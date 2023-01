Horóscopo do dia (09/01): Confira a previsão de hoje para seu signo

Integrando polaridades

O trígono entre Vênus em Aquário e Marte retrógrado em Gêmeos nos traz facilitada conexão entre as polaridades masculina e feminina. Em especial por estarem em signos de Ar, que tendem a integrar essas polaridades. Capacidade de achar senso de ação conjunta em prol de valores maiores e coletivos. Reavaliação de ação com mais senso de amor, valorização e busca por alternativas.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Marte, seu regente, faz aspecto facilitado a Vênus. Você ter revisado sua comunicação individual com Marte retrógrado e hoje há um senso de harmonização com as relações coletivas pela posição de Vênus. Equilíbrio na dosagem de si mesmo frente ao coletivo e grupos. Busque agir com amor e senso de propósito em sua comunicação e na esfera humana.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Vênus, sua regente, faz aspecto facilitado a Marte. Você está se valorizando mais como profissional e isso hoje lhe auxilia a repensar seus valores, o quanto cobra por serviços e produtos, assim como uma adaptação de estratégias e parcerias. Equilíbrio de polaridades entre ação e receptividade no contexto do trabalho, ação material e carreira.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

O dia de hoje lhe traz reavaliação de si mesmo e sua ação pessoal, porém alinhada a um senso de harmonia e compromisso com suas visões de mundo e senso ético. Seu amor e sua fé lhe permitem se reavaliar em como se apresenta e age. Ação firme, mas também ponderada e em busca de resolução e soluções pacíficas. Expansão pessoal, mas que permite cooperação.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Há hoje um equilíbrio de polaridades agindo em seu campo emocional. Você está num período de reavaliações psicológicas, emocionais e espirituais muito grandes. Todavia, há agora um senso de harmonia e auxilio que vem dos outros para lhe facilitar o processo. Há uma reciclagem de parcerias que lhe faz repensar sua comunicação com mais harmonia e veracidade.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Ocorre hoje um equilíbrio entre sua ação mais irreverente e suas parcerias. Você está comprometido e aberto a se relacionar, mas também se permitindo uma individualidade mais aberta, irreverente e alternativa. Busque repensar objetivos futuros junto do (a) parceiro (a), reformulando possibilidades e metas. Equilíbrio entre dar e receber.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Há hoje um equilíbrio de polaridades se aplicando muito à vida material no seu caso. Você tem sido levado a reformular sua imagem e ação profissional e hoje há uma cooperação com colegas de trabalho e/ou seus esforços rotineiros que lhe permitem florescer e repensar metas maiores. Ação com autoridade, mas também amor e cooperação.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Vênus, sua regente, faz aspecto facilitado a Marte nos demais signos do elemento ar. Isso lhe facilita muito sua expressão pessoal de forma equilibrada. Você ter revisado suas metas, fé e objetivos maiores. Hoje isso é complementado por um senso de valorização de si mesmo, de sua criatividade e fidelidade à sua essência. Está agindo e reformulando possibilidades com maior conexão a si mesmo e seus propósitos.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Marte, seu regente, faz aspecto facilitado a Vênus. Isso se dá em especial no seu campo emocional. Você tem revisado questões emocionais profundas e hoje isso lhe é facilitado por um senso de harmonia emocional. Questões emocionais, passadas e familiares podem lhe auxiliar nessa busca por transformação profunda pela qual passa.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

O dia de hoje lhe traz equilíbrio no relacionar e comunicar. Você tem reformulado sua relação com o outro e parcerias, buscando mais individualidade e expressão pessoal. Isso hoje é complementado por um senso de harmonia e cooperação comunicativa. Busque a intensidade de relacionar, mas dentro de um senso de amor e receptividade. Capacidade de resolução de problemas conjuntos e de relação.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Há hoje um equilíbrio de polaridades agindo no seu setor material. Você tem revisado seus esforços materiais, trabalho, rotinas e saúde. Tudo isso hoje ganha apoio de um senso de valorização de si mesmo e de seus talentos e recursos. Busque enxergar seu valor antes de agir no campo prático, equilibrando a ação e receptividade.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Ocorre hoje um equilíbrio que lhe facilita a expressão pessoal. Vênus no seu signo (solar ou ascendente) lhe faz bem mais sociável, amoroso e receptivo. Isso lhe facilita a reavaliação que tem feito de si mesmo, sua expressão e poder pessoal. Está ligado a si mesmo, mas também aberto ao convívio ou, pelo menos, busca por acordos com os semelhantes.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Há hoje um equilíbrio de polaridades que se aplica ao seu campo emocional. Você tem revisado questões emocionais, pessoais, familiares e/ou passadas. Isso tudo hoje é equilibrado por um senso de amor universal, espiritualidade e cooperação. O amor está brotando do seu subconsciente e isto lhe facilita a resolução das questões pessoais com mais equilíbrio.

