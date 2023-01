Harry diz que impasse na realeza britânica se tornou 'Meghan contra Kate'

Príncipe Harry conversou com o apresentador Tom Bradby durante 95 minutos (foto: ITV/reprodução)

"Gostaria de ter meu pai de volta. Eu gostaria de ter meu irmão de volta" Príncipe Harry, em entrevista à emissora britânica ITV



O príncipe Harry afirmou neste domingo (8/1), em entrevista à ITV, rede de televisão do Reino Unido, que ele e a mulher, Meghan Markle, foram tratados pela família real britânica como ameaça, interessados em roubar “os holofotes” de outros integrantes da realeza.

Harry disse ao apresentador Tom Bradby que ele e Meghan desejavam se relacionar bem com o irmão, William, e a esposa dele, Catherine, mas rapidamente o relacionamento se deteriorou, tornando-se “Meghan contra Kate”. De acordo com Harry, não houve como esconder o problema, que se desenrolou “publicamente”.

O príncipe divulga o livro de memórias “Spare”, publicado no Brasil pela Companhia das Letras com o título “O que sobra”, previsto para chegar às lojas nesta terça-feira (10/1).



Na entrevista de 95 minutos a Tom Bradby, Harry afirmou que seu relacionamento com William e a cunhada era saudável. Acreditava que os dois casais formariam “um quarteto”, o que não ocorreu.



Harry responsabilizou hostilidades da imprensa a Meghan, atriz americana, pela difusão de estereótipos em relação à sua mulher, o que criou uma “barreira” para que William e Catherine a aceitassem.



De acordo com o caçula do rei Charles III, o irmão, herdeiro do trono britânico, expôs “preocupações” em relação ao casamento deles, embora não tenha lhe pedido que não se unisse à atriz americana.



O príncipe afirmou que espera se reconciliar com o pai e o irmão. “Gostaria de ter meu pai de volta. Eu gostaria de ter meu irmão de volta”, disse. Mas admitiu: “No momento, não os reconheço” e “eles provavelmente não me reconhecem”.

Morte de Lady Di

Harry também comentou a perda da mãe, Lady Di, questionando as conclusões de autoridades sobre o acidente de carro que a matou, em Paris. Disse que o túnel onde ocorreu o desastre não é perigoso, “mesmo depois de uma ou duas bebidas”.



Para ele, o motorista perdeu o controle do veículo devido à perseguição dos paparazzi. Os responsáveis pelo acidente, afirmou Harry, “escaparam impunes”.



Além da ITV, o príncipe foi entrevistado nos EUA. Falou à emissora norte-americana CBS News, neste domingo, e participará do “Good Morning America”, na ABC, na segunda-feira (9/1), e do “Late show”, na CBS, na terça-feira (10/1).



O livro de memórias de Harry será lançado na terça, mas trechos vazaram a partir da Espanha. Em Londres, o Palácio de Kensington e o Palácio de Buckingham informaram que não comentarão “Spare”.