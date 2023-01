Campanha de Popularização tem peça que aborda os reflexos da pandemia

"Pequena coleção de frases em tempos de fundos pensamentos" participa da Campanha de Popularização do Teatro e da Dança, com temporada no CCBB-BH (foto: Guto Muniz/Divulgação) "A gente está tentando reaprender a viver daquele modo antigo, que não existe mais. A gente está hoje com as vivências da pandemia muito impregnadas. O espetáculo é legal, pois ele nos fala que a gente tem de estar atento e forte para dar conta das nossas angústias, dúvidas e quereres. A gente vai ter que reaprender a viver com esse besouro na boca" Christiane Antuña, atriz





"Um discurso universal a respeito desse momento que o mundo inteiro passou" é como o diretor Wilson Oliveira define a peça "Pequena coleção de frases em tempos de fundos pensamentos", que cumpre temporada até o próximo dia 29, no CCBB-BH, como parte da programação da Campanha de Popularização do Teatro e da Dança.









A trama gira em torno da história de quatro amigos que se reencontram em um momento de inflexão: a morte de uma amiga em comum. Contada de maneira não linear, a história aproxima esses personagens por meio do luto, permitindo a eles compartilhar seus medos, aflições e angústias. O tema é um reflexo do período pandêmico, no qual a peça foi criada.

Duplo desafio



A falta de linearidade do texto, na opinião da atriz Christiane Antuña, é um desafio para quem está no palco, mas também para quem está assistindo. Para ela, não é um espetáculo entregue de bandeja para o espectador, é um texto filosófico e poético sobre o qual as pessoas precisam ter uma elaboração.





"Não tem respostas, mas tem várias perguntas", diz Antuña. “São feitas muitas perguntas e as respostas a gente sai elaborando. A gente convida o público a refletir. O espetáculo entretém, mas ele também é muito provocativo, colocando o espectador para entrar na história com a gente e contar essa história junto.”





Segundo Oliveira, o título nasceu de frases e opiniões em conjunção anotadas pela autora ao longo da pandemia e que deram origem ao texto que ele define como um encontro improvável sobre o encontro de pessoas de diferentes gerações, o que se reflete na escolha do elenco.





Se os veteranos Gustavo Werneck e Christiane Antuña já integram o Grupo Teatral Encena desde 1984, Raquel Lauar começou a trabalhar com o grupo em 2010, e Arthur Barbosa foi integrado ao projeto logo depois de concluir o curso no Cefart, do Palácio das Artes, há dois anos.





“Todos nós estávamos passando pela mesma experiência (a crise sanitária) ao mesmo tempo. A forma de cada um, com o seu percurso de vida, sentir essa passagem é muito diferenciada, e eu acho que é isso que dá liga para a identificação do espectador com o espetáculo”, opina o diretor.





A recepção do público, inclusive, segundo ele, foi muito boa durante a temporada de estreia da peça, no ano passado, que circulou por teatros da capital e do interior do estado. Com a exibição na 48ª Campanha de Popularização do Teatro e da Dança de Belo Horizonte, a expectativa é ainda maior, segundo Christiane Antuña, pois é um período em que o público está acostumado a sair de casa especialmente para curtir o teatro.





“É um texto impressionante, pois parece que foi escrito ainda hoje. Essas dificuldades que todo ser humano tem de se relacionar, falar de suas dificuldades e expor suas angústias, com a pandemia isso potencializou muito”, observa.





“A gente está tentando reaprender a viver daquele modo antigo, que não existe mais. A gente está hoje com as vivências da pandemia muito impregnadas. O espetáculo é legal, pois ele nos fala que a gente tem de estar atento e forte para dar conta das nossas angústias, dúvidas e quereres. A gente vai ter que reaprender a viver com esse besouro na boca.”

“PEQUENA COLEÇÃO DE FRASES EM TEMPOS DE FUNDOS PENSAMENTOS”

Direção: Wilson Oliveira. Texto original: Silvia Gomez. Adaptações: Adélia Carvalho e Wilson Oliveira. Elenco: Christiane Antuña, Gustavo Werneck, Raquel Lauar e Arthur Barbosa. No teatro do Centro Cultural Banco do Brasil (Praça da Liberdade, 450, Funcionários). De quinta a domingo, às 20h, até 29/1. Ingressos: R$ 30 (inteira na bilheteria) ou R$ 15 (postos do Sinparc ou pelo site www.vaaoteatromg.com.br)