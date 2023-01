Morre Renatinho, vocalista do Bokaloka, aos 48 anos

Renatinho, 48, vocalista da banda Bokaloka, morreu na tarde desta quinta-feira (5), um dia após sofrer um infarto no Bar do Zeca, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. A GR Shows, que gerenciava a carreira do artista, publicou um comunicado sobre a morte nas redes sociais.

"É com muito pesar que comunicamos o falecimento do cantor Renatinho, vocalista do grupo BokaLoka, na tarde de hoje, em decorrência de um choque cardiogênico devido a um infarto agudo do miocárdio", diz a nota. "A comunidade do samba está em luto e neste momento pedimos muita oração e desejo de força para os familiares, amigos e fãs do artista."