Horóscopo do dia (07/01): Confira a previsão de hoje para seu signo

Escutando a consciência

Mercúrio retrógrado se encontra com o Sol no signo de Capricórnio. O dia de hoje nos traz forte conexão com nossa essência profunda. Se permita escutar aquilo que sua consciência diz e tenha um olhar maduro e sério para isto, conforme nos pede o signo da cabra. Bons insights, em especial em questões de carreira, realização material e autoridade.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

O dia de hoje lhe traz fortes insights quanto a seu propósito no mundo, uso da autoridade, carreira e projeção no mundo. Esteja aberto a repensar com mais clareza como age no mundo material. Seu senso de propósito está alto, mas também lhe pede transformações profundas (Plutão próximo). Reavaliação da transformação necessária em estruturas e propósitos no mundo.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

O dia de hoje lhe traz fortes insights quanto a seus objetivos futuros e possibilidades. Momento para se repensar como irá expandir em breve e buscar mais significado em sua vida. Reavaliação da fé, estudos superiores, viagens grandes e como viver mais alinhado com seu lado criativo. Repense com seriedade seus objetivos para este ano, pois em breve terá chances de fazer mudanças importantes.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Mercúrio, seu regente, faz conjunção ao Sol. O dia de hoje lhe aprofunda as emoções, mas com senso de realismo. Está buscando um senso de cura e conexão com sua sensibilidade. Reavaliação de emoções de rejeição, medo e fraqueza, devendo lapidar as arestas destes processos psíquicos. Reavalie também como partilhar com os semelhantes, mas com limites justos.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

O dia de hoje lhe traz fortes insights quanto a questões de relacionamento, casamento, parcerias e vida social. Busque ouvir a si mesmo para entender quais compromissos são realmente importantes e quais transformações devem se processar agora (Plutão próximo). Se permita ouvir o que sua essência lhe diz em relação ao que divide com os outros.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O Sol, seu regente, faz conjunção a Mercúrio retrógrado. Há agora fortes insights quanto ao mundo material, trabalho e/ou saúde. Busque ouvir seu corpo e necessidades materiais, adaptando-se. Também pode haver necessidade de se repensar rotinas, hábitos, relações de trabalho e métodos, buscando otimizar e expressar melhor seu lado produtivo.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Mercúrio, seu regente, faz conjunção ao Sol. O dia de hoje lhe traz forte necessidade de ouvir sua criatividade, poder pessoal e essência. Busque seriedade no sentido de entender seu espaço pessoal e como direciona sua vida. Também um resgate do lado mais lúdico e expressivo será importante. Escute a si mesmo e tenha compromisso para com esta visão.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

O dia de hoje lhe traz fortes insights quanto a questões pessoais, familiares, do passado, lar, vida íntima e/ou emocionais. Busque ouvir a voz da sua sensibilidade. Mesmo que tais questões sejam desafiadoras, há agora um forte senso de integração e independência que facilita o processo. Necessidade de canalizar mais o emocional, mas com maturidade.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

O dia de hoje lhe traz fortes insights quanto a ideias e comunicação. Sua mente pode lhe dar fortes intuições e informações. A proximidade a Plutão, seu regente, lhe permite mesmo enxergar nas entrelinhas e deduzir. Quebra de velhas ideias limitantes, portanto esteja aberto e flexível para reavaliar qualquer assunto. Reconexão com seu forte poder mental.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

O dia de hoje lhe traz fortes insights quanto a questões materiais. Seu poder de transformar sua vida material e financeira está alto, mas deve ouvir a si mesmo e se reconectar com um senso de autovalorização. Clareza quanto ao compromisso de fazer a vida material funcionar com ações comprometidas. Reconexão com seu poder de gerar valor e concretizar.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

A conjunção de Mercúrio retrógrado e Sol no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz forte reconexão para consigo mesmo. Busque escutar agora a si mesmo e àquilo que rejeitou em si mesmo e na sua individualidade, resgatando partes importantes de si mesmo. Busque estruturar melhor como expressa sua personalidade, assim como deve reavaliar sua ação.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

O dia de hoje lhe traz fortes insights quanto a suas questões emocionais subconscientes, espirituais e psíquicas. Busque mais tempo para meditar e entender questões desafiadoras e como transcender tais situações. Você está na véspera de começar um novo ciclo e o dia de hoje lhe auxilia com clareza no entendimento e processamento emocional.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

O dia de hoje lhe traz fortes insights quanto a questões coletivas. Há uma reavaliação profunda de propósito em amizades, na participação em grupos, na vida online e nas causas e ações em prol do coletivo. Se dê tempo para se escutar e entender quais seus compromissos neste setor.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com