Horóscopo do dia (15/01): Confira a previsão de hoje para seu signo

Mudanças irreverentes

A quadratura de Vênus em Aquário com Urano em Touro nos instiga a mudanças irreverentes nas relações e nas finanças. Busque se abrir para as novidades e possibilidades, em especial naquilo que tenha referência a questões práticas. Fatos empolgantes, imprevisíveis e fora do padrão podem estar na pauta do momento. As relações de amizade, sociais e em grupos pedem inovação e um olhar que vá para além do estabelecido.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Você tem revolucionado seu senso de valor próprio e isso lhe instiga hoje a se posicionar de forma diferente daquela do meio social, das amizades, online ou em grupos. Há um forte desejo de viver as relações e amizades de forma alternativa. Questionamento de valores coletivos não alinhados àquilo que é real para você mesmo.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Vênus, sua regente, recebe aspecto desafiador de Urano. Você tem revolucionado a si mesmo, sua identidade, ação e até mesmo aparência física. Tudo isso hoje pode conflitar com valores mais tradicionais de seu trabalho, carreira, imagem pública ou daquilo que já é estabelecido. Seus valores agora também podem diferir muito dos de figuras de autoridade ou seus pais.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

O dia de hoje lhe traz questionamentos mais emocionais em relação ao valor de certos dogmas, crenças e/ou visões de mundo. Pode mesmo haver revolta ou indignação, mas busque usar sua sensibilidade para ponderar sob quais princípios e valores está baseando sua vida. Certas questões subconscientes podem te levar a um entendimento mais livre e benéfico da vida agora.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Há agora uma maior abertura aos grupos, vida social, ideias inovadoras e possibilidades alternativas. Tudo isso pode lhe fazer questionar muito suas relações mais profundas, se sua sexualidade e afetividade estão sendo vividas com liberdade e possibilidades. Há mesmo uma reciclagem das relações e bens partilhados, mas hoje seu senso de revolução está mais aguçado.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Você tem passado por mudanças e inovações em termos de carreira, autoridade e estruturação. Isso hoje lhe traz maior vontade de romper com expectativas sociais ou de relacionamentos. Busque equilibrar estas polaridades, trazendo as inovações necessárias à vida social, casamento ou parcerias, mas também sem radicalismos.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

O dia de hoje lhe instiga a romper com certos padrões robóticos e rotineiros. Em especial na relação com colegas de trabalho, busque inovar e escutar sua intuição, mas evite ser radical. O amor pela rotina é questionado por um senso mais aventureiro e de inovação futura. Também as rotinas no geral podem ser quebradas, mas também deve evitar ações precipitadas.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Vênus, sua regente, recebe aspecto desafiador de Urano. Você tem revolucionado suas emoções e hoje isso lhe questiona sua expressão pessoal e criativa. Busque abarcar um pouco mais de sua profundidade emocional na forma como se expressa, saindo de uma rigidez social ou de imagem. Chamado a vivenciar mais a sexualidade e partilha de forma saudável.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Você tem sido convidado a se revolucionar a partir da convivência com o outro, que tem lhe quebrado paradigmas. Hoje em especial você deve estar aberto a o quanto essa quebra lhe é direcionada em relação a valores familiares e/ou passados. Busque enxergar a si mesmo e as relações familiares com mais racionalidade. Mudanças no lar, questões legais e estruturas familiares podem lhe pedir atenção.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Você tem passado por revoluções em termos de rotina, trabalho e saúde. Tudo isso agora lhe convida a usar a comunicação e as relações mais a seu favor neste sentido. Pode precisar estar mais alinhado a seus valores para que haja comunicação mais valorosa, ou quebrar a necessidade de agradar o outro. Resultados práticos podem contradizer ideias estabelecidas.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

O dia de hoje lhe traz desafios quanto ao ser criativo. Você é chamado a olhar suas finanças, talentos e valores pessoais sob um olhar mais irreverente, inovador e criativo. Busque avaliar se sua renda se alinha com quem você realmente é e o que gostaria de fazer na vida. Mas cuidado para não fazer gastos só pelo impulso que possa se arrepender. Busque equilíbrio e inovação na lida com a vida material e financeira.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Vênus no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz um forte senso de valor próprio. Todavia, você é chamado a revolucionar um tanto disso a partir do se abrir para a sensibilidade e questões emocionais e/ou familiares. Busque cooperar, mas sendo fiel a si mesmo. Mudanças no lar, emoções ou vida pessoal podem lhe questionar o que realmente deve ser valorizado.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

O dia de hoje lhe traz inovações e revoluções quanto à sua forma de amar e viver seu lado emocional e espiritual. Busque ter um tanto de inovação, pragmatismo e objetividade, em especial a temas ligados ao amor. Alguns valores da vivência espiritual e/ou psíquica devem ser repensados. Ouse comunicar mais sua sensibilidade, arte ou espiritualidade, mas de forma alternativa.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas.