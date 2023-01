Horóscopo do dia (18/01): Confira a previsão de hoje para seu signo

Mercúrio direto em Capricórnio

Mercúrio volta ao movimento direto em Capricórnio. Revisamos questões do intelecto e agora podemos usar a mente de maneira mais realista e pragmática. Lapidamos arestas na mente, disciplinando os conteúdos mentais. Mente focada em carreira, compromissos e autoridade; tudo isso podendo de expressar de maneira mais facilitada na vida exterior.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

O período de retrogradação de Mercúrio lhe fez revisar questões profissionais, estruturas estabelecidas e obrigações. Você precisou resgatar também sua conexão com seu senso de autoridade para melhor lidar com tudo isso. Agora terá mais clareza na comunicação de sua autoridade, limites e ambições. A comunicação está mais eficiente, devendo usar sua voz para falar a partir de sua autoridade e experiência.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

O período de retrogradação de Mercúrio lhe fez revisar metas, objetivos de vida, fé e crenças. Você precisou resgatar metas e objetivos, se enxergando com mais amplitude e generosidade. A mente agora se volta agora para a necessidade de expansão e crescimento. Comunique o que acredita com realismo. Pense grande, traçando metas ambiciosas e realistas.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

O período de retrogradação de Mercúrio lhe fez revisar suas mais profundas emoções, sexualidade e questões compartilhadas. Você precisou fazer um mergulho profundo em suas emoções para se conectar ao conhecimento instintivo. Agora expressará um pouco mais de seriedade e conexão emocional profunda. Terá condições de entender com seriedade suas questões emocionais e como lapidá-las, assim como na sexualidade e bens partilhados.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

O período de retrogradação de Mercúrio lhe fez revisar seus relacionamentos e parcerias. Você precisou ponderar e refletir muito, assim como reavaliar as relações. A mente agora pode ter mais ação e objetividade para com o social e parcerias. Busca por equilíbrio racional e ponderação realista antes de tomar quaisquer decisões. Momento bom para comunicar o que for preciso ao outro.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O período de retrogradação de Mercúrio lhe fez revisar suas rotinas, hábitos, métodos e saúde. Você precisou buscar pragmatismo e senso crítico para lidar melhor com as dificuldades. Sua mente se volta com seriedade para os afazeres rotineiros, tarefas domésticas, trabalho, serviço e saúde. Busque cumprir aquilo que lhe compete. Comunicação facilitada com colegas de trabalho e prestadores de serviço. Bom período para disciplinar a própria saúde e seus hábitos. Encare o cumprimento da rotina com compromisso e eficiência.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

O período de retrogradação de Mercúrio lhe fez revisar quem você é e como se expressa. Você precisou resgatar a si mesmo neste período, trazendo sua criatividade e poder pessoal para o contexto. Agora terá muito mais motivação para se expressar de acordo com quem é e com aquilo que acredita. Verbalize aquilo que são seus desejos reais. Também fale sobre um ponto de vista pessoal. Esteja no comando de si e de sua vida material.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

O período de retrogradação de Mercúrio lhe fez revisar questões emocionais, apegos, questões familiares e passadas. Você teve de voltar para dentro e se reconectar com sua sensibilidade e emoções. Agora terá condições de lidar com assuntos pessoais, familiares e emocionais. Mais objetividade na análise emocional, entendendo motivações subjetivas e lapidando arestas. Comunicação emocional madura e objetiva.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

O período de retrogradação de Mercúrio lhe fez revisar suas ideias e conceitos. Você teve de buscar recursos mais racionais e objetivos para lidar com as dificuldades emocionais. Agora seu campo mental está estimulado e lhe incentiva comunicação madura, direta e realista. Momento de fazer escolhas sérias e lapidar suas habilidades na comunicação e estudos.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

O período de retrogradação de Mercúrio lhe fez revisar seus valores pessoais, bens e recursos. Você teve de frear os excessivos impulsos mentais com mais pragmatismo e realismo. Agora sua mente se volta para os valores, finanças e talentos. Terá muito mais objetividade e realismo para lidar com a rotina. A questão financeira lhe pede foco. Bom para acalmar e disciplinar a mente. Busque entendimento sobre vida material, valores e finanças.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

O período de retrogradação de Mercúrio lhe fez revisar suas ações, identidade e ponto de vista. Você teve de resgatar o senso de quem você é e qual sua ação. Agora pode se comunicar mais, verbalizando o que for necessário e sendo mais leve e flexível. Se permita explorar diferentes facetas de si mesmo. Comunique mais seu ponto de vista e quem você é de verdade.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

O período de retrogradação de Mercúrio lhe fez revisar questões subconscientes e emocionais profundas. Você precisou resgatar questões subconscientes, emocionais e/ou espirituais. Agora a mente terá mais clareza para lidar bem com tais questões subconscientes. Explorar suas emoções com seriedade será importante. Meditação, processos terapêuticos e vivências espirituais facilitadas, lhe conectando de volta a si mesmo.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

O período de retrogradação de Mercúrio lhe fez revisar ideias futuras, relações de amizades e com grupos. Você precisou buscar mais racionalidade e contato humano. Agora sua comunicação com grupos, amizades e causas está facilitada. Seja porta voz das boas causas com maturidade, perseverança e esforço. Esteja antenado com o que acontece no mundo e na coletividade, mas sempre respeitando seus limites.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com