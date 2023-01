Horóscopo do dia (08/01): Confira a previsão de hoje para seu signo

Lilith em Leão

Lilith entra no signo de Leão. Somos chamados a trabalhar questões que reprimimos em termos de sermos fiéis a nós próprios e nossa essência. Também a não vivência da criatividade, poder pessoal, aventuras, romances, filhos e/ou hobbies deve ser trabalhada. Este forte magnetismo nos convida a curar e integrar estas feridas, nos fortalecendo em todas estas áreas. Forte carisma e magnetismo criativo quando bem usado.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Este período lhe traz a necessidade de encarar de frente as frustrações ligadas ao seu poder pessoal. Pode ter não estabelecido seu espaço como deveria, não usado do poder criativo e não vivido o tanto quanto gostaria. Use deste poder agora para curar seu lado empoderado e majestático. Resgate sua criatividade, alegria, coragem e dinamismo.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Este período lhe traz a necessidade de encarar de frente as frustrações ligadas a questões familiares, passadas, emocionais e/ou íntimas. A busca por estabelecer o próprio lar ou família e as frustrações neste setor devem ser integradas. Também a necessidade de maior individualidade no meio familiar e pessoal. Resgate do poder emocional.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Este período lhe traz a necessidade de encarar de frente as frustrações ligadas à comunicação e mente. Será preciso se curar daquilo que não foi expresso e verbalizado, mas deve saber fazer isso de forma consciente. A relação com irmãos, parentes e/ou vizinhos pode ser desafiadora, mas lhe pede um senso justo de limites. Resgate do poder mental.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Este período lhe traz a necessidade de encarar de frente as frustrações ligadas ao mundo material e financeiro. Busque entender onde deixou de usar seu poder pessoal para agregar valor e se realizar no plano material. Forte magnetismo para se valorizar mais e aumentar ganhos. Resgate de um senso de valor próprio e autocuidado.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Lilith entra no seu signo (solar ou ascendente). Este período lhe traz a necessidade de encarar de frente as frustrações ligadas à falta de expressão, fidelidade a si mesmo ou ação. Busque se permitir o encarar essas emoções frustrantes, aprendendo a fazer diferente daqui para frente. Fortíssimo magnetismo pessoal e de se priorizar em primeiro lugar. Resgate da identidade.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Este período lhe traz a necessidade de encarar de frente as frustrações que permeiam seu subconsciente e que podem ter sido ignoradas. Este é um período que lhe pede cuidado com a saúde psíquica e as emoções, muito em especial caso tenha vivido situações que tolhiam sua criatividade e poder pessoal. Resgate do contato com a sensibilidade e o lado espiritual.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Este período lhe traz a necessidade de encarar de frente as frustrações ligadas a amizades, grupos, ideais, vida online e questões do coletivo. Busque enxergar onde se misturou demais no grupo, deixando sua personalidade e poder pessoal de lado. Há um forte magnetismo para trabalhar pelo coletivo e usar seu magnetismo na comunicação. Resgate do poder de contribuir com todos.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Este período lhe traz a necessidade de encarar de frente as frustrações ligadas à carreira, uso da autoridade e realização no mundo. Busque transmutar estas frustrações, já que há um fortíssimo magnetismo e potencial para que sua imagem pública esteja mais visível, você assuma sua vida adulta e/ou profissional com determinação e se realize no mundo. Resgate da autoridade e direção da própria vida.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Este período lhe traz a necessidade de encarar de frente as frustrações ligadas às suas crenças, fé, ideais, estudos superiores, viagens e/ou objetivos de vida. Busque entender onde se frustrou sendo impulsivo ou assumindo mais do que deveria. Também deve entender onde levou tudo a ferro e fogo. Resgate da capacidade de sonhar, expandir e ter uma fé mais profunda e verdadeira.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Este período lhe traz a necessidade de encarar de frente as frustrações ligadas a questões emocionais profundas, sexualidade, bens conjuntos, heranças, luto e/ou situações transformadoras. Há um forte magnetismo para que você se conecte de maneira poderosa com suas emoções e faça as mudanças necessárias em sua vida. Resgate do poder emocional.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Este período lhe traz a necessidade de encarar de frente as frustrações ligadas aos relacionamentos, parcerias e vida social. Busque entender onde não há concordância, ou então se deixou de ser você mesmo em prol dos outros. Forte magnetismo para que redirecione a energia do relacionar para algo criativo. Resgate da criatividade ao partilhar.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Este período lhe traz a necessidade de encarar de frente as frustrações ligadas ao mundo material e seu andamento. Se deixou de cuidar de rotinas, trabalho e/ou saúde, deve agora aceitar estas questões e dar novo rumo ao plano material. Forte magnetismo para trabalhar, organizar, ter uma vida material criativa e saudável. Resgate da capacidade de gestar a vida material e suas demandas.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com