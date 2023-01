Horóscopo do dia (19/01): Confira a previsão de hoje para seu signo

Sol com Plutão em Capricórnio

A conjunção de Sol e Plutão em Capricórnio nos traz consciência de questões emocionais profundas, sexualidade, subconsciente e de tudo aquilo que precisa ser transformado e reciclado. Em Capricórnio somos chamados a deixar ir velhas estruturas rígidas que aprisionam. Também renovação nas questões de poder e em nossa ação material.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

O dia de hoje lhe traz plena consciência de estruturas na sua vida que precisam ser transformadas. Aprenda a deixar ir o que for preciso. O uso de sua autoridade será forte, lhe pedindo que faça o necessário para tomar as rédeas da própria vida. Clareza em mudanças e resignificação na carreira. Esteja atento em como lida com figuras de autoridade.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

O dia de hoje lhe traz plena consciência de crenças, ideais, visões de mundo, políticas, sociais, filosóficas e morais que necessitam ser transformadas. Sua intensidade e necessidade de buscar liberdade lhe farão mais consciente de si mesmo e seus princípios. Clareza na necessidade de reformular metas ou intensificar a busca por algo melhor.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

O dia de hoje lhe traz plena consciência de questões emocionais profundas. Em especial traumas, medos, inadequações ou emoções tóxicas lhe pedem transformação. Também na questão sexual terá consciência de seus desejos e profundidade. Questões de morte, renascimento e transformações lhe pedem maturação e consciência.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

O dia de hoje lhe traz plena consciência da necessidade de transformações nas relações e parcerias. Por mais que preze a estabilidade, é preciso enxergar os pontos deficitários na lida com o outro e transformar o que for preciso. Relacionamentos sem máscaras e com aprofundamento. Aprenda a lidar também com suas próprias sombras, sem projeção.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O dia de hoje lhe traz plena consciência de sua vida material e tudo aquilo que deve ser transformado. A energia de seu trabalho e rotina pede mudança a partir da consciência de suas emoções e instintos. O corpo físico e cuidados com saúde também devem ser olhados com maior maturidade e aprofundamento. Força para mobilizar o plano material em alta.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

O dia de hoje lhe traz plena consciência de seu senso de criatividade e poder pessoal. Estará fortemente no comando de sua vida e disposto a seguir os seus parâmetros. Busque exercer sua criatividade com intensidade. Quebra da rigidez de se achar menos e viver numa falsa humildade. Busque o poder de sua própria consciência e expresse o que for real.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

O dia de hoje lhe traz plena consciência de suas questões emocionais, subjetivas e familiares. Tudo aquilo que deve ser desapegado em relação ao passado se faz claro. Também as transformações no meio familiar, em especial onde haja rigidez. Busque aprofundar em suas próprias emoções, se conectando aos seus instintos e sensibilidade com amadurecimento.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

O dia de hoje lhe traz plena consciência de questões mentais e intelectuais que devem ser transformadas. Velhos padrões de pensamento devem ser transformados, em especial se há rigidez. Plutão, seu regente, é iluminado pelo Sol, trazendo plena consciência de seu intenso poder mental e magnetismo. Força da palavra e pensamento em alta.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

O dia de hoje lhe traz plena consciência de questões materiais e financeiras que devem ser transformadas. Reveja o que lhe impede de ter prosperidade material. Há grande potencial para se materializar com clareza a partir do uso do magnetismo e força de vontade. Assuma o poder que você tem para prosperar com maturação e responsabilidade.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

O dia de hoje lhe traz plena consciência de si mesmo e de seu poder pessoal. Plutão no seu signo (solar ou ascendente) tem lhe feito aprofundar nas próprias emoções, resgatando sua força e capacidade de se recriar. O Sol hoje se une aqui, lhe trazendo clareza de propósito e força de vontade intensa. Um novo começo, mesmo um renascimento ocorre hoje.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

O dia de hoje lhe traz plena consciência de questões emocionais, subconscientes, espirituais e/ou psicológicas que podem estar lhe atrapalhando. Pode ter tentado evitar seu lado sombra, suas destrutividades e medos. Todavia, este momento lhe propicia clarear e curar estas dores, lhe realinhando com seu poder pessoal, emocional e espiritual.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

O dia de hoje lhe traz plena consciência das dificuldades nas relações humanas, grupos e amizades. Terá clareza em enxergar o lado difícil, mas também muita força para transformar e curar o que for necessário. Seu magnetismo e poder de mobilização coletiva está alto e deve ser bem canalizado agora. Força das novas ideias e tecnologias em alta.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com