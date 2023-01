Horóscopo do dia (12/01): Confira a previsão de hoje para seu signo

Marte direto em Gêmeos

Marte volta ao movimento direto no signo de Gêmeos. Nossas energias de ego e ação precisaram ser voltadas para dentro com integração através da racionalidade. Agora já fizemos esta revisão e podemos buscar mais conscientemente ações voltadas para a vida externa, assim como um uso mais racional de nossa assertividade. Início de ações mais diretas e objetivas. Mas lembrando que Mercúrio ainda está retrógrado, portanto ainda devemos ter cautela nas comunicações.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Marte, seu regente, volta ao movimento direto. Você fez uma grande revisão de si mesmo e, em especial, na área intelectual e comunicativa. Agora está mais apto a se comunicar com assertividade e consciência de si mesmo. Retomada de movimentos mais expansivos, em especial nas comunicações e contatos com pessoas próximas.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Você teve de rever sua ação no campo material e financeiro. Agora já resgatou um senso de individualidade e apropriação de seus valores pessoais. Está mais apto a agir no campo material e financeiro com flexibilidade e enxergando as possibilidades. Bom momento para conquistar mais seus ganhos e possibilidades, assim como dar vazão a seus talentos.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Marte volta ao movimento direto no seu signo (solar ou ascendente), lhe deixando apto a agir individualmente com mais propriedade. Você fez uma revisão de si mesmo, sua ação e expressão pessoal e agora pode se expressar com mais assertividade e agir alinhado a seus propósitos reais. Ainda temos mais alguns dias de retrogradação de seu regente, Mercúrio, lhe pedindo revisão de emoções profundas com seriedade.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Você passou por um período de reavaliação de questões subconscientes. Agora está mais apto a ir atrás de seus complexos e questões emocionais com assertividade e racionalidade. Força magnética e sutil muito forte, assim como uma capacidade de atuar nos bastidores com propriedade. Foco na ação emocional, espiritual e psíquica.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O movimento retrógrado de Marte lhe trouxe reavaliação de contextos coletivos. Agora você está apto a agir mais em prol do coletivo, mas sem perder sua individualidade. Reconhecimento de si mesmo como participante do coletivo, mas também uma personalidade única. Força de ação e liderança coletivas em alta, agindo de maneiras alternativas.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

A retrogradação de Marte lhe pediu uma reavaliação de sua ação profissional, carreira e uso da autoridade. Agora você está apto a agir com flexibilidade e maturidade, buscando suas ações em prol da realização material e caminhos no mundo. Força individual bem canalizada em prol de objetivos e construções, mas com a devida racionalidade e adaptabilidade.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

O período de Marte retrógrado lhe trouxe a necessidade de repensar objetivos futuros. Agora há um resgate seu senso de fé e otimismo, mas com racionalidade e ponderação. Está mais apto a agir com liberdade, otimismo e pensando grande. Também expressará sua fé, crenças e visões de mundo de maneira mais saudável. Força expansiva em alta.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Marte, seu regente, volta ao movimento direto. Você trabalhou questões emocionais profundas e está apto a realizar as transformações profundas, algo que é muito natural para você. Força magnética, emocional e profunda em ação, mas também com racionalidade e flexibilidade. Ações conjuntas podem ser benéficas a partir de agora.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

O movimento retrógrado de Marte lhe levou a reavaliar sua ação conjunta e como interage com os outros. Agora está apto a agir mais em conjunto com o outro. Forte ação de mobilização conjunta e de relações. Também está reconhecendo melhor a si mesmo e ao outro, mantendo limites saudáveis e respeito às individualidades.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Marte retrógrado lhe trouxe reavaliação de como usa suas forças aplicadas no plano material. Agora, com o movimento direto, está apto a agir de maneira organizada, eficiente, mas também flexível. Ações de trabalho, rotina e saúde beneficiadas. Busque uma ação racional para colocar a vida material em ordem, assim como seu ambiente e seu corpo físico.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

A retrogradação de Marte lhe resgatou a conexão com a expressão de si mesmo. Agora está apto a agir mais alinhado com sua essência, sua consciência e poder pessoal. Ação ligada à criatividade, artes, esportes, hobbies, aventuras, romances e/ou filhos está enfatizada e beneficiada. Busque estar presente em tudo que faz e demonstre sua força, mas com racionalidade e flexibilidade.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

O movimento retrógrado de Marte lhe pediu revisão no seu campo emocional, pessoal e familiar. Agora você resgatou um senso de individualidade nestes contextos, lhe permitindo ações mais livres, leves e flexíveis na vida pessoal. Busque agir conforme lhe pede a sensibilidade e instintos, já que esta ação está potencializada para a realização.

