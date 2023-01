Horóscopo do dia (13/01): Confira a previsão de hoje para seu signo

Alinhamento entre matéria e espírito

O sextil entre o Sol em Capricórnio e Netuno em Peixes nos traz facilidade entre nossa consciência do mundo material e um senso profundo de espiritualidade ou propósito maior. Busque encarar as questões da vida material e suas estruturas com amor universal, desapego, senso de devoção espiritual e alinhamento entre matéria e espírito.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

O dia de hoje lhe traz maior clareza e insight quanto seus propósitos na vida material, no mundo, carreira e uso da autoridade, Tudo isso se alinha com um senso de espiritualidade e sensibilidade, lhe ampliando os horizontes e possibilidades. Também questões psíquicas podem lhe servir de motivação para mudanças conscientes nas estruturas.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

O dia de hoje lhe traz maior clareza e insight quanto às suas possibilidades futuras e contribuição coletiva. Há um firme senso de propósitos maiores que lhe levam a contribuir com mais sensibilidade, arte, beleza, caridade e/ou espiritualidade com todos. Magnetismo de comunicação coletiva aumentado. Força da fé trazendo clareza de propósitos sociais.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

O dia de hoje lhe traz maior clareza e insight quanto a suas emoções profundas e sua conexão com seus compromissos, carreira e responsabilidades. Há um forte senso de propósito espiritual aplicado ao campo material e isto se intensifica agora. Suas emoções profundas lhe mostram agora situações no mundo que devem ser transcendidas, modificadas e vividas com entrega e fluidez.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

O dia de hoje lhe traz maior clareza e insight quanto a um senso de fé e espiritualidade e como isso afeta suas relações. Busque enxergar a clareza do dia de hoje, buscando o que deve ser transformado nas relações. Um senso de compaixão pode lhe ser útil nas transformações que se passam em suas parcerias e no amor romântico agora.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O Sol, seu regente, faz aspecto auxiliar com Netuno. O dia de hoje lhe traz maior clareza e insight quanto à sua vida rotineira, trabalho, saúde e capacidade de servir. Há um forte magnetismo emocional profundo que lhe facilita enxergar o que precisa ser transformado e transcendido na sua relação com o mundo material. Sensibilidade pessoal para servir, ser útil e acolhedor, mas dentro dos limites justos.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

O dia de hoje lhe traz maior clareza e insight quanto ao uso do seu poder pessoal, mas também num senso de compaixão nas relações. Você está focado no uso de seu poder pessoal e autoridade, o que pode ser demandado em prol do auxílio aos outros neste momento. Também uma capacidade de ser você mesmo e se relacionar de forma emocionalmente honesta.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

O dia de hoje lhe traz maior clareza e insight quanto a suas questões emocionais, pessoais, familiares e de andamento de rotinas e vida material. A consciência destas questões emocionais pode lhe levar a enxergar a vida material com mais espiritualidade e senso de amor e desapego. O serviço útil em prol de melhorias da vida pessoal está em alta.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

O dia de hoje lhe traz maior clareza e insight quanto a ideias e expressão. Você está buscando mais expressão de sua sensibilidade e hoje há maior clareza de comunicação e ideias neste sentido. Seu lado mais criativo é comunicado com senso de propósito e realização. Comunicação clara quanto àquilo que parte do coração e de sua consciência.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

O dia de hoje lhe traz maior clareza e insight quanto suas realidades materiais e financeiras, assim como o uso do magnetismo e sensibilidade neste sentido. A afirmação criativa e uso da imaginação estão mobilizando fortemente suas realidades materiais, portanto vibre amor e abundância. Forte senso de valor próprio para se lidar com questões emocionais, familiares e de vida íntima no geral.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

O Sol no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz grande clareza quanto a si mesmo. O aspecto benéfico a netuno lhe traz sensibilidade, espiritualização e flexibilidade nesta expressão. Está conectado a si mesmo, mas também aberto a auxiliar as pessoas no seu entorno. Transcendência de ideias quanto a quem é e quais os seus propósitos na vida.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

O dia de hoje lhe traz maior clareza e insight quanto à conexão entre sua vida material / financeira e suas questões subconscientes / espirituais. Consciência de questões sutis limitantes para que se livre de antigas cargas e vibre mais prosperidade. Busque desapego de coisas e objetos antigos, abrindo espaço para o fluxo de abundância e transcendência.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Netuno, seu regente, faz aspecto auxiliar ao Sol. Há um forte senso de propósito quanto ao coletivo e comunicações, mas em alinhamento com seu forte magnetismo pessoal. Sua visão de espiritualidade, arte e/ou sensibilidade podem ser um fator de contribuição muito benéfica ao coletivo. Busque doar o melhor de si mesmo e partilhar isso com os semelhantes.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com