocionais, energéticas, psíquicas e/ou espirituais profundas que lhe facilitam esta expansão de valor próprio e merecimento.

